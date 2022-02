Kurssturz bei Facebook-Konzern

Facebook Meta-Crash: Mark Zuckerberg verliert 27,4 Milliarden Dollar – innerhalb von 24 Stunden Der Facebook-Mutterkonzern Meta legt enttäuschende Zahlen vor: Die Nutzerzahlen wachsen langsamer, die Werbeeinnahmen sinken gar. Die Börse reagiert erbarmungslos. Alyson Frischknecht, Roman Schenkel 03.02.2022, 17.55 Uhr

Will von der Welt der sozialen Medien wechseln in die virtuelle Welt des Metaverse: Mark Zuckerberg, Gründer und Chef von Facebook. Marcio Jose Sanchez / AP

Facebook hat ein Tiktok-Problem: Das weltgrösste Online-Netzwerk gewann im vergangenen Quartal kaum neue Nutzer dazu. Die Zahl täglich aktiver Mitglieder sank sogar binnen drei Monaten um rund eine Million. Bei monatlicher Aktivität gab es ein für Facebook-Verhältnisse mageres Plus von zwei Millionen.

Zusammen mit der Enttäuschung über die Umsatzprognose für das laufende Quartal trieb dies die Anleger scharenweise in die Flucht: Die Aktie des Dachkonzerns Meta verlor in einem spektakulären Kurssturz im vorbörslichen Handel am Donnerstag rund 23 Prozent. Bei Börseneröffnung stieg der Verlust zwischenzeitlich auf 25.8 Prozent. Innerhalb eines Tages lösten sich somit fast 200 Milliarden Dollar in Luft auf.

Auf der Website des Wirtschaftsmagazins «Forbes», auf der sich die Vermögensentwicklung der reichen der Reichsten quasi in Echtzeit mitverfolgen lässt, reduzierte sich das Vermögen von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg um sage und schreibe 27,4 Milliarden Doller auf 87 Milliarden Dollar.

Alles anzeigen

Weitere Techfirmen erleiden Kursminus

Die Konkurrenz von Facebook erleidet ebenfalls einen Gewinneinbruch: Die Aktien von Snap, Twitter und Pinterest brachen im zweistelligen Bereich ein. Beim Online-Zahlungsdienst Paypal ging der Kurs sogar um 25 Prozent runter. Damit erlebte die Firma ihren grössten Tagesverlust aller Zeiten und verlor rund 50 Milliarden Dollar an Marktwert. Einfluss auf dieses Ergebnis haben vor allem die deutlich verfehlten Gewinnziele im abgelaufenen Quartal und die schwache Prognose für das Jahr 2022. Auch die Aktie der Streamingplattform Spotify ist nach enttäuschender Prognose im Sinkflug: Sie verlor rund 13 Prozent.

Auch die Schweizerische Nationalbank betroffen

Betroffen vom Kurssturz der Techaktien ist auch die Schweizerische Nationalbank (SNB). Gemäss der amerikanischen Börsenaufsicht SEC war die Position der SNB bei Facebook im vergangenen November 3,22 Dollar gross. Das entspricht einem Anteil von 0,4 Prozent. Nimmt man den Verlust des Börsenwerts von Meta am Donnerstagnachmittag so hat sich der Wert des Facebook-Pakets der Nationalbank binnen kürzester Zeit um 780 Millionen Dollar verringert. Natürlich handelt es sich dabei «nur» um einen Buchverlust. Eindrücklich ist die Zahl dennoch.

Facebook unter Druck von Konkurrenz

Gründer und Chef Mark Zuckerberg verwies auf die Konkurrenz, unter anderem ausdrücklich auf die Video-App Tiktok. «Die Leute haben jede Menge Auswahl, wie sie ihre Zeit verbringen wollen - und Apps wie Tiktok wachsen sehr schnell», sagte er in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Auch seine Plattform werde fortan noch stärker auf kurze Videos setzen, gab der 37-Jährige die Marschrichtung vor.

Der Konzern entwickelte dafür den hauseigenen Tiktok-Konter Reels. Der neue Fokus werde zunächst auf die Erlöse drücken, räumte Zuckerberg ein. Denn Reels-Anzeigen seien weniger lukrativ als etwa der Platz im Newsfeed der Nutzer. Doch das sei der richtige Schritt für die Plattform auf lange Sicht.

Facebook verliert vor allem junge Nutzer

Facebook starte in die Aufholjagd aus einer ungünstigen Position, warnte Analyst Mike Proulx von Forrester Research. Der Konzern müsse nicht nur junge Nutzer zurückgewinnen, sondern auch lernen, mit den Reels-Videos besser Geld zu verdienen. «Einfach nur die Funktionen von Tiktok zu kopieren, wird nicht reichen.»

Der Facebook-Konzern Meta zählt auch, wie viele Nutzer mindestens eine seiner Apps nutzen - dazu gehören unter anderem auch WhatsApp und Instagram. Mit einem Plus von zehn Millionen auf 2,82 Milliarden täglich fiel auch hier das Wachstum ungewöhnlich niedrig aus. Im Vierteljahr davor waren noch 50 Millionen dazugekommen.

Mit Material der dpa