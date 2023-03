USA: Droht nach Ende der Silicon Valley Bank neue Finanzkrise?

Finanzmarkt Angst vor dem Montag: Wie geht es nach dem Crash einer US-Regionalbank nun weiter? Der Zusammenbruch einer Westküsten-Bank weckt in den USA Erinnerungen an die Finanzkrise. Drohen der Technologiebranche nun Liquiditätsprobleme? Und: Können die Aufsichtsbehörden verhindern, dass sich andere Banken mit dem Krisenvirus anstecken? Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 12.03.2023, 17.33 Uhr

Ein Ende mit Schrecken: Die Türen der Silicon Valley Bank – im Bild die Filiale in Santa Clara (Kalifornien) – wurden am Freitag verriegelt. Die Bank wurde von den Aufsichtsbehörden geschlossen. Bild: Jeff Chiu / AP

Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in Kalifornien haben die amerikanischen Aufsichtsbehörden am Wochenende nach einer Lösung gesucht, die eine Panikreaktion verhindern könnte. «Wir wollen sicherstellen, dass die Probleme, die bei einer Bank bestehen, keine Ansteckung anderer, gesunder Banken verursachen», sagte Finanzministerin Janet Yellen in einem am Sonntag ausgestrahlten Fernsehinterview.

Über mögliche Lösungen der Krise schwieg sich die Demokratin vorderhand aus. Yellen, die während der Finanzkrise vor 15 Jahren für eine Zweigstelle der US-Notenbank gearbeitet hatte, sprach sich indirekt aber gegen die staatliche Rettung («Bailout») angeschlagener Banken aus. Die Gouverneure der Federal Reserve, das wichtigste Gremium der US-Notenbank, wollen sich am Montag zu einer Sondersitzung treffen.

Technologiebranche droht Liquiditätskrise

Die Silicon Valley Bank war am Freitag kollabiert, weil sich beim Institut, das sich auf die Finanzierung von Start-up-Unternehmen spezialisiert hatte, die Buchverluste angehäuft hatten und die liquiden Mittel knapp wurden. Die Aufsichtsbehörden schritten überraschend schnell ein, stellten die Bank unter Bevormundung und gründeten ein neues Institut, die Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Das Problem: Die Kunden dieser neuen Bank können ab Montag, vereinfacht gesagt, höchstens 250’000 Dollar abheben, der Maximalbetrag, der in den USA über die quasistaatliche FDIC einlageversichert ist. Beobachter gehen davon aus, dass die Mehrheit der 175,4 Milliarden Dollar an Kundengeldern, die Ende 2022 auf der Silicon Valley Bank deponiert waren, unversichert ist.

Sollten diese Mittel über eine lange Zeitspanne hinweg blockiert sein, dann könnte dies gerade bei Technologieunternehmen eine Liquiditätskrise auslösen. Die Silicon Valley Bank galt in Kalifornien als Hausbank der Branche; dank dieser Spezialisierung wuchs das Institut in den vergangenen Jahren massiv.

Auch würden wohl weitere Regionalbanken an der Westküste, die mit ähnlichen Problemen kämpfen, in den Silicon-Valley-Strudel gezogen. Die First Republic Bank in San Francisco zum Beispiel, eine beliebte Adresse für reiche Investoren.

Die Silicon Valley Bank galt bis zu ihrem Zusammenbruch nicht als systemkritisch. Die grossen US-Institute sind diversifiziert und verfügen über ausreichend Mittel, um einer Krise zu widerstehen, jedenfalls gemäss den Zahlen der US-Notenbank.