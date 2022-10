Credit Suisse: Bei Musks Twitter-Deal ist sie nicht dabei

Finanzmärkte Glück im Unglück: Dieser Kelch ging an der Credit Suisse vorbei Mit Hochrisikoanleihen -und Krediten schreiben Banken inzwischen enorme Verluste. Bei Elon Musks Twitter-Deal sind sie offenbar fest programmiert – für einmal ohne Schweizer Beteiligung. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Twitter flog im Herbst 2013 an die Börse und galt schon immer als hochspekulativ. AP

Noch vor vier oder fünf Monaten versprach Elon Musks Twitter-Übernahme zum besten Geschäft des Jahres für ein paar Investmentbanken zu werden. Zum Handkuss kam ein internationales Konsortium von sieben grossen Kredithäusern. Es vereinbarte mit dem Tesla-Gründer, mehr als einen Viertel des 44-Milliarden-Dollar-Deals zu finanzieren – nach einem Muster, das bei grossen Firmenübernahmen oft zur Anwendung kommt:

Die Banken überweisen die vereinbarte Kreditsumme (12,5 Milliarden Dollar im Fall von Twitter) an den Firmenkäufer (Elon Musk). Dieser gibt das Geld sogleich an die von ihm zu erwerbende Firma (Twitter) weiter. Die Bilanz der erworbenen Firma wird dadurch mit Schulden beladen und sie wird riskanter.

Das Risiko tragen die anderen

Die Banken wollen dieses Risiko aber nicht selber tragen. Sie stückeln die Kreditsumme in viele kleine Schuldscheine von unterschiedlich geringer Bonität und verkaufen sie typischerweise an Investmentfonds oder andere spezialisierte Investoren weiter. Diese lassen sich das hohe Kreditrisiko durch einen hohen Zins abgelten. Darum heissen die Papiere Hochrisikoanleihen oder High-Yield-Bonds und Leveraged Loans.

Bei grossen Transaktionen in diesem Markt ist normalerweise auch die Credit Suisse mit von der Partie. Die Bank gehört zu den weltweit wichtigsten Akteuren im Geschäft mit schuldenfinanzierten Firmenübernahmen, die mit Leveraged Loans finanziert werden.

Für einmal ist die Credit Suisse nicht mit von der Partie

Doch bei Elon Musks Twitter-Deal blieb die Credit Suisse für einmal aussen vor. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Vermutlich ist er aber auch darin zu suchen, dass die Bank nach dem 5-Milliarden-Dollar-Verlust mit dem Hedge-Fonds Archegos im Frühjahr 2021 zu einem vorsichtigeren Geschäftsgebaren gezwungen wurde. Das damalige Unglück könnte sich mindestens im vorliegenden Fall als Glück erweisen.

Den Investoren ist der Appetit auf solche Risikopapiere nämlich gründlich vergangen – aus guten Gründen: Das generell höhere Zinsniveau erlaubt es den Anlegern, inzwischen auch wieder mit sicheren oder relativ sicheren Anleihen eine vernünftige Rendite zu erzielen. Und vor allem nimmt das Insolvenzrisiko von Unternehmen mit hohen Schulden und schlechten Bonitätsnoten im derzeitigen Umfeld rapide zu.

Der Markt für Hochrisikokredite ist implodiert

Der Leveraged-Loans-Markt ist in den vergangenen Monaten deshalb förmlich implodiert. Das weltweite Emissionsvolumen von Leveraged Loans und High-Yield-Anleihen ist eingebrochen. Die riskantesten Tranchen der zugrunde liegenden Kredite lassen sich teilweise gar nicht mehr verkaufen. Die Banken bleiben darauf sitzen. Ein prominentes Beispiel dafür ist die amerikanische Softwarefirma Citrix.

Die Investmentfirma Elliott Management kündigte im Januar deren Übernahme an: ein 17-Milliarden-Dollar-Deal. Ein Bankenkonsortium mit Beteiligung der Credit Suisse garantierte die nötige Finanzierung. Das Geld ist geflossen, die Kredite sind verbrieft, aber niemand will sie mehr kaufen – jedenfalls nicht zu den geltenden Bedingungen.

Den Banken drohen Verluste

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters müssen die Banken nun einen Verlust von 700 Millionen Dollar auf die eigene Kappe nehmen. Elliott hat die Kredite zu billig erhalten, lautet die lapidare Erklärung. Die Credit Suisse hatte per Ende Juni Leveraged Loans im Wert von 5,9 Milliarden Dollar ausstehend. Darauf musste sie Bewertungsverluste von 245 Millionen Dollar hinnehmen.

Beobachter gehen davon aus, dass die Verluste der Banken im Leveraged-Loans-Markt seit Ende Juni weiter gewachsen sind. In welchem Ausmass wird sich zeigen, wenn die ersten Adressen in der kommenden Woche ihre Neunmonatszahlen vorlegen.

Der Sinn der Archegos-Lektion

Inzwischen wären die Banken froh, sie hätten sich nie auf das Geschäft mit Musk eingelassen. Dieser will oder muss die Übernahme nun doch vollziehen – zu den ursprünglich genannten Bedingungen. Nur hat sich die Welt seit dem vergangenen Frühjahr gründlich verändert. Für Hochrisikoanleihen verlangt der Markt inzwischen Zinsen bis zu 15 Prozent. Das ist über einen Viertel mehr als die Höchstverzinsung, mit der die Banken die Twitter-Bonds ursprünglich zu verkaufen versprochen hatten.

Verkaufen sie die Papiere nun zum ursprünglichen Preis, müssen sie die Differenz zum Marktpreis selbst berappen. Behalten sie die Papiere in den eigenen Büchern, müssen sie für die Differenz zum Marktpreis eine Wertberichtigung vornehmen. Gut möglich, dass aufgrund der fehlenden Nachfrage überhaupt nur die letztere Variante zum Tragen kommt.

In den Bilanzen der globalen Investmentbankengemeinde dürften noch Leveraged Loans im Umfang von um die 100 Milliarden Dollar liegen. Das Verlustpotenzial ist entsprechend gross. Auch bei der Credit Suisse war es im Frühjahr 2021 noch fast doppelt so hoch wie Ende September. So gesehen, hatte die Archegos-Lektion vielleicht doch noch ihren Sinn.

