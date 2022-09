Sparzinsen bleiben bei Null trotz Zinswende der Nationalbank

Finanzen Noch immer kein Zins auf Sparkonti: So verhöhnen Banken ihre treuen Kunden Im Zuge der jüngsten Leitzinserhöhung der Nationalbank hat die Branche zwar umgehend die Zinssätze für manche Kredite höher gestellt. Nur an der Nulldiät der Sparkunden ändert sich nichts. Daniel Zulauf 6 Kommentare 29.09.2022, 11.51 Uhr

Die Banken wollen keine Zinsen in die Sparschweine stecken. Getty

Das Versteckspiel, das viele Banken derzeit mit ihren Kundinnen und Kunden treiben, ist schlicht unwürdig.

So hilft die jüngste Leitzinserhöhung der Nationalbank den hiesigen Hypothekenbanken, ihre Kredite teurer zu verkaufen – zum Beispiel die Geldmarkthypotheken, die an den sogenannten Saron (Swiss Average Rate Overnight) gebunden sind und seit vergangenem Freitag einen halben Prozentpunkt mehr kosten. Doch auf den Spareinlagen unzähliger treuer Kundinnen und Kunden, welche die Banken gerne nehmen, weil sie zur Refinanzierung der Hypothekarkredite besonders nützlich sind, gibt es bei der grossen Mehrheit der Anbieter weiterhin keinen Zins.

Das ist auch eine Methode, wie sich Gewinne maximieren lassen, wenn auch eine reichlich plumpe.

Eine Kurzumfrage des Preisvergleichsdienstes Moneyland vom vergangenen Freitag, dem Tag direkt nach der SNB-Leitzinserhöhung, fördert in der Tat ein trostloses Bild zu Tage: «Effektive Zinserhöhungen im positiven Bereich gibt es erst bei wenigen Anbietern», konstatiert Moneyland. So teilte die Zürcher Kantonalbank (ZKB) dem Vergleichsdienst mit, eine Zinserhöhung werde erst in Betracht gezogen, wenn die Nationalbank den Leitzins noch weiter erhöhe. Die Kundinnen und Kunden des Staatsinstituts könnten also kaum vor Ende Jahr mit einem positiven Sparzins rechnen, folgerte Moneyland in unbestreitbarer Logik.

Zins gibt’s kaum vor Ende Jahr, sagt die grösste Staatsbank im Land

So deutlich wie die ZKB hätten sich in der Kurzumfrage gleich «mehrere Anbieter» ausgedrückt, stellte Moneyland-Geschäftsführer Benjamin Manz fest. Die Mehrheit wollte sich aber einfach noch nicht festlegen und spielt offensichtlich auf Zeit. Das lohnt sich, denn immerhin geht es um Einlagen von rund 1500 Milliarden Franken, die auf eine positive Verzinsung warten.

Ironischerweise beeilten sich vergangene Woche aber fast alle Geldhäuser zu betonen, dass sie nach der Beendigung der Negativzinsära durch die Nationalbank auch ihrerseits keine Zinsen auf grössere Kundeneinlagen mehr erheben wollten. Von einer fortan positiven Verzinsung dieser grossen Einlagen war allerdings noch nirgends die Rede.

Kundinnen und Kunden mit grossen Spareinlagen werden doppelt gemolken

Das ist bitter für die betroffenen Kunden. Schliesslich wurden sie von den Banken frühzeitig gezwungen, die Negativzinsen der Nationalbank selbst zu berappen. Tatsächlich war die Bankenbranche im Januar 2015 schnell zum Konsens gelangt, dass man die hoheitliche Zinsbelastung so weit als möglich an die grösseren Kunden weitergeben sollte, um die eigene Rechnung zu entlasten.

Aber auch die kleineren Sparer haben allen Grund, sich in dem Versteckspiel um die Einlagenverzinsung dumm vorzukommen. Zwar haben die Banken kleinere Spareinlagen in den vergangenen knapp acht Jahren mit der Belastung von Negativzinsen verschont. Aber sie taten dies nicht aus Freundlichkeit, sondern weil sie befürchten mussten, dass die Sparer ihr Geld sonst in den Tresor gelegt und dem Hypothekengeschäft so die Refinanzierungsmittel entzogen hätten.

Das Lobbying der Banken hat gut funktioniert

Vor allem aber hatten die Banken bald nach der Einführung der Negativzinsen erfolgreich dafür lobbyiert, dass ihnen die Nationalbank sogenannte Freibeträge einräumte, um die Negativzinsbelastung zu reduzieren. So blieben rund drei Viertel der Sichtguthaben, welche die Geschäftsbanken bei der Nationalbank horten, vom Negativzins befreit.

Überdies haben viele Hypothekenbanken mit dieser Freigrenze auch sehr gute Geschäfte gemacht. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass die Kantonalbanken im ersten Semester dieses Jahres trotz eines «herausfordernden Umfeldes» ihren Netto-Zinserfolg um durchschnittlich 4,8 Prozent und den Gesamtgewinn um 6,7 Prozent zu steigern wussten, wie es in einer kürzlich verbreiteten Mitteilung des Kantonalbankenverbands heisst.

Der fehlende Wettbewerb ist auch für die Nationalbank ein Problem

Offensichtlich fehlt es in der Schweizer Bankenbranche am nötigen Wettbewerb, der die Anbieter zwingt, auf wichtige Veränderungen im Markt schnell zu reagieren. Diese Feststellung machte unlängst auch Preisüberwacher Stefan Meierhans. In einer Untersuchung der Gebührenlandschaft im Bankenmarkt stellte er im August unter anderem wettbewerbliche Probleme bei der Auflösung von Konten und Wertschriftendepots fest.

Preisüberwacher Stefan Meierhans. Peter Klaunzer / KEYSTONE

«Die Gebührenerhöhungen in den letzten Jahren haben die Banken seinerzeit unter anderem mit dem Rückgang der Zinsmargen begründet. Hier sollte jetzt Spielraum für Senkungen bestehen.»

Davon kann freilich keine Rede sein. Immerhin stellt der Preisüberwacher fest, dass erste Banken mit einer Anhebung ihrer Sparzinsen inzwischen reagiert haben. Seiner Prognose, dass nun «Bewegung ins Ganze» komme, ist grundsätzlich nicht zu widersprechen. Nur fragt sich, wie schnell das geht.

Auch der Nationalbank kann es angesichts der äusserst trägen Entwicklung bei den Sparzinsen nicht wohl sein. Immerhin zahlt sie den Geschäftsbanken seit Freitag einen Zins von 0,5 Prozent auf deren Giroguthaben in Höhe von 580 Milliarden Franken. Das Vorgehen ist zwar logisch, weil die Nationalbank ihren neuen Leitzins anders kaum durchsetzen könnte. Aber je länger die Geschäftsbanken warten, auch die Sparzinsen anzuheben, desto mehr sieht das Ganze nach einer unglücklichen Subventionsmaschinerie für den Bankensektor aus. Ein Eindruck, den die SNB aus guten Gründen um jeden Preis vermeiden will.

