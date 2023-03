UBS-CS-Deal: Katerstimmung am Morgen danach - UBS-Aktie fällt

Finanzmärkte «Wer mit Banken zu tun hat, fällt in ein Loch»: An der Börse fällt die CS-Rettung durch, Gold und Bitcoin steigen stark Katerstimmung am Tag danach: Der UBS-CS-Deal wirkt auf den Finanzmärkten nicht wie erhofft, die Stimmung ist weiterhin von Unsicherheit und Nervosität geprägt. Und das schadet vor allem auch der UBS. Stefan Ehrbar, Daniel Zulauf, Florence Vuichard und Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 20.03.2023, 12.10 Uhr

Von der Credit Suisse zur UBS, von Axel Lehmann (l.) zu Colm Kelleher: Nun kann der UBS-Präsident nur hoffen, dass sich die Märkte bald wieder beruhigen. Bild: Peter Klaunzer/ Keystone

Es ist eine Wette mit hohem Einsatz: Die Schweiz hat am Sonntagabend alles auf die Karte UBS gesetzt. Die Idee dahinter: Die gesunde UBS soll die kranke Credit Suisse übernehmen, der Staat leistet Schützenhilfe und die Nationalbank pumpt Geld rein. Und alles wird gut.

Doch dem ist nicht so: Bis zu 15,6 Prozent verloren die UBS-Titel am Montagmorgen im Handel. Es sah zunächst gar so aus, als ob die Wette nicht nur nicht aufgegangen, sondern nach hinten losgegangen wäre. Danach allerdings setzte eine Aufwärtsbewegung ein: Bis kurz nach 10 Uhr konnten die Titel die Verluste auf knapp 10 Prozent eingrenzen, gegen Mittag belief sich das Minus noch auf rund 5 Prozent. Damit wurden allerdings immer noch ein paar Milliarden Franken Börsenwert vernichtet.

Die gewünschte Beruhigung ist also nicht eingetreten. Die Verunsicherung der internationalen Finanzmärkte hielt auch nach Verkündigung der Zwangsheirat an. In der Nacht vom Sonntag auf Montag fokussierten die Investoren in Asien unter anderem auf die verlustabsorbierenden Anleihen von jenem Typus, welche die Finanzmarktaufsicht (Finma) im Zug der Fusion vollständig abgeschrieben hatte. Die Credit-Suisse-Gläubiger haben so rund 16 Milliarden Franken verloren, und jetzt läuft einerseits die Suche nach den grössten Verlierern (sind auch Banken darunter?), und anderseits fragen sich die Investoren, wie sicher vergleichbare Anleihen bei anderen Banken sind.

Die Nervosität bleibt – und zwar auf dem weltweiten Bankenplatz. Zusammen mit den Titeln der UBS sackten am Montagmorgen viele andere Institute ab. Die Deutsche Bank verlor bis 10 Uhr 6 Prozent, die französische BNP Paribas zeitweise fast 8 Prozent, die Aktie der britischen HSBC gab am Montagmorgen fast 4 Prozent nach, und auch grosse US-Bankentitel werden vorbörslich im Minus erwartet.

«Die Aktien von Firmen, die in irgendeiner Form mit Banken zu tun haben, fallen in ein Loch», schreibt die St.Galler Kantonalbank in einer Analyse am Montagmorgen. «Informationen über den Zustand der Konjunktur schaffen es nicht einmal bis auf die hinteren Seiten der Zeitungen. In einem solchen Umfeld hat es eine rationale Preisfindung an den Finanzmärkten schwer.» Alternativen hingegen profitieren: «Der Bitcoin schiesst in den Himmel», so die St.Galler. Auch der Preis für eine Feinunze Gold wiederum stieg am Montagmorgen an der Londoner Rohstoffbörse auf über 2000 US-Dollar – der höchste Stand seit 11 Monaten.

Kritik an der Megafusion

Diese anhaltende Unruhe war a priori nicht zu erwarten. Immerhin sieht die Übernahme der Credit Suisse mindestens für Aussenstehende doch schon sehr wie ein Geschenk aus. Die absorbierte Grossbank hatte zum Ende des vergangenen Jahres immerhin noch ein Eigenkapital von 45 Milliarden Franken, das durch fortgesetzte Milliardenverluste im laufenden Jahr zwar weiterdezimiert werden dürfte, durch den behördlich veranlassten Schuldenerlass aber de facto um 16 Milliarden Franken erhöht wurde. Ähnlich sind auch die vom Bund gewährten Defizitgarantien in Höhe von 9 Milliarden Franken zu werten.

