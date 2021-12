Finanzen Bei der Empathie hapert es noch: Wie Banken auf virtuelle Assistenten setzen Eine aktuelle Studie der Hochschule Luzern zeigt: Die Beliebtheit von Chatbots im Finanzwesen nimmt zu. Doch noch können diese nicht alles. Und auch nicht jedes Bankgeschäft wird ihnen anvertraut. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Chatbot Mona öffnet sich rechts auf dem Bildschirm. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. Dezember 2021)

Wer auf der Website der Zuger Kantonalbank nach Unterstützung sucht, wird von Mona angechattet. Mona ist die virtuelle Assistenz der Bank, ein sogenannter Chatbot. Ob auf die Frage «Wie funktioniert Twint?» oder «Wie lautet die BIC der Bank?», oder bei Hilfestellung beim Mobile Banking sowie Hypothekarfragen: Mona hilft weiter. 2020 lanciert, stösst das Angebot auf gute Resonanz, wie ein Sprecher der Bank auf Anfrage schreibt:

«In den ersten elf Monaten dieses Jahres konnten wir 46’000 Interaktionen verzeichnen.»

Anhand der integrierten Feedbackmöglichkeit nach jeder Interaktion lasse sich durch die positiven Rückmeldungen zudem nachvollziehen, dass Mona bei den Kunden sehr gut ankomme.

Wie eine aktuelle Studie der Hochschule Luzern zeigt, finden immer mehr Interaktionen mit Banken über digitale Kommunikationskanäle wie Mona statt. Gemäss Studienautorin Sophie Hundertmark hänge dies damit zusammen, dass man sich zwischenzeitlich im Privaten eine Kommunikation rund um die Uhr gewöhnt sei, beispielsweise bei Chats mit Freunden, wo man oft sofort eine Antwort erhalte:

«Entsprechend steigert auch ein 24-Stunden-Service von Firmen etwa über Chatbots die Kundenzufriedenheit.»

Gekündigt wird lieber beim Roboter

Studienautorin Sophie Hundertmark. Bild: PD

Die 31-Jährige und ihre Kolleginnen und Kollegen haben erstmals insgesamt 1500 Bankkundinnen und Bankkunden aus der Schweiz, Deutschland und Österreich zu ihren Chat-Präferenzen mit Banken befragt. Knapp die Hälfte kann sich eine Kommunikation via Chat vorstellen, jedoch mit klarer Präferenz für bankeigene Kanäle, einem Austausch mit der Bank über soziale Medien oder Business-Applikationen wie Microsoft Teams stehen die Befragten aus Sicherheitsgründen eher kritisch gegenüber. Dabei zeigt sich: Sowohl die Chat-Funktion mit einem direkten Bankmitarbeitenden als auch jene mit einem Bot, also einem virtuellen Angestellten, ist vor allem bei einfachen Anfragen gefragt. So stehen Meldungen zur Adressänderung, Abfrage des Kontostands oder Bestellungen von Dokumenten wie dem Steuerauszug ganz oben im Ranking.

Markante Unterschiede gibt es vor allem in zwei Bereichen. In der klassischen Neukundenberatung können sich 50 Prozent der Umfrageteilnehmenden diese über einen Chat mit einem Bankmitarbeitenden, aber nur 24 Prozent mit einem Bot vorstellen. Anders bei der Kontokündigung: «Hier ist der Unterschied frappant», sagt Sophie Hundertmark. Während im Livechat mit realen Personen nur 5 Prozent der Teilnehmenden sich eine Kündigung vorstellen könnte, sind es beim Bot 41 Prozent:

Für Sophie Hundertmark ist die Erklärung dafür, dass es sich dabei um etwas eher unangenehmes handelt, was leichter mit dem «Roboter» als mit Menschen erledigt werden kann. Unterschiede gibt es auch bei den Altersgruppen, vor allem was den Beratungsbereich betrifft. Von jenen, die sich diese grundsätzlich auch über einen Bot oder via Chat vorstellen können, sind es vor allem die Jüngeren, die auch bereit wären, sich auf diesem Weg nicht nur für ein neues Konto sondern beispielsweise auch für ein Anlageprodukt beraten zu lassen.

Luzerner Kantonalbank ist zurückhaltend

Wie sich zeigt, setzen aber noch längst nicht alle Banken auf Bots. Bei der Luzerner Kantonalbank heisst es auf Anfrage, man beobachte den Einsatz bei Mitbewerbern sehr genau. Grundsätzlich sei der Einsatz dort zielführend, wo viele gleich gelagerte und standardisierte Anfragen beantwortet werden können, ohne physische Mitarbeitenden einzubeziehen. Dies sei bei der Luzerner Kantonalbank noch nicht im genügenden Masse der Fall, «um diese ‹noch› recht teure und aufwendige Lösung einzusetzen», wie ein Sprecher sagt.

Anders die Zuger Kantonalbank: Dort soll Mona als nächster Schritt Kundinnen und Kunden im digitalen Kundenportal zukünftig gezielt auf Angebote aufmerksam machen wie beispielsweise Wertschriftensparen. Aber auch Mona weiss längst nicht alles: Kann sie eine Frage nicht beantworten, wird die Kundschaft während der Öffnungszeiten über den Live-Chat mit einem Mitarbeitenden der Bank verbunden, ausserhalb der Öffnungszeiten kann ein Rückruf am nächsten Arbeitstag angefordert werden.

Gerade im Beratungsbereich gibt es gemäss Sophie Hundertmark für die Technik sowieso noch eine grosse Herausforderung: die Empathie. Die Erkenntnisse gehen dorthin, dass diese während Beratungen von den Bankkundinnen und -kunden gefragt ist, etwa eine Aussage wie: «Oh super, du interessierst dich für ein neues Konto», während niemand die Aussage «Oh super, du willst deine Adresse ändern» benötige. Doch wie soll Empathie einem Bot antrainiert werden, wo es selbst Menschen gibt, die keine Empathie haben? Hundertmark:

«Da muss die Forschung noch vieles klären.»

Dazu verpflichtet, auszuweisen, dass es sich um eine digitale und keine menschliche Assistenz handelt, sind die Firmen übrigens nicht. Grundsätzlich gilt einfach der normale Datenschutz. «Ob Bot oder Mensch, bleibt dem Unternehmen offen», sagt Sophie Hundertmark. Aber es empfehle sich sicher, hier ehrlich zu bleiben. Mona beispielsweise ist dies; sie stellt sich als digitale Assistenz vor.

