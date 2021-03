Expansionspläne

Fabrice Zumbrunnen, seit 2018 oberster Migros-Chef, hat sich den Ausbau im Gesundheitswesen auf die Fahne geschrieben. Diesen hatte er bereits ab 2014 in seiner Rolle als Chef des Departements «HR, Kulturelles & Soziales, Freizeit» vorangetrieben. Zuletzt kündigte er an, die Lebensmittel-Auswahl in den Supermärkten deutlich zu verkleinern, um Platz für Medikamente und Hörgeräte zu machen (diese Zeitung berichtete). Mit der Online-Apotheke Zur Rose besteht eine strategische Partnerschaft. In grösseren Supermärkten ist Zur Rose mit eigenen Filialen präsent. Die Migros-Medbase-Kette zählt inzwischen je rund 50 Standorte mit Apotheken und Arztpraxen, mit Hausärzten, Physiotherapeuten und Gynäkologen. Zu ihrem Portfolio gehören über 100 Fitnesszentren, aber auch zwei Operationszentren in Spitälern. Seit 2017 betreibt die Migros zudem die Online-Gesundheitsplattform Impuls. (bwe)