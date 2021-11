Britische Fitnesskette Puregym plant grosse Schweiz-Expansion

Expansion «Wollen die Zahl unserer Filialen verdreifachen»: Britische Fitness-Kette lässt in der Schweiz die Muskeln spielen Pure Gym ist Europas zweitgrösste Fitnesskette und will nun auch die Schweiz erobern. CEO Humphrey Cobbold spricht im Interview über seine Strategie mit Billigabos, um der Migros Kundschaft abzujagen, Belästigungen beim Training - und fragwürdige Körperideale. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 08.11.2021, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die britische Firma Pure Gym ist quasi die Easyjet der Fitnessbranche. Monatsabos soll es in der Schweiz bereits ab 29 Franken geben. zvg

Wann haben Sie das letzte Mal trainiert?

Humphrey Cobbold: Ich war gerade für eine Woche in den Ferien auf Mallorca, dort bin ich vor allem joggen und Fahrradfahren gegangen. Aber ansonsten gehe ich ein bis zwei Mal ins Fitnessstudio, für Kondition- und Krafttraining, manchmal früh morgens vor der Arbeit, manchmal nach Feierabend.

Sie führen Europas zweitgrösste Fitness-Kette in Bezug auf die Standortzahl, können es also einschätzen: Hat sich die Branche von der Covid-Krise erholt?

Das würde ich nicht sagen, aber es geht in die richtige Richtung. Je nach Region sind 80 bis 90 Prozent unserer Kundschaft zurück im Vergleich zur Vor-Covid-Zeit. Das zeigt ganz klar, dass die Leute wieder aktiv sein und ihre Gesundheit stärken möchten. Und es zeigt, dass unsere Hygienemassnahmen akzeptiert werden.

Chef der zweitgrössten Fitnesskette Europas: Humphrey Cobbold. zvg

In England wurde rasch und viel geimpft, in der Schweiz nicht. Zeigt sich das auch bei der Kundenfrequenz?

Klar, in Grossbritannien sind die Zahlen besser als in der Schweiz. Negativ wirkt sich in der Schweiz zudem die Zertifikatspflicht aus. Das zeigen auch die Erfahrungen in Dänemark: Seit September, als die Zertifikatspflicht nach drei Monaten wieder aufgehoben wurde, füllen sich unsere Studios wieder. Ich hoffe deshalb, dass dies auch in der Schweiz der Fall sein wird.

Welche Covid-Regeln könnten Sie denn auch in Zukunft akzeptieren?

Die Reinigung der Maschine finde ich absolut angebracht, nur schon aus moralischer Sicht. In der Schweiz wurde diese Regel schnell akzeptiert, in Grossbritannien brauchte das mehr Zeit. Möglicherweise haben die Schweizer einen höheren Hygienestandard.

Könnten Sie sich Sonderöffnungszeiten für Nicht-Geimpfte vorstellen?

Theoretisch ja, aber ich glaube nicht, dass es zu seiner solche Segregation kommt, auch nicht in Bars und Kinos. Das wäre keine gute Idee. Ich finde, man sollte sich impfen, aber das ist meine persönliche Meinung, und wer sich nicht impfen lassen will, wird wohl künftig etwas weniger am sozialen Leben teilhaben.

Britischer Expansionshunger Pure Gym aus Leeds ist laut eigenen Angaben mit rund 300 Standorten Europas zweitgrösste Fitnesskette in Bezug auf die Anzahl Filialen. Die Firma ist im Heimmarkt Grossbritannien die Nummer 1 mit über einer Million Mitgliedern, sowie in Dänemark und in der Schweiz aktiv. Die Kette möchte aber auch im Nahen Osten und in den USA, dem weltweit grössten Fitnessmarkt, expandieren. Humphrey Cobbold ist seit 2013 CEO von Pure Gym und verpasste der Firma eine Expansionsstrategie. Zuvor leitete der 57-Jährige den britischen Online-Velohändler Wiggle. 2020 war er für die Übernahme der Fitness-Kette Fitness World zuständig, zu der auch 41 Basefit-Filialen in der Schweiz gehören. Während die Konkurrenz, so wie die Migros, in ihren Center oft auch Pools, Saunas oder Hammams anbieten, fokussiert Pure Gym in erster Linie auf die Kraft- und Ausdauergeräte - und hält so die Kosten und Preise tief. 2019 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 550 Millionen Franken, im vergangenen Jahr sank er wegen der Covid-Schliessungen auf 331 Millionen. (bwe)

Sie haben im Januar 2020, just vor Krisenbeginn, die Firma Fitness World gekauft für 390 Millionen Pfund. Dazu gehören auch 41 Basefit-Filialen in der Schweiz. Wie viele mussten Sie in der Zwischenzeit schliessen?

