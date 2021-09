Bund diskutiert Preiszuschlag von 2 Prozent für Bahn

Finanzloch bei den SBB Ueli Maurers Finanzdepartement erwägt eine Corona-Sanierungszuschlag von 2 Prozent für Zugreisende Wie soll die Finanzierung der SBB nachhaltig gesichert werden? Und wer soll für die Mehrkosten aufkommen, welche Corona verursacht hat? Eine Arbeitsgruppe des Bundes sucht nach Antworten. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wird das Ticket zwei Prozent teurer? Ja, wenn es nach der Finanzverwaltung geht. Christian Beutler / KEYSTONE

Minus 617 Millionen Franken. Die SBB mussten für das vergangene Jahr den höchsten Verlust in ihrer Geschichte als eigenständige, spezialrechtliche Aktiengesellschaft ausweisen. Die Verschuldung stieg um ganze 1,5 Milliarden Franken an, und auch im laufenden Jahr dürften nochmals 1 Milliarde Franken hinzukommen.

Um den Betrieb und die beschlossenen Investitionen sicherzustellen, hat der Bundesrat beschlossen Darlehen von 750 auf 950 Millionen Franken zu erhören. Mittelfristig braucht es jedoch andere Lösungen. Deshalb hat der Bundesrat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die «bis Ende 2021 Varianten zur nachhaltigen finanziellen Stabilisierung des Unternehmens vorlegen» muss.

Corona-Zuschlag könnte 300 Millionen Franken einbringen

Die Arbeitsgruppe besteht aus Personen aus dem SBB-Konzern sowie aus den beiden Departementen, welche die Interesse des Eigners respektive des Bundes wahrnehmen, also aus dem Finanzdepartement respektive aus der für die Bundesbetriebe zuständigen Finanzverwaltung sowie aus dem Generalsekretariat des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek).

Finanzminister Ueli Maurer will die Bundeskasse schonen. Peter Schneider / KEYSTONE

Gefragt sind jetzt alle möglichen Ideen, die entweder die Ausgaben des Bahnunternehmens drosseln oder mehr Geld in dessen Kasse spülen. Wobei sich dann auch immer die Frage stellt, woher diese zusätzlichen Gelder stammen sollen. Geht es nach der Finanzminister Ueli Maurer unterstellten Finanzverwaltung, dann sollten auch die Bahnreisenden einen Beitrag zur Bewältigung der finanziellen Folgen der Pandemie leisten müssen - und zwar in Form eines zeitlich befristeten Corona-Sanierungszuschlags. Damit könnten gemäss Informationen der «Schweiz am Wochenende» zwischen 2023 und 2026 insgesamt 300 Millionen Franken eingenommen werden - oder 75 Millionen Franken pro Jahr. Dazu müssten die Preise für alle Tickets und Abonnemente um zwei Prozent erhöht werden.

Ueli Stueckelberger, Direktor beim Verband öffentlicher Verkehr, will nichts von Preisaufschlägen wissen. Peter Klaunzer / KEYSTONE

ÖV-Branche will nicht die Kundschaft bestrafen

Weder die Finanzverwaltung noch das Uvek wollen hierzu inhaltlich Stellung beziehen. Doch es wird schnell klar: Der Plan der Kassenwarte kommt bei den anderen Beteiligten nicht wirklich gut an - weder in Simonetta Sommarugas Verkehrsdepartement, noch bei den Verkehrspolitikern, noch bei den SBB.

Und auch die Branche will nichts davon wissen: «Das Ziel ist es, die während der Pandemie verlorenen Kundinnen und Kunden zurückzuholen und neue hinzuzugewinnen», betont Ueli Stückelberger, Direktor des Verbands öffentlicher Verkehr (VöV). «Deshalb sollten wir sie jetzt sicher nicht mit Preiszuschlägen bestrafen.»

Abbau beim Ausbau ist realpolitisch chancenlos

Ein anderer, immer wieder lancierter Ansatz zur Verbesserung des SBB-Finanzhaushaltes ist der Verzicht auf weitere Ausbauschritte respektive deren zeitliche Herauszögerung. Denn je grösser das Netz, desto teurer dessen Betrieb. Doch solche Lehrbuchvorschläge haben realpolitisch keine Chancen - und werden derzeit auch nicht ernsthaft diskutiert. «Die Entwicklung der Nachfrage ist unsicher, weshalb es verfrüht ist, jetzt schon Schlüsse zum künftigen Angebot zu ziehen», heisst es jedenfalls aus dem Uvek.

Das Parlament wiederum will eigentlich weder Preisaufschläge noch Leistungsabbau, sondern plädiert dafür, dass der Bund für die Corona-bedingten Fehlbeträge aufkommt. Jedenfalls haben National- und Ständerat in der Sommersession den Bundesrat per Motion aufgefordert, das Personenbeförderungsgesetzes zu revidieren, damit der Bund Beiträge leisten kann «an die im öffentlichen Verkehr entstandenen und weiter entstehenden finanziellen Lücken» - und zwar auch im Ortsverkehr, im touristischen Verkehr und im Fernverkehr.