Das ist der Hintergrund, auf dem die Zwangsheirat der beiden Schweizer Grossbanken für Kritik und anhaltende Irritationen sorgt. Ein Ökonom fragt sich aus gutem Grund, ob eine Verstaatlichung der Credit Suisse ökonomisch nicht das bessere Ergebnis gegeben hätte. Auf der gleichen Linie liegt auch ein Kommentar des deutschen «Handelsblattes». Die Verstaatlichung wäre im Urteil der Kommentatoren auch deshalb besser gewesen für die Schweiz, weil es in dem Land jetzt nur noch eine riesige Bank gibt. Die neue UBS ist definitiv zu gross, um fallengelassen zu werden, aber sie ist für die Schweiz auch viel zu gross, als dass sie vom Staat glaubwürdig unterstützt werden könnte. Die Megafusion sei alles andere als eine gute Idee, an deren Ende ein «fragiles Monster» stehen könnte, kommentierte das «Handelsblatt».

Der Druck aus dem Ausland dürfte massiv gewesen sein

Warum es trotzdem zu dieser Lösung gekommen ist, wissen im Moment noch allein die Direktbeteiligten. Immerhin aber gibt es plausible Vermutungen: Offensichtlich liefen die Fusionsverhandlungen am Wochenende unter Beteiligung ausländischer Finanzmarktaufseher. Allein der Umstand, dass die Londoner «Financial Times» in der Lage war, praktisch in Echtzeit über die Verhandlungen zu berichten, ist ein Indiz dafür, dass die Zeitung von den heimischen Finanzmarktaufsehern mit Informationen gefüttert worden war.

Vieles deutet darauf hin, dass die beiden Banken und die direktbeteiligten behördlichen Akteure aus der Schweiz unter Führung von Finanzministerin Karin Keller-Sutter, Nationalbank-Präsident Thomas Jordan und Finma-Präsidentin Marlene Amstad nicht die alleinige Hoheit über das Geschäft hatten. Möglicherweise wollten andere Länder unbedingt vermeiden, dass die Schweiz mit der Verstaatlichung einer Grossbank ein Exempel statuiert, das Schule machen könnte. Das ist zwar nur eine Theorie, aber das daraus ableitbare Bedrohungsszenario ist für viele hoch verschuldete Länder mit grossen eigenen Finanzplätzen sehr real.

Darf die UBS die Schweizer Bank tatsächlich behalten?

Die nächsten Wochen und Monate dürften nicht nur in dieser Hinsicht mehr Klarheit bringen. Auch über die künftige Wettbewerbssituation auf dem Schweizer Bankenplatz wird nun viel geredet werden müssen. Ob die UBS das Schweizer Geschäft der Credit Suisse tatsächlich behalten und vollständig integrieren kann, wie dies die Bank gestern zu verstehen gab, bleibt abzuwarten. Für allfällige Nachbesserungen der Jahrhundertübernahme ist im Moment aber nicht die Zeit.

Die Beziehungen der beiden Grossbanken werden noch lange kompliziert bleiben. Eine erste frühe Erinnerung daran kam ausgerechnet von UBS-CEO Ralph Hamers, der seine Mitarbeitenden darauf hinwies, die Credit Suisse sei noch immer ein Konkurrent. Gemäss Nachrichtenagentur Bloomberg liesst Hamers einen Mitarbeitenden in einem Memo ausrichten: «Bitte denken Sie daran, dass die Credit Suisse bis zum Abschluss der Transaktion immer noch unser Konkurrent ist.»

Man dürfe keine geschäftlichen Angelegenheiten mit Mitarbeitenden der Credit Suisse besprechen, warnte Hamers. Auch dürfe man keine Massnahmen ergreifen, die als ein Schritt in Richtung einer Zusammenlegung der beiden Banken interpretiert werden könnten.

Saudi National Bank spielt die Folgen herunter

Die Saudi National Bank ist mit einem Anteil von knapp unter 10 Prozent der grösste Aktionär der Credit Suisse – und hat sich nun zum Megadeal geäussert. Dabei spielt die Bank die Folgen für sich herunter. Es habe keine Auswirkungen auf ihren Gewinn, die Investitionen hätten lediglich 0,5 Prozent der gesamten Vermögenswerte ausgemacht. Also ein Klacks. Die Bank hatte letzte Woche mit unglücklichen Äusserungen einen Kurssturz der Credit-Suisse-Aktie ausgelöst. Der Titel fiel im Tagesverlauf zeitweise um 30 Prozent.

Kommt es gut? UBS-Präsident Colm Kelleher hat mit Hilfe von Finanzministerin Karin Keller-Sutter die Credit übernommen. Bild: Peter Klaunzer / EPA