In der Schweiz haben wir keine einzige Filialen geschlossen, sicher auch dank der Bundeshilfen. Wir haben uns aus dem polnischen Markt zurückgezogen und ein paar Filialen in Dänemark geschlossen, aber das hatte nichts mit der Krise zu tun.

Dennoch war das Timing für die Expansion in die Schweiz miserabel.

Wir können die Zeit nicht zurückstellen. Wenn diese Krise etwas gezeigt hat, dann dass wir uns alle besser um unsere physische und psychische Gesundheit kümmern sollten. Und deshalb bin ich überzeugt, dass künftig noch mehr Menschen ein Fitness-Abo lösen werden. Davon möchten wir profitieren. Aber klar, das dauert noch eine Weile. In London sind unsere Studios in der Innenstadt noch immer weniger stark besucht, weil die Leute im Home Office arbeiten. Dafür geht man häufiger über Mittag in der Agglomeration trainieren.

Im Januar sagten Sie, dass Pure Gym täglich eine halbe Million Pfund verbrennt. Noch immer?

Nein, zum Glück nicht mehr. Seit Sommer schreiben wir wieder Profit, weil die Studios im Frühling wieder öffnen konnten. Aber klar, unsere Reserven sind drastisch geschrumpft, insgesamt haben wir rund 200 Millionen Pfund verloren. Aber wir haben Investoren und Kreditoren, die an unser Geschäft glauben.

Wie sieht Ihr Plan für die Schweiz aus?

Wir haben grosse Ambitionen für die Schweiz. Alle Basefit-Filialen werden in Pure Gym umbenannt. Und wir ändern die Abopreise. Normalerweise bezahlt man in der Schweiz im Voraus eine Jahresgebühr bis zu 900 Franken. Für viele Kunden ist das ein grosser Betrag. Deshalb lancieren wir günstige Monatspreise ab 29 Franken, je nach Standort und Studioausstattung.

Ist dieses Jahresabo eine Eigenschaft des Schweizer Marktes?

Nein, das war auch in Grossbritannien vor zehn, fünfzehn Jahren so üblich. Wir haben dann aber die Monatsabo etabliert. Wer plant denn schon ein Jahr im Voraus? Heute ist Flexibilität gefragt. Wenn Sie ein, zwei Monate vor der Skisaison trainieren möchten, und danach nicht mehr, dann können Sie das bei uns.

Der Schweizer Fitness-Markt scheint schon heute gesättigt. In manchen Städten hat es fast an jeder Ecke ein Fitnessstudio. Und hier möchten Sie wachsen?

Auf jeden Fall. Ich bin überzeugt, dass wir die Zahl der heute 41 Filialen mittel- bis langfristig verdreifachen können, auf rund 120 Standorte. Und zwar am liebsten so rasch wie möglich, sei es durch eigene Neueröffnungen oder durch weitere Übernahmen.

Was macht Sie so zuversichtlich?

Wir sind aktuell nur in der Deutschschweiz präsent, haben also nur schon in der Romandie Aufholbedarf. Und zum Vergleich: In Dänemark mit einer Population von 5,5 Millionen haben wir über 150 Studios. In der Schweiz gehen rund 13,5 der Bevölkerung ins Fitness-Studios, in Grossbritannien 15,5 Prozent und in Dänemark 18,5 Prozent. Das Potenzial ist definitiv vorhanden. Aber diese teuren Jahresabos haben viele Leute bisher davon abgehalten.

In der Schweiz gibt es vereinzelt auch 24-Stunden-Fitnessstudios. Planen Sie das auch?

Dort, wo es die Regulierungen erlauben und wir das Potenzial für einen 24-Stunden-Betrieb sehen, ziehen wir das sicher in Betracht. Das haben wir auch schon in Grossbritannien. Diese Studios sind alle kameraüberwacht und wir können mit der Kundschaft kommunizieren, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Aber das müssen wir mit den Kantonen vor Ort anschauen, was da möglich ist.

Die Migros betreibt laut ihrer Website 87 Activ-Fitness-Studios in der Schweiz. Gaetan Bally / KEYSTONE

Ihre grösste Konkurrentin hierzulande dürfte die Marktführerin ActivFitness von der Migros sein. Wie wollen Sie von ihr Kundschaft ablocken?

Ich habe einige Activ-Fitness-Filialen besucht, die Migros macht einen tollen Job. Aber wir bieten etwas Anderes. Wir bieten ein Fitness-Studios mit guten Maschinen, guten Duschen – aber ohne türkisches Bad, ohne Cafeteria oder Sauna. Dafür sind unsere Preise enorm flexibel und 25 bis 50 Prozent günstiger als jene der Migros.

