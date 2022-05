Ferien Reisebüros haben alle Hände voll zu tun: Das sind die beliebten Destinationen der Zentralschweizer Badeferien im Mittelmeer werden am stärksten nachgefragt. Die vielerorts noch immer geltenden Coronamassnahmen sorgen für Mehraufwand in den Reisebüros. Flüge und Automieten sind teurer geworden. Ein frühzeitiges Buchen kann sich lohnen. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Touristen im spanischen Ferienort Cala Sant Vicenç. Bild: Getty

Die Reisebranche freut sich nach zwei schwierigen Coronajahren auf einen einigermassen normalen Feriensommer. In den Reisebüros der Zentralschweiz gibt es derzeit viel zu tun: «Weil in vielen Ländern noch immer Coronabestimmungen herrschen, hat sich der Beratungsaufwand im Vergleich zu früher praktisch verdoppelt», sagt Iwan Berger, Inhaber des Reisebüros Rilex mit Niederlassungen in Altdorf, Brunnen, Luzern, Sarnen und Stans. Berger sieht den Mehraufwand aber als positives Zeichen:

Die Pandemie sei noch immer in den Köpfen und die Frage, wo welche Einschränkungen herrschen, sei häufig. Mit einem internen Tool könne man die Informationen aufarbeiten und vermitteln. Berger stellt fest, dass Reisebüros unter anderem wegen der Beratung rund um Corona wieder häufiger besucht werden.

Kritik am Bundesamt für Gesundheit

Das bestätigen andere Branchenvertreter. Ueli Stocker vom Reisebüro Tramax in Zug kennt die Fragen der Kundschaft: «Wie lange ist meine Impfung gültig? Kann ich mich versichern für den Fall, dass die Seychellen die Grenzen wieder schliessen? Ich habe zwei Impfungen, aber keinen Booster, reicht das? Kann ich in Dubai umsteigen ohne PCR-Test? Die Recherche ist oft sehr aufwendig, weil die Länder unvollständig und nicht einheitlich informieren», sagt der Tramax-Geschäftsführer.

Aber nicht nur die Destinationen informieren unterschiedlich genau, auch die Schweizer Gesundheitsbehörden lassen zu wünschen übrig. So sagt Andy Hertig von Hertig Reisen in Pfäffikon:

Spanien ist beliebt

Grundsätzlich sei das Interesse am Reisen in den letzten paar Wochen aber «enorm gewachsen und wir sind optimistisch, dass das Reisegeschäft nun wieder kontinuierlichen Aufschwung sehen wird», sagt Matthias Reimann von der Knecht Reisen AG, die unter anderem in Luzern, Zug und Einsiedeln präsent ist. Wohin zieht es die Reiselustigen? Auf diese Frage kommt erstaunlicherweise oft die gleiche Destination an erster Stelle: Spanien. Das westeuropäische Land sei für diesen Sommer der absolute Spitzenreiter, sagt Andy Hertig. Danach folgen Amerika, Griechenland und die Türkei – «weil Spanien halt schon so teuer geworden ist, dass es nicht mehr ins Budget passt».

Tatsächlich sind die Preiserhöhungen ein grosses Thema. Lisa Wirz-Beckmann von Wirz Travel in Sarnen berichtet, man habe zum Beispiel von einer Reederei eine Nachrechnung für Treibstoffzuschlag erhalten. «Bei neuen Fluganfragen spüren wir eine Erhöhung, vor allem in der Businessklasse», sagt sie. Ausser der Türkei, Tunesien und der Insel Djerba seien die meisten Destinationen teurer geworden, berichtet Andy Hertig.

Ziel egal, Hauptsache keine Restriktionen

Auch andere Reisebüros berichten, dass vor allem Flüge, Automieten oder besonders komfortable Hotels mehr kosten als früher. Roger Camenzind, Inhaber und Geschäftsführer der Reisestube Altdorf, sagt:

Das Gleiche gelte bei den Flügen innerhalb Europas, aber auch in Überseedestinationen. Generell empfehlen die Reisebüros deshalb, möglichst früh zu buchen. «Damit wir unseren Kundinnen und Kunden Reisen mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können, lohnt es sich auf jeden Fall, die Ferienwünsche so frühzeitig wie möglich zu platzieren», sagt Marco Ialuna, Verantwortlicher für die Kuoni-Filialen Emmenbrücke, Luzern sowie Filialleiter von Kuoni Sursee.

Neben den klassischen Mittelmeerdestinationen werden vor allem USA, Kanada und Skandinavien nachgefragt, sagt Ueli Stocker von Tramax. Asien hingegen hinke wegen der noch vielerorts geltenden Coronabestimmungen hinterher, berichtet Iwan Berger von Rilex. Australien und Neuseeland waren bis vor kurzem während zweier Jahre unerreichbar für ausländische Reisende. «Seit Februar respektive Mai sind die beiden Länder in Ozeanien wieder bereisbar. Wir erwarten darum bald eine stark steigende Nachfrage für die Herbst- und Winterperiode», sagt Matthias Reimann von Knecht Reisen. Es gibt aber auch viele Kundinnen und Kunden, die in Bezug auf das Reiseziel überhaupt nicht wählerisch sind: «Destinationen spielen meistens keine grosse Rolle, Hauptsache man muss keinen Test mehr machen mit der Impfung oder es braucht gar keine Impfung», bringt es Roger Camenzind von der Reisestube Altdorf auf den Punkt.

