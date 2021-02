FINANZEN Trotz Pandemie: Luzerner Kantonalbank schreibt 2020 weiteren Rekordgewinn Im Zinsengeschäft legt die Bank um fast 5 Prozent zu. Der Kanton Luzern erhält insgesamt über 80 Millionen Franken. Maurizio Minetti Aktualisiert 02.02.2021, 09.17 Uhr

Daniel Salzmann, CEO der Luzerner Kantonalbank, am Hauptsitz in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (31. Januar 2020)

Letztes Jahr haben die meisten Banken ihre Gewinne ausgebaut – trotz Coronapandemie. Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) ist dabei keine Ausnahme: Alle wichtigen Kennzahlen zeigen nach oben; die Staatsbank hat das beste Jahresergebnis ihrer Geschichte abgeschlossen, wie die am Dienstag veröffentlichten Zahlen zeigen. Der Konzerngewinn stieg um 2,9 Prozent auf 210,9 Millionen Franken. Im wichtigsten Geschäftspfeiler, dem Zinsengeschäft, konnte die Bank den Nettoerfolg um 4,9 Prozent auf 365,8 Millionen Franken zulegen. Auch das Ergebnis aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft sowie den Handelserfolg konnte die LUKB steigern. «Ein solches Ergebnis konnte noch Anfang 2020 nicht erwartet werden», sagte CEO Daniel Salzmann am Dienstag an einer Videokonferenz.

Gestiegen sind letztes Jahr aber nicht nur Gewinne, sondern auch die Risiken, welche die abgekühlte Konjunktur mit sich bringt. Die Bank hat die Wertberichtigungen für Kredit-Ausfallrisiken auf 17,8 Millionen Franken erhöht – das entspricht fast einer Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Im historischen Vergleich sei der Wert allerdings noch immer tief, sagte Finanzchef Marcel Hurschler an der Medienkonferenz. Er sprach von einer «erwarteten moderaten Steigerung des Wertberichtigungsbedarfs».Trotz der aktuell unsicheren Ausgangslage in einzelnen Branchen präsentiere sich das Kreditportfolio der Bank unverändert «in einem sehr guten Zustand», so der CFO.

Wie aus dem Zahlenkranz weiter hervorgeht, hat die Bank im Rahmen des Covid-19-Kreditprogramm des Bundes insgesamt 1700 Kredite im Umfang von rund 250 Millionen Franken vergeben. Ein lukratives Geschäft ist das aber nicht. CEO Salzmann hatte bereits anlässlich der Halbjahreszahlen im August 2020 im Interview mit unserer Zeitung gesagt, er rechne mit einer schwarzen Null, da der Aufwand für die Kreditvergabe enorm gewesen sei. Wie Salzmann am Dienstag ausführte, wurden 30 Millionen Franken bereits per Ende 2020 zurückbezahlt. Zusätzlich hat die LUKB 100 Millionen Franken als Liquiditätshilfe für KMU-Kunden vergeben. Diese Mittel seien sehr schnell ausgeschöpft gewesen, so Salzmann.

Dividende von 12.50 Franken pro Aktie

Der LUKB-Verwaltungsrat beantragt nun der Generalversammlung vom 19. April die Ausschüttung einer Dividende von 12.50 Franken pro LUKB-Namenaktie. Letztes Jahr gab es für die Aktionäre eine steuerbefreite Nennwertrückzahlung um 12.50 Franken pro Aktie. Mit der für dieses Jahr geplanten Dividende erhält der Hauptaktionär Kanton Luzern mit seiner Beteiligung von 61,5 Prozent 65,3 Millionen Franken. Zusammen mit der Abgeltung der Staatsgarantie von 8,2 Millionen Franken und den Kantonssteuern von 7,4 Millionen Franken bezahlt die LUKB dem Kanton Luzern für das Geschäftsjahr 2020 insgesamt über 80 Millionen Franken. In diesen Betrag nicht eingerechnet sind die Steuern, welche die LUKB als privatrechtliche Aktiengesellschaft auch auf Bundes- und Gemeindeebene entrichtet. Daniel Salzmann erinnerte daran, dass die GV 2021 der LUKB aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen wie im Jahr 2020 ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre stattfinden werde.