Felix Meyer soll Präsident werden: Rochade bei der Migros Luzern Präsident Anton Wechsler gibt den Posten nächstes Jahr ab. Klappt die Wahl von Meyer ins Präsidium, sucht der Detailhändler einen neuen Geschäftsführer. Maurizio Minetti

Der aktuelle Geschäftsführer und designierte Präsident der Genossenschaft Migros Luzern, Felix Meyer. (Bild: PD)

Tritt als Präsident ab: Anton Wechsler. (Bild: PD)

Beim grössten privaten Arbeitgeber der Zentralschweiz kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Per Juni 2020 wird der 67-jährige Anton Wechsler nach zwei Amtsperioden als Präsident der Verwaltung der Genossenschaft Migros Luzern zurücktreten, heisst es in einer Mitteilung. Als Kandidat für seine Nachfolge haben die achtköpfige Verwaltung und der 40-köpfige Genossenschaftsrat der Migros Luzern den aktuellen Geschäftsleiter Felix Meyer nominiert.

Sollte der 60-jährige Meyer bei der im Frühjahr 2020 vorgesehenen Urabstimmung als Verwaltungsratspräsident bestätigt werden, wird er per Sommer 2020 als Geschäftsleiter der Migros Luzern zurücktreten, teilt der Detailhändler mit. Die Nachfolgeregelung für die Position des Geschäftsleiters der Migros Luzern werde von der Verwaltung unabhängig vom Ausgang der Wahl bereits angegangen. Die Bekanntgabe der gewählten Funktionsträger ist Ende April 2020 zu erwarten.

«Nach acht Jahren als Geschäftsleiter kann er im Amt des Präsidenten der Verwaltung ein hohes Mass an Kontinuität sicherstellen», begründet Anton Wechsler den Wahlvorschlag. «Durch seinen Werdegang, seine Erfahrung in zahlreichen Verwaltungsräten, seine Vernetzung in der Zentralschweiz und sein Wissen im Detailhandel und in der Unternehmensführung verstärkt Felix Meyer das Gremium in idealer Weise.»