Hochdorfer 4B kämpft für mehr Anerkennung des Handwerks

Fensterbauer 4B «Säule unserer Volkswirtschaft»: Hochdorfer Firma kämpft für mehr Anerkennung des Handwerks Der Hochdorfer Fensterbauer 4B kann 2021 trotz Pandemie und anziehender Inflation stark zulegen. Das Familienunternehmen glaubt an eine Renaissance des Handwerkberufs – und investiert daher intensiv in neue Berufsbilder. Gregory Remez Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Firmenchef Jean-Marc Devaud in der 4B-Fensterfabrik in Hochdorf. Bild: Nadia Schärli (11. März 2020)

Handwerksberufe haben in der Dienstleistungsgesellschaft einen zunehmend schweren Stand. Seit Jahren beklagen Industriebetriebe einen wachsenden Mangel an Fachkräften – und malen düstere Prognosen. So auch der Hochdorfer Fensterbauer 4B, der versucht, sich mit Investitionen gegen den Negativtrend zu stemmen. «Wichtig ist, dass das Handwerk mehr gesellschaftliche Anerkennung erhält», sagt 4B-Chef Jean-Marc Devaud. Berufe als Schreiner, Metallbauer oder Logistiker seien attraktiv und eine solide Basis für jede berufliche Karriere. «Etwas mit Hand und Herz zu gestalten, ist erfüllend und sinnstiftend.»