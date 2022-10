Champions League: Wer erwirbt die TV-Rechte für die Schweiz?

Fernsehrechte Fussball Wer überträgt in der Schweiz die Champions League ab 2024? Das Bieterverfahren um die Ausstrahlungsrechte der Uefa-Klubwettbewerbe in der Schweiz ist eröffnet: Es soll für die Sender erneut teurer werden. Christian Mensch Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Geldmaschine Champions League: Die grossen Einnahmen tragen die TV-Stationen bei Insidefoto/imago sportfotodienst

Die Zitrone ist noch nicht ausgepresst: Der europäische Fussballverband Uefa will die Einnahmen aus der Fernsehvermarktung seiner Klubwettbewerbe nochmals kräftig steigern. Mit noch mehr Spielen soll der Erlös in der Vermarktungsperiode 2024 bis 2027 jährlich an die 5 Milliarden Euro betragen.

Seit Ende vergangener Woche läuft in den deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz das Bieterverfahren zwischen den TV-Stationen. Bis zum 14. November sollen die ersten Angebote auf dem Tisch liegen. Rechteinhaberin in der Schweiz ist derzeit die Swisscom-Tochter Blue Entertainment, die auf die Saison 2021/22 die SRG ausgestochen hatte und den Empfang der Fussballübertragungen über ihren Bezahlsender Blue+ (vormals Teleclub) kostenpflichtig machte. In Sublizenz werden im Free-TV einige der Spiele auf den Sendern TV24 und T3+ ausgestrahlt, die wie dieses Medium zur CH Media gehören.

Schweizer Interessenten halten sich bedeckt

Die SRG hatte angekündigt, sich bei der neuen Runde wieder um die Ausstrahlungsrechte bemühen zu wollen. Zum laufenden Verfahren will sie jedoch auf Anfrage ebenso wenig Stellung beziehen wie Blue. Die CH-Media-Sender prüfen nach eigenen Angaben das Dossier, und Geschäftsleiter Roger Elsener sagt:

«Wir werden voraussichtlich am Verfahren teilnehmen.»

Die Ausschreibung läuft über die Luzerner Firma Team Marketing. Seit Gründung der Champions League war sie die exklusive Uefa-Partnerin. Nachdem eine Reihe europäischer Grossklubs den Widerstand geprobt und mit einer alternativen Champions League gedroht hat, muss die Uefa ihre Macht mit dem Verband der Grossklubs (ECA) teilen, und dies hat auch Folgen für Team Marketing.

Die Luzerner konnten nach schwierigen Verhandlungsrunden das Mandat zwar mehrheitlich behalten, doch zu schlechteren Konditionen und ohne Exklusivität; für die Rechtevermarktung in den USA ist neu die amerikanische Firma Relevant zuständig.

Hohes Ziel: Ein Plus von 39 Prozent

Gemäss dem Branchenportal «Sportbusiness» wird es für die Vermarkter schwierig werden, die 5-Milliarden-Hürde zu schaffen. In England und Frankreich haben die Bieterverfahren bereits stattgefunden. Dabei konnten die jährlichen Erlöse zwar um 190 Millionen Euro von 860 Millionen auf 1,05 Milliarden Euro und damit um 22 Prozent gesteigert werden. Doch um den angestrebten Sprung von bisher 3,6 auf 5 Milliarden Euro zu erreichen, wäre ein durchschnittliches Plus von 39 Prozent notwendig.

Die Vermarkter stehen massiv unter Druck, die Budgets zu erreichen. Für Team Marketing ist es dabei existenziell, da ihre Muttergesellschaft Highlight Communications in den vergangenen Jahren wesentlich von den sprudelnden Fussballmillionen lebte.

Die besondere Luzerner Connection

Dabei scheint sich in Luzern der Kreis zu schliessen. Als «Erfinder» der Champions League gelten die Deutschen Klaus Hempel und Jürgen Lenz, die nicht nur für die Uefa das Konzept entwickelten, sondern mit der Gründung der Team Marketing auch gleich die Vergoldung übernahmen. Zuvor hatten sie für den Sportrechteverkäufer ISL etwa die Olympischen Spiele vermarktet und dabei auch mit dem Luzerner Treuhänder Rudolf Studhalter zusammengearbeitet.

Nun ist dessen Sohn Alexander Studhalter neben dem Ex-FCB-Präsidenten Bernhard Burgener mittlerweile nicht nur Grossaktionär bei der Highlight-Gruppe und Verwaltungsrat, sondern seit Juli gemäss Linked-in auch operativ als COO der Gruppe tätig.

Der Schweizer Markt ist für die Uefa zu klein, um bedeutend zu sein. In früheren Jahren konnte die SRG auf einen guten Preis unter Landsleuten für die Übertragungsrechte hoffen. Doch diese Zeiten sind vorbei; zu heftig ist nicht nur die Konkurrenz unter den Schweizer TV-Anbietern, zu gross der Geldbedarf der Vereine, der Uefa und deren Vermarkter.

