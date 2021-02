FINANZEN Spitze der Schwyzer Kantonalbank wird komplett neu Innert Jahresfrist sind vier von fünf Geschäftsleitungsmitglieder der Schwyzer Kantonalbank nicht mehr dabei. Gegenüber dem «Boten der Urschweiz» äussert sich der Kommunikationsverantwortliche auch zu den Gerüchten, die im Umlauf sind. Jürg Auf der Maur 05.02.2021, 08.55 Uhr

Peter Hilfiker, der CEO der Schwyzer Kantonalbank, wird per Ende März in den Ruhestand gehen. Seine Nachfolgerin, Susanne Thellung, hat diese Woche ihren Job neu angetreten. Damit wird die Spitze der Schwyzer Kantonalbank innert kurzer Zeit ihr Gesicht verändert haben. Zusätzlich wechselte nämlich bereits im letzten Jahr Nicole A. Reinhard-Stahel von der Schwyzer Kantonalbank weg.

Sie wird, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde, durch Lorenz Keller, einen international erfahrenen und lokal verankerten Bankfachmann, ersetzt. Keller führte seit dem 2. November 2020 den Geschäftsbereich Private Banking interimistisch. Keller wurde nun vom Bankrat definitiv als Nachfolger gewählt. Der Vater von drei Töchtern ist verheiratet und wohnt in Einsiedeln.

Suter macht Pause, Camenzind wird selbstständig

Am Donnerstag wurde schliesslich über zwei weitere Abgänge informiert. Nach 25 Jahren habe sich Erwin Suter entschieden, die SZKB zu verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Für ihn sei der Zeitpunkt gekommen, «eine Auszeit zu nehmen und mich dann anschliessend neuen Aufgaben zu widmen».

Ebenfalls auf eigenen Wunsch verlässt Lukas Camenzind, ein weiteres GL-Mitglied, die SZKB. Er geht nach einer Standortbestimmung in die Selbstständigkeit. «Für mich ist der Zeitpunkt gekommen, um meine wertvollen Erfahrungen und meine Leidenschaft im Rahmen einer Beratertätigkeit weitergeben zu können», lässt er sich zitieren. Damit bleibt neben der neuen CEO einzig noch Damian Hallenbarter von der ehemaligen Führungscrew in der Geschäftsleitung.

Die neue CEO wird sich also zusammen mit dem Bankrat zu Beginn stark mit Personalien zu befassen haben. Haben die Kündigungen mit dem Führungswechsel zu tun? Bringt die neue CEO ihre eigene Crew mit? Oder ist etwas faul in der SZKB?

Peter Geisser, der Kommunikationschef der Schwyzer Kantonalbank, winkt ab. «Die SZKB ist hervorragend aufgestellt», sagt er auf entsprechende Fragen des «Boten der Urschweiz» und verweist nicht nur darauf, dass die Bank im letzten Jahr zum sechsten Mal in Folge zur besten Kantonalbank ernannt wurde.

Auch das ausgezeichnete Jahresergebnis 2020 belege dies. «Der Bankrat nimmt das ausgezeichnete Ergebnis mit grosser Genugtuung zur Kenntnis. Das zeigt, dass die Führung ausgezeichnete Arbeit geleistet hat», entgegnet Geisser Gerüchten, zwischen dem Bankrat und der Geschäftsleitung sei die Stimmung getrübt.

Die Änderungen in der Geschäftsleitung hätten denn auch nichts mit der neuen Geschäftsleitungsspitze zu tun, so Geisser. Susanne Thellung habe ihre Funktion als CEO am 1. Februar angetreten. Bei der SZKB gebe es nämlich «einen geregelten Nachfolgeprozess, bei dem sich interne und externe Bewerberinnen und Bewerber melden können».