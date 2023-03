UBS-CS-Deal: Katerstimmung am Morgen danach - UBS-Aktie fällt

Finanzmärkte Börsenkrimi: Nach der CS-Rettung stürzen die Bankaktien ab – warum die UBS am Schluss trotzdem zu den Gewinnern zählt Der UBS-CS-Deal wirkte auf den Finanzmärkten zuerst nicht wie erhofft. Kritisiert wurde der Entscheid der Schweizer Behörden, CS-Gläubiger um 16 Milliarden Franken zu bringen. Doch am Ende des Tages schien die Übernahme die Aktionäre dennoch zu überzeugen. Stefan Ehrbar, Daniel Zulauf, Florence Vuichard und Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren Aktualisiert 20.03.2023, 17.56 Uhr

Von der Credit Suisse zur UBS, von Axel Lehmann (l.) zu Colm Kelleher: Nun kann der UBS-Präsident nur hoffen, dass sich die Märkte bald wieder beruhigen. Bild: Peter Klaunzer/ Keystone

Es ist eine Wette mit hohem Einsatz: Die Schweiz hat am Sonntagabend alles auf die Karte UBS gesetzt. Die Idee dahinter: Die gesunde UBS soll die kranke Credit Suisse übernehmen, der Staat leistet Schützenhilfe und die Nationalbank pumpt Geld rein. Und alles wird gut.

Sollte die Wette aufgehen? Am Montagmorgen sah es nicht so aus. Um 15,6 Prozent sackten die UBS-Titel an der Börse ab. Der Deal, der gedacht war, die Finanzbranche zu stabilisieren, drohte das Gegenteil zu bewirken.

Auch Titel anderer europäischer Banken starteten schlecht in den Tag: Die Deutsche Bank verlor 6 Prozent, die französische BNP Paribas 8 Prozent. «Die Aktien von Firmen, die in irgendeiner Form mit Banken zu tun haben, fallen in ein Loch», prognostizierte die St.Galler Kantonalbank in einem Marktkommentar. Gleichzeitig schossen Alternativen nach oben – etwa der Bitcoin oder der Goldpreis, der an der Londoner Rohstoffbörse zeitweise den höchsten Stand seit 11 Monaten erreichte. Die Nervosität war in den Kursen förmlich zu spüren.

Nervosität wegen AT1-Papieren

Schon in der Nacht auf Montag hatten die Investoren in Asien unter anderem auf die verlustabsorbierenden Anleihen von jenem Typus fokussiert, welche die Finanzmarktaufsicht (Finma) im Zug der Fusion vollständig abgeschrieben hatte. Die Rede ist von den sogenannten AT1-Papieren. Die Credit-Suisse-Gläubiger haben so rund 16 Milliarden Franken verloren, und jetzt lief einerseits die Suche nach den grössten Verlierern (sind auch Banken darunter?), und anderseits fragen sich die Investoren, wie sicher vergleichbare Anleihen bei anderen Banken sind.

Die Anleger hatten offensichtlich nicht mit diesem Schritt gerechnet, welchen die Finma verfügt hatte. Ein Banker sagte gegenüber der «Financial Times», die Entscheidung könne zu einem «Albtraum» auf den europäischen Anleihemärkten führen, zumal die Anleihegläubiger höhere Verluste hinnehmen müssten als die Aktionäre der Credit Suisse. Und Jérôme Legras, Leiter des Research bei Axiom Alternative Investments, fügte an: «Der Markt wird wahrscheinlich schockiert sein über eine so eklatante Umkehrung der Gläubigerhierarchie und über die Entscheidung, einen Aktientausch auf Kosten der Anleihegläubiger zu versüssen.»

Die Schweizer Aufsichtsbehörde lieferte keine zusätzlichen Erklärungen für ihr Handeln. Sie hält lediglich fest, dass die «ausserordentliche staatliche Unterstützung eine vollständige Abschreibung des Nennwerts aller AT1-Anleihen der Credit Suisse (...) und damit eine Steigerung des Kernkapitals auslöst». Beruhigende Worte kamen dann am Nachmittag von Christine Lagarde, der Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie stellte klar, dass dieser Schweizer Weg der Enteignung der Anleihegläubiger in Europa keineswegs Schule machen werde.

Kritik an der Megafusion

Diese Unruhe war a priori nicht zu erwarten. Immerhin sieht die Übernahme der Credit Suisse mindestens für Aussenstehende schon sehr wie ein Geschenk aus. Die absorbierte Grossbank hatte zum Ende des vergangenen Jahres ein Eigenkapital von 45 Milliarden Franken, das durch fortgesetzte Milliardenverluste im laufenden Jahr zwar weiterdezimiert werden dürfte, durch den behördlich veranlassten Schuldenerlass aber de facto um 16 Milliarden Franken erhöht wurde. Ähnlich sind auch die vom Bund gewährten Defizitgarantien in Höhe von 9 Milliarden Franken zu werten.

Das ist der Hintergrund, auf dem die Zwangsheirat der beiden Schweizer Grossbanken für Kritik und anhaltende Irritationen sorgt. Ein Ökonom fragt sich aus gutem Grund, ob eine Verstaatlichung der Credit Suisse ökonomisch nicht das bessere Ergebnis gegeben hätte. Auf der gleichen Linie liegt auch ein Kommentar des deutschen «Handelsblattes». Die Verstaatlichung wäre im Urteil der Kommentatoren auch deshalb besser gewesen für die Schweiz, weil es in dem Land jetzt nur noch eine riesige Bank gibt. Die neue UBS ist definitiv zu gross, um fallengelassen zu werden, aber sie ist für die Schweiz auch viel zu gross, als dass sie vom Staat glaubwürdig unterstützt werden könnte. Die Megafusion sei alles andere als eine gute Idee, an deren Ende ein «fragiles Monster» stehen könnte, kommentierte das «Handelsblatt».