Fitnessstudios tragen mit ihrer Werbung zu einem fragwürdigen Körperideal bei, das insbesondere bei Jugendlichen zu psychischen Problemen führen kann. Haben Sie ein schlechtes Gewissen?

Nein, im Gegenteil. Bei uns sind alle willkommen, jeder Körpertyp, ohne Vorurteile…

Nicht besonders divers: Die heutige Bildsprache auf der Webseite von Basefit. Screenshot Basefit.ch

…Moment. Auf Ihrer Basefit-Webseite sind nur muskelbepackte Männer und gestählte Frauen in engen, freizügigen Fitnesskleidern zu sehen. Alle sind jung und mehrheitlich weiss.

Sie haben Recht, und das werden wir ändern, so wie das auf der Pure-Gym-Webseite in Grossbritannien schon länger der Fall ist. Dort zeigen wir, dass wirklich alle willkommen sind – unabhängig von Figur, Geschlecht, Hautfarbe und Alter. Die Fitness-Branche muss dieses Stigma loswerden, dass man bereits gesund und fit sein muss, wenn man ein Fitness-Studios betreten möchte. Es braucht ein Umdenken: Es geht ja nicht darum, wie man aussieht, sondern wie man sich fühlt.

Trotzdem teilen viele junge junge Männer und Frauen perfekt inszenierte Fitness-Fotos von sich auf den sozialen Medien, was zu Angstzuständen bei Jugendlichen führt.

Man kann die Leute nicht davon abhalten, was sie tun möchten. Aber wir können für eine Atmosphäre in unseren Fitness-Studios sorgen, die inklusiver ist. Preislich, aber auch in Bezug auf die Einstellung. Wir sind der Meinung, dass Fitnessstudios einen enormen Nutzen für die Gesellschaft haben, da sie eine Aktivität fördern, die gut für das Wohlbefinden ist.

Vor allem Frauen fühlen sich oftmals unwohl in Fitness-Studios, weil sie sich von Männern beobachtet fühlen oder sogar von ihnen belästigt werden. Wie gehen Sie dieses Problem an?

Wir haben eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeglicher Form von Belästigung. Und wie gesagt, zumindest in Grossbritannien haben wir zahlreiche Überwachungskameras installiert. Aber es geht ja nicht nur um Frauen. Es gibt viele Männer, die sich im Fitness-Studio eingeschüchtert fühlen. Auf Englisch nennen wir das Gymtimidation – wenn man sich von den Muskelpaketen im Studio eingeschüchtert fühlt.

Laut Cobbold führen Muskelpakete bei anderen Männern und Frauen im Fitnesscenter zur so genannten Gymdimidation, also zur Einschüchterung. 171373503

Was hat das denn mit den Frauen zu tun?

Es geht auch hier um ein Unwohlsein, das wir verhindern möchten. Das gilt insbesondere für Frauen, aber auch für Männer, die dieses Macho-Gehabe nicht mögen.

Wie wäre es mit Sonderzeiten nur für Frauen?

Das wäre nicht fair gegenüber den Männern, dann stünde ihnen weniger Stunden zur Verfügung. Aber in gewissen Regionen Grossbritanniens, wo wir viele muslimische Kundinnen haben, haben wir abgegrenzte Zonen in den Studios installiert, weil sie beim Trainieren nicht von Männern gesehen werden möchten. Hier nehmen wir auf religiöse Bedürfnisse Rücksicht.

Wäre das auch in der Schweiz denkbar?

Klar, wenn es eine Nachfrage dafür gibt. Aber generell bin ich gegen solche Trennungen.

Blicken wir 10 Jahre voraus: Wie sieht das Fitness-Studio der Zukunft aus?

Es wird digitaler. Auf dem Handy wird man einen digitalen Personal Trainer haben, der Sie zu weiteren Übungen anspornt. Schon heute benutzen viele Kundinnen und Kunden unsere App für Übungen im Studio und zu Hause, um ihren Fortschritt aufzuzeichnen. Und es wird auf noch flexibler.

Inwiefern?

Ich kann mir gut vorstellen, dass es vermehrt Tages- oder sogar Stundenpreise geben wird, nicht nur Monats- und Jahresabos. Tagespreise werden wir auch in der Schweiz lancieren. Nur schon mit einem Monatsabo von 40 Franken bezahlen Sie nur 4 Franken pro Besuch, wenn sie zehn Mal trainieren gehen. Für 4 Franken konnte ich mir das letzte Mal in Zürich nicht mal ein Bier leisten!