Steckt der Wirt das Trinkgeld ein? Darum sind Gäste skeptisch

Weil sonst das Trinkgeld beim Chef statt beim Personal landet: Gäste schwören auf Bargeld – darum ist die Skepsis berechtigt Auch wenn die Rechnung per Karte beglichen wird, beim Trinkgeld ist Bargeld weiterhin Trumpf. Was steckt dahinter? 09.01.2023, 05.00 Uhr

Stimmt so – in der Schweiz ist mit diesem Ausspruch oft ein Trinkgeld in bar gemeint. Imago Stock&people

Die Rechnung per Karte oder Twint aufrunden und sich so beim Personal für den umsichtigen Service bedanken? Da ist die Kundschaft in der Schweiz skeptisch. Laut einer Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) geben 76 Prozent der Befragten ihr Trinkgeld in bar – meist weil sie glauben, ansonsten streiche es der Wirt selbst ein. Das führt dazu, dass sogar Gäste, die ihre Rechnung per Karte bezahlen, den Zustupf als Nötli oder Münz auf den Tisch legen.

Das Trinkgeld ist zwar seit Jahrzehnten kein Lohnbestandteil mehr. Trotzdem steht es laut Gesetz den Angestellten, das sie durch ihre Arbeit erwirtschaften, vollumfänglich zu. Der Arbeitgeber darf es nicht für sich beanspruchen. Meist setzt ein Gastronom ein Reglement auf, in dem die Verteilung der Trinkgelder unter den Mitarbeitenden geregelt wird – so erhalten beispielsweise Köchinnen und Köche, die im Hintergrund arbeiten, ebenfalls ihren Teil.

Doch ein Grossteil der Kundschaft traut diesem System nicht so ganz, besonders wenn es um digitale Trinkgelder geht. Ist diese Skepsis berechtigt? Tatsächlich gibt es zwei Faktoren, die dafür sorgen, dass das Trinkgeld des Servicepersonals geschmälert wird: unfaire Chefs und versteckte Gebühren, die Terminalbetreiber auch auf Trinkgelder erheben.

Unterschlagene Trinkgelder landen vor Gericht

Wie oft Wirte Trinkgelder unterschlagen, ist nicht bekannt. Es gibt nur wenig öffentlich einsehbare Urteile zu Fällen, wo eine solche Veruntreuung vor Gericht gelandet wäre. Wer sich um seinen Anteil geprellt sieht, kann bei Zivilgericht klagen – doch diesen Weg nehmen die wenigsten Geschädigten auf sich. Das Gegenteil ist weitverbreiteter: Restaurants verklagen ihre ehemaligen Angestellten, weil sie ihnen vorwerfen, Gelder in die eigene Kasse geleitet zu haben.

Der Mangel an Daten bedeutet aber nicht, dass es keine Wirte gäbe, die sich unrechtmässig bereichern. Ein Branchenkenner, der schon verschiedene solche Prozesse geführt hat, sagt: «Das kommt sogar in den gehobenen Restaurants vor.» Dass heute digital aufgerundet werde, mache die Überprüfung für die Angestellten schwieriger und spiele tricksenden Chefs in die Hände. Früher, als nur mit Nötli und Münz hantiert wurde, war dies einfacher: Serviceangestellte konnten beispielsweise nach der Schicht den Überschuss aus dem Portemonnaie nehmen und behielten so den Überblick.

Zwei Fälle von Trinkgeld-Gaunerei

Dass das Trinkgeld zuweilen in den Taschen des Vorgesetzten versickert, zeigt ein Fall, der im Jahr 2018 vor das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt verhandelt wurde. Eine Service-Angestellte klagte, weil die Behörden ihr das Arbeitslosengeld gekürzt hatten. Sie habe eine zumutbare Stelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben, kritisierte die Arbeitslosenkasse. Die Gastro-Angestellte verteidigte sich mit dem Argument, im Restaurant weiterzuarbeiten sei aufgrund der Arbeitsbedingungen nicht mehr zumutbar gewesen: «Die Lohnabrechnungen sind nicht korrekt erfolgt, zudem musste ich das Trinkgeld abgeben.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ähnlich erging es einem damals 26-jährigen Servicemitarbeiter, der zwischen Mai 2019 und November 2020 in einem Baselbieter Restaurant angestellt war. Nach der Entlassung kürzte ihm seine Arbeitslosenkasse ebenfalls das Geld. Er wehrte sich dagegen und erklärte vor Gericht, das Trinkgeld sei mehrfach vom Restaurant einbehalten worden. Weiter seien die Trinkgeldabrechnung sowie dessen Ausbezahlung erst nach mehrmaligem Nachfragen erfolgt. Dasselbe mit den Lohn- und Zeitabrechnungen.

Der Terminalbetreiber verdient mit

Das Gros der Wirte dürfte eine vertrauenswürdigere Buchhaltung führen als die Baselbieter Beiz. Dafür, im Zweifelsfall das Trinkgeld dennoch in bar zu überreichen, spricht aber noch ein weiterer wenig bekannter Grund. Am digitalen Zustupf verdienen nämlich die Terminalbetreiber wie der Konzern Worldline mit. Die genauen Prozentsätze, die sie für ihre Dienstleistung verrechnen, legen sie nicht offen. Es handle sich um eine umsatzabhängige Abgabe im niedrigen einstelligen Prozentbereich, schreibt das Unternehmen auf Anfrage.

Das heisst: Rundet ein Kunde den Rechnungsbetrag von 95 auf 100 Franken auf, kommt nicht der ganze Fünfliber dem Personal zugute. Eine Worldline-Sprecherin erklärt, die Gebühr betrage in diesem Fall durchschnittlich 5 Rappen. Den Zusatzbetrag von der Gebühr auszunehmen, sei «leider technisch nicht möglich», betont die Sprecherin.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Prozent-Lösung überzeugt hierzulande nicht

Dies wäre auch nicht im Sinne des Geschäftsmodells der Anbieter. Vielmehr soll das Trinkgeld-Münz überflüssig gemacht werden. Dazu preisen Firmen wie Worldline den Restaurants digitale Alternativen an. «Unsere Lösung sieht vor, dass der Gast – oder das Personal im Auftrag des Gastes – am Terminal einen Betrag nach Wahl als Trinkgeld eingeben kann», wie eine Sprecherin erklärt. Man habe nicht vor, auf andere Lösungen wie prozentuale Aufschläge umzusteigen. Der Anbieter Sumup bietet ebendiese Variante an: Hier kann der Wirt dem Gast auf dem Terminal drei Trinkgeld-Varianten einblenden lassen: 10 Prozent, 15 Prozent oder 20 Prozent.

Doch das goutieren die Konsumenten nicht. Gemäss der ZHAW-Studie stossen die automatisch vorgeschlagenen Prozentsätze auf wenig Akzeptanz. Ebenso wenig wird es geschätzt, wenn das Personal einen Vorschlag über die Höhe des Trinkgelds macht. In der Schweiz will man die Hoheit darüber, um wie viel man den Betrag aufrunden will, bei sich behalten.

