FINANZEN Luzerner Kantonalbank macht 2020 mehr Gewinn Im Zinsengeschäft legt die Bank um fast 5 Prozent zu. Mit der für dieses Jahr geplanten Dividende von 12.50 Franken erhält der Kanton Luzern 65,3 Millionen Franken. 02.02.2021, 06.51 Uhr

Daniel Salzmann, CEO der Luzerner Kantonalbank, am Hauptsitz in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (31. Januar 2020)

(mim) Um 2,9 Prozent auf 210,9 Millionen Franken konnte die Luzerner Kantonalbank den Konzerngewinn im vergangenen Jahr steigern. Dies teilte das Staatsinstitut am Dienstag mit. «Unser Geschäftsmodell hat sich auch im turbulenten Jahr 2020 bewährt», lässt sich CEO Daniel Salzmann in der Mitteilung zitieren. Im wichtigsten Geschäftspfeiler, dem Zinsengeschäft, konnte die Bank den Nettoerfolg um 17,2 Millionen Franken beziehungsweise 4,9 Prozent auf 365,8 Millionen Franken zulegen. «Bei unverändert hohem Margendruck konnten wir einerseits das Volumen im Kundengeschäft steigern. Anderseits waren wir im Tresorerie- und Absicherungsgeschäft wiederum sehr erfolgreich unterwegs», so Finanzchef Marcel Hurschler.

Vor dem Hintergrund der Pandemieauswirkungen hat die LUKB die Wertberichtigungen für Kredit-Ausfallrisiken auf 17,8 Millionen Franken erhöht. Hurschler: «Diese Zahl fällt zwar fast doppelt so hoch aus wie im Vorjahr, ist aber im historischen Vergleich noch immer tief. Die von uns erwartete moderate Steigerung des Wertberichtigungsbedarfs ist also eingetroffen. Trotz der aktuell unsicheren Ausgangslage in einzelnen Branchen präsentiert sich unser Kreditportfolio unverändert in einem sehr guten Zustand.»

Auch das Ergebnis aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+4,1 %) sowie den Handelserfolg (+40,9 %) konnte die LUKB steigern. Das starke Wachstum im Handelsgeschäft ist unter anderem auf das Geschäft mit Strukturierten Produkten zurückzuführen.

Der LUKB-Verwaltungsrat beantragt nun der Generalversammlung vom 19. April die Ausschüttung einer Dividende von 12.50 Franken pro LUKB-Namenaktie. Letztes Jahr gab es für die Aktionäre eine steuerbefreite Nennwertrückzahlung um 12.50 Franken pro Aktie. Mit der für dieses Jahr geplanten Dividende erhält der Hauptaktionär Kanton Luzern mit seiner Beteiligung von 61,5 Prozent 65,3 Millionen Franken. Zusammen mit der Abgeltung der Staatsgarantie von 8,2 Millionen Franken und den Kantonssteuern von 7,4 Millionen Franken bezahlt die LUKB dem Kanton Luzern für das Geschäftsjahr 2020 insgesamt über 80 Millionen Franken. In diesen Betrag nicht eingerechnet sind die Steuern, welche die LUKB als privatrechtliche Aktiengesellschaft auch auf Bundes- und Gemeindeebene entrichtet. Daniel Salzmann erinnerte daran, dass die GV 2021 der LUKB aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen wie im Jahr 2020 ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre stattfinden werde.