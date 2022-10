Fachkräftemangel: Über 260'000 Stellen ausgeschrieben

Fachkräftemangel Die Anzahl offener Stellen wächst weiter an – vor allem in der Deutschschweiz gibt es viele Vakanzen Über 260'000 Stellen waren in der Schweiz Mitte Oktober ausgeschrieben. Zwischen den Regionen gibt es deutliche Unterschiede. Das gilt auch für die einzelnen Branchen. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Vor allem im Gesundheitswesen sind viele Stellen ausgeschrieben. Bild: Keystone

Der Fachkräftemangel ist in der Schweiz seit Monaten akut. Bereits im Juni waren so viele Stellen offen, wie noch nie. Ein weiteres Indiz dafür: Die Zahl der Arbeitslosen sinkt. Bereits im Mai vermeldete das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), dass die Zahl schweizweit unter 100'000 gefallen sei. Ende September waren es nicht einmal mehr 90'000 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote war seit 20 Jahren nicht mehr so tief.

Neuste Zahlen des Arbeitsmarktdaten-Unternehmens x28 AG zeigen nun: Die Zahl ausgeschriebener Stellen ist im letzten Monat noch einmal gestiegen. Im Oktober hatte das Unternehmen über 260'000 Vakanzen erfasst.

Fünf Branchen machen einen Drittel der offenen Stellen aus

Von diesen lassen sich etwa zwei Drittel eindeutig einer Branche zurechnen. In fünf Branchen waren im Oktober je über 10'000 Stellen unbesetzt. Zusammengerechnet entfällt eine von drei offenen Stellen entweder auf das Gesundheitswesen, den Detailhandel, das Baugewerbe, die Gastronomie und Hotellerie oder die Informatikbranche.

Mit über 16'000 offenen Stellen ist das Gesundheitswesen das grösste Sorgenkind. Das fehlende Personal führt unter anderem dazu, dass in den Spitälern weniger Betten zur Verfügung stehen.

Die Probleme des Gesundheitswesens zeigen sich auch in den einzelnen Berufen. Keine andere Jobbezeichnung taucht häufiger in Stelleninseraten auf als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann.

Am wenigsten offene Stellen im Tessin

Doch nicht nur bezüglich Branchen unterscheidet sich die Anzahl offener Stellen. Auch bezüglich Region sind grosse Unterschiede festzustellen. Relativ zur Einwohnerzahl sind in der französisch- und in der italienischsprachigen Schweiz deutlich weniger Stellen unbesetzt als in der Deutschschweiz. Am meisten offene Stellen gibt es in Zug, wo auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 55 offene Stellen kommen. Im Tessin sind es nicht einmal fünf.

