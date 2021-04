Finanzen Neue Eignerstrategie zeigt: Die Luzerner Kantonalbank darf ins Ausland In der neuen Eignerstrategie des Kantons wird es der Luzerner Kantonalbank explizit erlaubt, Tochtergesellschaften im Ausland zu gründen. Sie beabsichtigt so für ihre ausländischen Kunden die Verrechnungssteuer zu vermeiden. Christopher Gilb 10.04.2021, 05.00 Uhr

Knapp 62'000 Einwohner zählt die britische Kanalinsel Guernsey. Sie gilt als beliebtes Touristenziel für Natur- und Vogelliebhaber. Wirklich bekannt ist sie aber für etwas anderes: Etwa 32 Prozent des Bruttosozialprodukts werden durch Finanzdienstleister wie Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften erwirtschaftet. Die Zürcher Kantonalbank unterhält in Guernsey eine Tochtergesellschaft, und auch andere Schweizer Banken haben dort oder an vergleichbaren Orten wie Luxemburg Ableger. Die Zentralschweizer Kantonalbanken haben keine solchen Aussenposten, doch die grösste, jene aus Luzern, könnte schon bald einen errichten.

Die Kanalinsel Guernsey: Gleich mehrere Schweizer Banken betreiben hier Tochtergesellschaften. Bild: Getty

Der Hintergrund: Vor kurzem hat der Kanton Luzern als Mehrheitsaktionär der Luzerner Kantonalbank (LUKB) die neue Eignerstrategie 2021 verabschiedet. Diese ähnelt der vergangenen aus dem Jahr 2017, bei genauerem Hinsehen lassen sich aber doch einige Unterschiede erkennen. So heisst es unter «Wirtschaftliche Ziele für die LUKB» zwar wie bisher, dass die Bank unter anderem keine Geschäftsstellen im Ausland errichten soll, aber neu ist diese Passage hinzugekommen: «Die LUKB kann allerdings im Ausland direkte Tochtergesellschaften als Abwicklungsstandorte für bestimmte Geschäftsarten im Bereich Asset Management/Handel errichten.»

Ein Abwicklungsstandort mit zwei bis vier Mitarbeitenden

Auf Nachfrage betont die LUKB zwar, dass es keine konkreten Pläne für die Gründung einer Tochtergesellschaft im Ausland gebe, doch ein Sprecher bestätigt gleichzeitig, dass diese Möglichkeit durchaus in Betracht gezogen wird:

«Es ist möglich, dass wir künftig im Ausland einen Abwicklungsstandort mit zwei bis vier Mitarbeitenden für die Ausgabe von Wertpapieren an institutionelle und internationale Anleger gründen.»

Ein solcher Standort könnte nötig werden, «falls die seit Jahren diskutierte Abschaffung der Verrechnungssteuer auf dem Finanzplatz Schweiz nicht zeitnah umgesetzt wird», schreibt der Sprecher.

Diese Steuer in Höhe von 35 Prozent sollte ursprünglich sicherstellen, dass Steuerpflichtige ihre Erträge aus Zinsen und Dividenden in der Schweiz angeben, damit sie anschliessend die zuvor abgezogenen Steuer wieder zurückfordern können. Sie ist den Banken aber ein Dorn im Auge, weil sie ihrer Meinung nach Schweizer Finanzprodukte wegen des aufwendigen Rückerstattungsverfahrens für ausländische Anleger oder juristische Personen unattraktiv macht. Und auch der Bundesrat hat das Problem erkannt und arbeitet an einer Reform. In Guernsey oder Luxemburg beispielsweise fällt diese Verrechnungssteuer nicht an.

Luzerner Geld genügt LUKB nicht

Doch warum braucht die LUKB überhaupt Geld internationaler Anleger? Den Bedarf erklärt der Sprecher mit der Grösse der Bank: «Die Kreditnachfrage der Bevölkerung und der Wirtschaft im Kanton Luzern ist normalerweise höher als die Mittel, die im Kanton Luzern an Spargeldern zur Bank fliessen.» Deshalb sei die Bank seit jeher darauf angewiesen, auch ausserkantonal oder international Anleger zu finden. Früher sei die Akquisition solcher Gelder über die gemeinsame Fondsgesellschaft der Kantonalbanken Swisscanto gelaufen, welche auch Tochtergesellschaften im Ausland besitzt. Seit 2015 befindet sich diese aber nur noch in Besitz der Zürcher Kantonalbank. Darum würden nun einzelne Kantonalbanken selber aktiv.

Neue Gebührenlösung für Menschen mit Beiständen Es sorgte für eine Welle der Empörung, als die Luzerner Kantonalbank per 2020 neue Gebühren für Kontoinhaber mit Beiständen einführen wollte. Diese sollten neu 120 Franken für die Kontoeröffnung bezahlen sowie ab Juli 2020 5 Franken pro Monat für die Kontoführung – zusätzlich zur normalen Kontoführungsgebühr von 6 Franken pro Monat. Die Bank begründete dies damit, dass die Bewirtschaftung von Beistandskonten personell und administrativ sehr aufwendig und kostenintensiv sei. Das Thema beschäftigte auch die Politik und hat nun auch in die neue Eignerstrategie Eingang genommen: Dort steht jetzt ausdrücklich, dass die Bedürfnisse von wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden müssen. Inzwischen hat die LUKB bei den Gebühren, die zwischenzeitlich sistiert worden waren, mit Vertreterinnen und Vertretern der zuständigen Behörden und Beratungszentren eine Lösung gefunden. Wie Felix Föhn, Leiter Soziale Dienste der Stadt Luzern, ausführt, werden zukünftig bei verbeiständeten Personen, welche Sozialhilfe beziehen oder solchen, die einen Privatbeistand haben, aus Gründen der sozialen Verträglichkeit keine Gebühren mehr erhoben. Allen anderen werde für die Kontoeröffnung ein einmaliger Betrag von 180 Franken in Rechnung gestellt. «Auf weitere Sondergebühren verzichtet die LUKB», so Föhn. In der Stadt Luzern würden die Klienten diesen Betrag selbst zahlen, in anderen Gemeinden des Kantons sei dies teils anders gelöst.

Aktiv auf Kundenfang darf die LUKB im Ausland aber weiterhin nicht. In der neuen Eignerstrategie heisst es klar, dass im Ausland keine Geschäftsstellen errichtet werden sollen, «insbesondere nicht zur Akquisition und Betreuung von Kunden».