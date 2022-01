Finanzen Zuger Kantonalbank schnuppert über die Kantonsgrenze hinaus Nach einem erfolgreichen 2021 will die Zuger Kantonalbank zukünftig auch in anderen Marktgebieten stärker wachsen und das Portfolio an nachhaltigen Anlagemöglichkeiten erweitern. Und auch beim Thema Kryptowährungen tut sich etwas. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 21.01.2022, 16.41 Uhr

CEO Hanspeter Rhyner (rechts) und CFO Andreas Janett vor dem Hauptsitz der Zuger Kantonalbank. Bild: Manuela Jans-Koch, Zug, 21. Januar 2022

Bei der Vorstellung seines ersten Jahresabschlusses als CEO der Zuger Kantonalbank präsentierte sich der vormalige CEO der Glarner Kantonalbank Hanspeter Rhyner in bester Stimmung. Denn erneut hat die Zuger Hausbank ein überzeugendes Ergebnis dargelegt. Auffällig ist vor allem ein markanter Zuwachs von 20 Prozent im für die Bank wichtigen Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft auf 65,3 Millionen Franken (siehe Tabelle). Haupttreiber in dieser Geschäftssparte sind die höheren Einnahmen aus den Fonds und der Vermögensverwaltung.

Das Geschäft über die Gebühren ist seit einigen Jahren wie bei anderen Banken auch einer der strategischen Pfeiler und soll die Abhängigkeit vom Zinsgeschäft reduzieren, was immer besser gelingt. Insgesamt ist der Anteil der sogenannten indifferenten Erträge 2021 von 33 auf 35,8 Prozent gestiegen. Mit 110,6 Millionen Franken erzielte die Bank einen um 5,8 Prozent höheren Geschäftserfolg als im Vorjahr. Nach höherer Zuweisung an die Reserven bleibt der Jahresgewinn mit 75,3 Millionen Franken auf Vorjahresniveau.

Kampfansage an andere Kantonalbanken

Zugenommen hat etwas der Geschäftsaufwand um 3,8 Prozent auf 109 Millionen Franken, unter anderem wegen Investitionen in die Digitalisierung. Die Bank, die vom Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ 2021 als eine der 15 digitalsten Retailbanken ausgezeichnet wurde, setzt stark auf ein vielfältiges digitales Angebot. Seit Spätsommer können beispielsweise Privat- und Sparen-3-Konten digital eröffnet werden. Unterstützt werden die Kunden auch vom Chatbot Mona. Gleichzeitig läuft aber auch die Modernisierung der Geschäftsstellen: «Der persönliche Kontakt bleibt ein wesentliches Element unserer Beratungsphilosophie», so Rhyner. Diese sollen deshalb mittelfristig zu Begegnungsstätten rund um das Thema Banking and Finance weiterentwickelt werden.

Im laufenden Geschäftsjahr fokussiert sich die Zuger Kantonalbank auf ihre zum Jahreswechsel lancierte Strategie 2025. Diese sieht vor, die Marktstellung auszubauen und ein stärkeres Ertragswachstum zu erreichen. Auf Nachfrage nennt Rhyner ein Ertragswachstum von drei Prozent pro Jahr als Ziel. Dafür will die Bank, die sich bis anhin hauptsächlich auf den Wirtschaftsraum Zug konzentriert hat, stärker als bisher auch in anderen Gebieten Kundengelder akquirieren. Gemeint ist dabei vor allem die Zentralschweiz. Angesprochen darauf, was dies für die anderen hier tätigen Kantonalbanken bedeutet, verweist Rhyner auf den Platz Zürich, wo gleich mehrere Kantonalbanken eine Zweigstelle unterhalten.

Aufbewahrungsangebote für Kryptowährungen

Als Teil der Strategie will die Zuger Kantonalbank zukünftig einen starken Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit legen, was in der Finanzwelt immer wichtiger wird. Dafür wurde auch die Stelle als Leiterin Nachhaltigkeitsmanagement geschaffen, die von der ehemaligen Leiterin Kommunikation Carmen Wyss übernommen wurde. Klar sei, dass ökologische und soziale Aspekte noch stärker in die wirtschaftlichen Ziele der Bank miteinbezogen werden sollen. Sollen zukünftig nur noch nachhaltige Anlagen angeboten werden? Details konnte Rhyner noch keine nennen. Die genauen Massnahmen seien noch in der Ausarbeitung. Aber er verriet, dass es in diesem Bereich zukünftig mehr Angebote geben müsse.

Ein wichtiger Trend nebst der Nachhaltigkeit im Finanzsektor sind die Kryptowährungen, ein Thema, bei dem sich die Zuger Kantonalbank, obwohl sie im Kanton Zug mitten im Cypto Valley liegt, bislang eher verschlossen zeigte. Das klang nun am Freitag etwas anderes. Auf eine entsprechende Frage dieser Zeitung bestätigte Rhyner, dass sich die Bank derzeit damit beschäftige, welche Dienstleistungen sie in diesem Bereich für ihre Kunden anbieten könne. In einem ersten Schritt geht die Tendenz dabei aber eher in Richtung Verwahrung von Kryptowährungen, was einfacher als der Handel umzusetzen sei. Gefragt, wieso die Bank sich so lange damit Zeit gelassen hat, sagte er: Es habe wohl auch eine Rolle gespielt, dass anfänglich nicht klar gewesen sei, ob das Thema wieder verschwinde. «Mittlerweile ist klar: Das Thema wird bleiben.»

