Migros und Coop holen Kinder-Schokolade von Ferrero zurück

Ferrero Migros und Coop holen Kinder-Überraschung zurück: Die Schoggi kommt aus Belgien, wo der Salmonellen-Skandal begann Vor Ostern erkrankten Hunderte Kinder an Salmonellen, nachdem sie Kinder-Schoggi genascht hatten. Betroffen waren auch 48 Schweizer unter 10-Jährige. 02.09.2022

Diese Ostern gab es für Hunderte Kinder in Europa eine «böse Überraschung»: Salmonellen. Keystone

«Man kann nicht nicht kommunizieren»: Dieser Satz des einflussreichen Kommunikationstheoretikers Paul Watzlawick dürfte auch Lapo Civiletti, Absolvent der italienischen Elite-Universität Bocconi und CEO von Ferrero, geläufig sein. Der berühmt gewordene Ausspruch besagt, dass Menschen im Alltag, aber auch Unternehmen, die in den Strudel einer Krise geraten, stets eine Botschaft gegen aussen versenden, egal ob sie öffentlich Stellung nehmen oder nicht. Für Firmen heisst das: Wer abtaucht, statt sich zu erklären, erweckt den Anschein, die Thematik herunterzuspielen oder gar zu ignorieren.

Trotzdem wählte Ferrero-Chef Lapo Civiletti die Strategie des Schweigens, als vor Ostern dieses Jahres ein Skandal über den Süsswarenkonzern hereinbrach: Ausgerechnet in dieser umsatzstarken Saison wurde bekannt, dass in einer Ferrero-Fabrik in der belgischen Stadt Arlon über einen Buttermilchtank Salmonellen in Kinder-Produkte wie Überraschungseier von Ferrero gelangt waren. 369 Kinder in Europa, Kanada und den USA erkrankten an Salmonellen. Fast die Hälfte der meist unter Zehnjährigen musste ins Spital.

48 Schweizer Fälle bestätigt

Auch Schweizer Kinder litten nach dem Verzehr von Ferrero-Schokolade an der Magen-Darm-Krankheit, die für geschwächte Menschen lebensbedrohlich verlaufen kann. Laut dem Bundesamt für Gesundheit konnten die hiesigen Behörden 48 bestätigte Fälle aus 15 Kantonen nachverfolgen. Bei der Hälfte dieser Fälle handelte es sich um Kinder unter drei Jahren. Nach der Befragung von 18 betroffenen Familien stellte sich heraus, dass fünf Kinder im Spital behandelt werden mussten.

Hier kam es zum Salmonellen-Zwischenfall: Die Ferrero-Fabrik im belgischen Arlon. EPA

Zwar wusste Ferrero bereits im Dezember, dass es im belgischen Werk Probleme gibt. Trotzdem warteten die Verantwortlichen zu. Erst im April, kurz nachdem die EU-Behörden erstmals eine Häufung von Salmonellen-Erkrankungen hinwiesen, veranlasste Ferrero den Rückruf, dem auch Schweizer Händler folgten.

Der Schaden war für den Konzern angerichtet. Von Ferrero-CEO Civiletti war indes ausser ein paar Allgemeinplätzen und einem mea culpa nichts Substanzielles zum Salmonellen-Skandal zu vernehmen. Auch die Inhaberfamilie schwieg eisern. Angesichts des drohenden Imageschadens für den milliardenschweren Konzern ein bemerkenswerter Vorgang. Dieser lässt sich nur dadurch erklären, dass hinter Ferrero ein Familienclan und keine privaten Investoren stehen, die angesichts solch negativer Schlagzeilen Druck gemacht hätten.

Belgische Behörden ermitteln

Das Kalkül der Familie Ferrero ging auf: Die Aufregung in der Kundschaft legte sich rasch, der Krieg in der Ukraine sowie die drohende Energiekrise dominierten fortan die Nachrichtenlage – der Salmonellen-Skandal rückte in den Hintergrund.

Abtauchen konnten die Verantwortlichen bei Ferrero vor den Augen der Öffentlichkeit. Nicht verstecken können sie sich vor den belgischen Behörden. Hier müssen sie kooperieren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den italienischen Konzern. Im Juni führte sie Razzien in Belgien und Luxemburg durch.

Und die belgische Lebensmittelaufsicht schaut bei der Produktion in Arlon genau hin. Nachdem sie Ferrero die Betriebsbewilligung entzogen hatte, erteilte sie Ferrero eine provisorische Bewilligung für drei Monate. Seit Anfang Juli kann Ferrero in Belgien wieder unter strengen Bedingungen Kinder-Überraschungseier produzieren.

«Während dieser Zeit werden die Rohstoffe sowie jede Charge produzierter Lebensmittel analysiert. Nur wenn diese Analysen ein befriedigendes Ergebnis liefern, können die Produkte in Verkehr gebracht werden», sagt eine Sprecherin der belgischen Lebensmittelaufsicht auf Anfrage. Dass die Betriebsbewilligung nur provisorisch erteilt wurde, ermöglicht es der Behörde, die internen Abläufe weiter in der Praxis zu überwachen.

Migros rechnet mit «vergleichbarer Nachfrage»

Derweil ist bei Schweizer Händlern die Erkenntnis gereift, dass die hiesige Kundschaft jetzt genügend lange auf Kinder-Schoggi verzichten musste. «Die betroffenen Produkte sind voraussichtlich ab Anfang September wieder in unseren Regalen zu finden», sagt ein Coop-Sprecher auf Anfrage. Importiert würden diese von Ferrero Schweiz.

Bei Coop und Migros sind die Kinder-Produkte von Ferrero wieder erhältlich. Keystone

Etwas auskunftsfreudiger zeigt sich die Migros, die ebenfalls im September die Überraschungseier wieder ins Regal stellen will. «Die Produkte erfreuen sich grosser Beliebtheit bei unseren Kundinnen und Kunden. Wir rechnen mit einer vergleichbaren Nachfrage, wie vor dem Rückruf.» Abgesehen von einem Produkt aus Deutschland würden alle Kinder-Produkte, die wieder ins Sortiment genommen werden, aus Belgien stammen. Solange die belgische Fabrik in Arlon wieder wie geplant hochfahren kann, gehen diese Pläne auf. Danach sieht es im Moment aus. Der belgische Landwirtschaftsminister sagte, die provisorische Genehmigung des Ferrero-Werks sei der erste Schritt zu einer endgültigen Bewilligung.