Warum es trotzdem zu dieser Lösung gekommen ist, wissen im Moment noch allein die Direktbeteiligten. Immerhin aber gibt es plausible Vermutungen: Offensichtlich liefen die Fusionsverhandlungen am Wochenende unter Beteiligung ausländischer Finanzmarktaufseher. Allein der Umstand, dass die Londoner «Financial Times» in der Lage war, praktisch in Echtzeit über die Verhandlungen zu berichten, ist ein Indiz dafür, dass die Zeitung von den heimischen Finanzmarktaufsehern mit Informationen gefüttert worden war.

Vieles deutet darauf hin, dass die beiden Banken und die direktbeteiligten behördlichen Akteure aus der Schweiz unter Führung von Finanzministerin Karin Keller-Sutter, Nationalbank-Präsident Thomas Jordan und Finma-Präsidentin Marlene Amstad nicht die alleinige Hoheit über das Geschäft hatten. Möglicherweise wollten andere Länder unbedingt vermeiden, dass die Schweiz mit der Verstaatlichung einer Grossbank ein Exempel statuiert, das Schule machen könnte. Das ist zwar nur eine Theorie, aber das daraus ableitbare Bedrohungsszenario ist für viele hoch verschuldete Länder mit grossen eigenen Finanzplätzen sehr real.

Darf die UBS die Schweizer Bank tatsächlich behalten?

Die nächsten Wochen und Monate dürften nicht nur in dieser Hinsicht mehr Klarheit bringen. Auch über die künftige Wettbewerbssituation auf dem Schweizer Bankenplatz wird nun viel geredet werden müssen. Ob die UBS das Schweizer Geschäft der Credit Suisse tatsächlich behalten und vollständig integrieren kann, wie dies die Bank gestern zu verstehen gab, bleibt abzuwarten. Für allfällige Nachbesserungen der Jahrhundertübernahme ist im Moment aber nicht die Zeit.

Die Beziehungen der beiden Grossbanken werden noch lange kompliziert bleiben. Eine erste frühe Erinnerung daran kam ausgerechnet von UBS-CEO Ralph Hamers, der seine Mitarbeitenden darauf hinwies, die Credit Suisse sei noch immer ein Konkurrent. Gemäss Nachrichtenagentur Bloomberg liesst Hamers einen Mitarbeitenden in einem Memo ausrichten: «Bitte denken Sie daran, dass die Credit Suisse bis zum Abschluss der Transaktion immer noch unser Konkurrent ist.»

Man dürfe keine geschäftlichen Angelegenheiten mit Mitarbeitenden der Credit Suisse besprechen, warnte Hamers. Auch dürfe man keine Massnahmen ergreifen, die als ein Schritt in Richtung einer Zusammenlegung der beiden Banken interpretiert werden könnten.

Saudi National Bank spielt die Folgen herunter

Die Saudi National Bank ist mit einem Anteil von knapp unter 10 Prozent der grösste Aktionär der Credit Suisse – und hat sich gestern ebenfalls zum Megadeal geäussert. Dabei spielt die Bank die Folgen für sich herunter. Es habe keine Auswirkungen auf ihren Gewinn, die Investitionen hätten lediglich 0,5 Prozent der gesamten Vermögenswerte ausgemacht. Also ein Klacks. Die Bank hatte letzte Woche mit unglücklichen Äusserungen einen Kurssturz der Credit-Suisse-Aktie ausgelöst.

Offenbar wollte die Bank den Schaden noch begrenzen. So berichtete das «Wall Street Journal» am Montag, dass eine Aktionärsgruppe um die Saudi National Bank am Wochenende offenbar einen eigenen Rettungsplan für die CS vorgelegt hatte. Er sah eine Kapitalspritze von 5 Milliarden US-Dollar vor – und hätte die Aktionäre nichts gekostet. Der Bundesrat soll rundweg abgelehnt haben, auch, weil die Gruppe dieselben Garantien forderte, die jetzt die UBS erhält.

Einen schwachen Trost gibt es für die Investoren: Im Verlauf des gestrigen Tages schien das Vertrauen der Börse zurückzukehren. Die Titel der UBS schlossen den Tag sogar mit einem Plus von 1,3 Prozent ab. Beim festgelegten Tauschverhältnis von einer UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien stieg auch der Kurs der Credit-Suisse-Titel immerhin von 76 auf 82 Rappen – und nimmt damit weitere Kurssteigerungen der UBS-Titel vorweg.

Ein paar Schritte vom Paradeplatz entfernt zeichnete sich gestern gar ein grosser Gewinner ab: Die Titel der Bank Julius Bär von der Bahnhofstrasse legten um 8,2 Prozent zu. Die Privatbank ist für viele vermögende Kunden, die ihr Geld bisher bei der UBS und der CS anlegten, auf einen Schlag zur Alternative geworden. Jede Krise hat ihre Gewinner.

Kommt es gut? UBS-Präsident Colm Kelleher hat mit Hilfe von Finanzministerin Karin Keller-Sutter die Credit übernommen. Bild: Peter Klaunzer / EPA