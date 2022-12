Credit Suisse: Analyse zur Grossbank nach der Kapitalerhöhung

Finanzindustrie Credit Suisse nach der Kapitalerhöhung: Kleine Grossbank – was nun? Die Schweizer Grossbank will sich neu erfinden. Aber für das Geschäft, auf das sich die CS spezialisieren will, gibt es hierzulande schon etliche gestandene Anbieter. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Das Credit Suisse sucht neue Perspektiven.

Was wird noch aus der Credit Suisse? Die Frage treibt die heimlichen Strippenzieher auf dem Schweizer Finanzplatz schon länger um. Schliesslich sind die Führungsprobleme der ewigen UBS-Rivalin seit Jahren offensichtlich. Allerdings diffundierte die Besorgnis über den Zustand der immerhin schon 166-jährigen Zürcher Traditionsbank in jüngster Zeit auch in die Niederungen der gewöhnlichen Kundschaft – mit den bekanntermassen fatalen Folgen, die jede Bank bei einem Vertrauensverlust gewärtigen muss.

Offenbar sind die umfangreichen Rückzüge von Kundengeldern der letzten Wochen inzwischen zum Stillstand gekommen. Dies beteuerte Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann in den vergangenen Tagen jedenfalls bei verschiedenen Gelegenheiten. Es scheint, als habe die notfallmässige Kapitalerhöhung, die in der laufenden Woche erfolgreich über die Bühne gebracht werden konnte, die gefährliche Situation entschärft.

Indessen zeigen die für langjährige Aktionärinnen und Aktionäre überaus schmerzhaften Umstände und Bedingungen der aktuellen Kapitalerhöhung in aller Deutlichkeit, wie viel die Wiederherstellung von Vertrauen und Stabilität die Bank und ihre Eigentümer in den nächsten Jahren noch kosten wird. Nach einem Verlust von voraussichtlich mehr als drei Milliarden Franken im laufenden Jahr wird die Credit Suisse auch 2024 nochmals rote Zahlen schreiben, wie Präsident Lehmann bereits vorausgesagt hat.

Teure Zukunft steht bevor

Die kostspielige Restrukturierung ist nur eine Komponente der anstehenden Sanierungskosten. Ein zweites Element ist der Zusatzaufwand, den die Bank nun erbringen muss, um die vielen guten Kunden und Mitarbeitenden zurückzugewinnen, die sie in der Krise an die Konkurrenz verloren hat. Beiden wird die Credit Suisse in der einen oder anderen Form einen Risikozuschlag gewähren müssen, um sie zu einer Rückkehr bewegen zu können.

Einen substanziellen Risikozuschlag verlangen schliesslich auch die Gläubiger, allen voran jene, die der Bank in den vergangenen Wochen insgesamt fünf Milliarden Franken zusätzliches Fremdkapital zur Verfügung gestellt haben. Die Qualität der Credit Suisse als langfristige Schuldnerin wird von den grössten Kreditbewertungsagenturen nur noch knapp als durchschnittlich beurteilt.

Die fetten Jahre sind endgültig vorbei

Die Credit Suisse wird nicht mehr zu alter Grösse zurückkehren. Das ist bereits beschlossene Sache. Die Investmentbank First Boston soll bald abgespalten und schrittweise veräussert, beziehungsweise an neue Eigentümer übertragen werden. Das internationale Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäft von First Boston ist jener Teil der Credit Suisse, der diese zu einer Grossbank macht. Das entscheidende Wesensmerkmal einer Grossbank ist deren globale Vernetzung. Damit hat sie im Wettbewerb um grosse, internationale Kunden einen Vorteil gegenüber der regionalen oder lokalen Konkurrenz. Doch weil Grossbanken auch ein Risiko für die Stabilität des Finanzsystems darstellen, müssen sie seit der grossen Finanzkrise besonders strenge Anforderungen in puncto Kapitalkraft und Transparenz erfüllen.

Wenn es der Credit Suisse gelingt, die damit verbundenen Kosten zu reduzieren, kann sie vielleicht zu einer neuen Spezies mutieren: eine kleine Grossbank quasi. Das wäre im Fall der Credit Suisse eine Bank mit einem grossen, diversifizierten Inlandsgeschäft und einer international ausgerichteten Vermögensverwaltung. Aber was ist die Daseinsberechtigung einer solchen Bank? In der Schweiz gibt es bereits etliche grosse, internationale Vermögensverwaltungsbanken und viele inländisch ausgerichtete Kreditinstitute. Worin liegt der Vorteil einer Verbindung dieser beiden Zweige? Auf diese Frage wird die Credit-Suisse-Führung bald eine sehr überzeugende Antwort hervorbringen müssen, wenn sie der hinter den Kulissen bereits angelaufenen Diskussionen um eine finale Aufspaltung der Credit Suisse noch zuvorkommen will.

