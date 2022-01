Finanzplatz Bank CIC Schweiz eröffnet eine Niederlassung in Luzern Damian Muff, der von der Migros Bank kommt, leitet die neue Filiale. 11.01.2022, 09.05 Uhr

Der Luzerner Sitz der Bank CIC Schweiz in der Villa Himmelrich. Bild: PD

Die Bank CIC Schweiz mit Hauptsitz in Basel streckt ihre Fühler auf den Zentralschweizer Finanzplatz aus. Sie hat Anfang Dezember an der Obergrundstrasse 61 in der Villa Himmelrich in Luzern ihren zehnten Standort in der Schweiz eröffnet. «Wir sehen in der Region grosses Potenzial und freuen uns, hier in Luzern Fuss zu fassen», lässt sich Thomas Müller, CEO der Bank CIC, in einer Mitteilung zitieren.