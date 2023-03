Erdbeben an der Wallstreet: Angst vor einer neuen Bankenkrise

Finanzmarkt Stress im globalen Bankensektor: Zinsanstieg legt Bilanzrisiken offen Vom unvermittelten Kapitalproblem einer kleinen Investmentbank im Silicon Valley geht eine Schockwelle um die Welt: Kann der Fall in Kalifornien Schule machen? Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 10.03.2023, 16.00 Uhr

Die Silicon Valley Bank in Kalifornien hatten bis am Donnerstagabend nur ein paar Technologiefirmen auf dem Radar, die sich von dem jungen Kreditinstitut finanzieren lassen. Über Nacht aber wurde die Regionalbank weltberühmt oder besser gesagt weltweit berüchtigt.

Der Schatten der Finanzkrise liegt immer noch über dem Bankensektor. Bild: Urs Bucher/Bloomberg

Die Probleme des kleinen Tech-Lenders haben die Augen der Investoren für ein Bilanzrisiko geöffnet, dem im Prinzip jede Bank und vor allem auch jede grosse Bank ausgesetzt ist. Rund um den Globus gingen die Titel international renommierter Banken in die Knie. Angefangen bei den US-Riesen JP Morgan, Bank of America oder Citigroup über die europäischen Bankkonzerne wie Barclay’s, HSBC, BNP Paribas, Deutsche Bank bis hin zu den Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse.

Die Silicon Valley Bank wollte sich am Donnerstag frisches Eigenkapital im Umfang von 2,25 Milliarden Dollar beschaffen, aber die Investoren streikten angesichts des Motives für die Kapitalerhöhung: Das Geld war bestimmt dafür, ein in der Bilanz scheinbar unvermittelt aufgegangenes Riesenloch zu stopfen. Wie es scheint, hat sich das Problem der Bank aber über einige Zeit hinweg abgezeichnet.

Zinsenanstieg verändert alles

Offenbar waren dem Institut Kundeneinlagen in erheblichem Mass abhandengekommen. Manche Kunden dürften Gelder abgezogen haben, weil sie diese nach dem Anstieg der amerikanischen Leitzinsen inzwischen zu Renditen von vier Prozent und mehr während mehrerer Jahre in sicheren Staatsanleihen anlegen können. Andere Kunden witterten nach dem scharfen Anstieg der Zinsen in Amerika möglicherweise Probleme im Kreis der Kreditkunden der Bank. Tatsächlich hat die Milliardenpleite der Kryptobörse FTX der Investorengemeinde schmerzhaft vor Augen geführt, dass es in einer Welt mit höheren Zinsen insbesondere auch im Technologiesektor für gewisse Geschäftsmodelle keinen Platz mehr gibt.

Als Folge dieser stillen Kundengeldrückzüge sah sich die Silicon Valley Bank gezwungen, ihre Liquidität zu sichern. Sie verkaufte amerikanische Schatzanleihen und hypothekarisch besicherte Schuldpapiere von durchaus guter Qualität. Aber weil sich der Kurswert festverzinslicher Wertpapiere bei steigenden Zinsen in jedem Fall zwangsläufig verringert, musste die Silicon Valley Bank einen Verlust in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar realisieren, den sie ohne die Kundengeldrückzüge wohl hätte aussitzen können.

Die Investoren zeigten aus guten Gründen wenig Lust, dieses Loch mit einer Kapitalerhöhung zu stopfen. Der Aktienkurs der Silicon Valley Bank brach deshalb um 60 Prozent ein.

Bewertungsverluste in Milliardenhöhe

Nun realisieren die Investoren rund um die Welt, dass das Schicksal der kalifornischen Regionalbank in einem vielleicht geringeren Mass jede andere, auch grosse, Bank ereilen könnte.

Standard & Poor’s, eine führende Kreditbewertungsagentur, legt den Finger schon seit einiger Zeit auf das Problem der unrealisierten Bewertungsverluste, die seit der Zinswende in den Bilanzen aller Banken schlummern. Die Probleme seien «bewältigbar», urteilte Standard & Poor’s in einer Studie im vergangenen Dezember mit Bezug auf US-Banken. Allerdings handelt sich um ein erhebliches Problem. So ist der Wert der kritischen Wertpapierbestände in den am amerikanischen Einlagensicherungssystem Federal Deposit Insurance angeschlossenen Banken von 321 Milliarden Dollar Anfang 2022 um 9 Prozent beziehungsweise um fast 30 Milliarden Dollar per Ende September 2022 gesunken. Mit Blick auf die seither weiter gestiegenen Leitzinsen dürften diese Verluste bis dato noch erheblich zugenommen haben. Ein Ende dieser Bewertungsverluste ist noch nicht abzusehen, denn die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Inflation noch nicht unter Kontrolle ist und die Leitzinsen weiter steigen müssen.

Zeiten von grosser Unsicherheit

Das Problem existiert selbstredend auch im europäischen Bankensektor. Wobei Standard & Poor’s dieses in einer im Januar veröffentlichten Untersuchung als nicht sehr bedeutend bezeichnet hat. Die unrealisierten Bilanzverluste würden in den europäischen Banken aller Grössenkategorien immer transparenter dargestellt beziehungsweise regelmässig in die Kapitalparameter eingerechnet. In der Januar-Studie schätzte Standard & Poor’s, dass sich die wichtigen Eigenkapitalquoten der europäischen Banken unter Verrechnung unrealisierten Verluste um etwa 0,4 Prozentpunkte beziehungsweise um vielleicht drei bis vier Prozent verschlechtern könnten.

Freilich hat sich die Situation seither auch in Europa nicht verbessert. Die scharfe Reaktion der Investoren rund um die Welt zeigt deutlich, mit welchen Risiken die aktuelle Zinswende verbunden ist und wie viel Unsicherheit in den Finanzmärkten darüber besteht.