Gebäudeverkauf Gerangel im Zürcher Banken-Zoo: Am Paradeplatz bedrängt ein Genfer Institut die traditionsreichen Grossbanken Die alten Platzhirsche Credit Suisse, UBS und Julius Bär bauen im grossen Stil Stellen ab. Damit schaffen sie Platz für ehrgeizige Newcomer, die um frustrierte Kunden buhlen. Daniel Zulauf 21.05.2021, 05.00 Uhr

Keystone

Denkmalpfleger können die optische Erscheinung ganzer Stadtquartiere auf ewig einfrieren. Das ist der Grund, weshalb am Zürcher Paradeplatz seit Jahrzehnten keine nennenswerten baulichen Veränderungen mehr stattfinden. Seit dem Neubau des Bankverein-Sitzes im Jahr 1960 ist um den Platz nichts Neues mehr entstanden. Umso schnelllebiger ist aber die Zeit hinter den historischen Bank-Fassaden.

Bloss kein ausländischer Konkurrent

Der Bankverein wurde 1998 per Fusion zur UBS, nachdem die Schweizerische Kreditanstalt zehn Jahre davor zur Credit Suisse Holding mutierte. Die Grossbanken waren in jenen Jahren auf einem ehrgeizigen Expansionskurs. So hatte sich die Credit Suisse 1990 die ehrwürdige Bank Leu einverleibt, das älteste Bankinstitut auf dem Platz (1755).

Mit der Übernahme hielt der Platzhirsch nicht zuletzt seinen eigenen Vorgarten vor unliebsamen Konkurrenten frei. Immerhin machten damals im Finanzmarkt hartnäckige Gerüchte die Runde, dass die Leuen-Bank auch das Interesse starker ausländischer Mitbewerber auf sich gezogen habe.

2016 musste die Credit Suisse ihre Riegel-Strategie trotzdem aufgeben. Gezeichnet von einer tiefgreifenden und kostspieligen Restrukturierung, die auch die Mobilisierung grosser Mengen an Kapital nötig machte, verkaufte der Finanzkonzern den historischen Sitz der Bank Leu an eine Zürcher Immobiliengesellschaft.

Seit wenigen Monaten residiert in dem aufwendig renovierten Gebäude nun die Privatbank Pictet & Cie. Bekannt ist die Bank vor allem für ihre ultrareichen Privatkunden aus aller Welt. Sie verkauft aber auch Anlagefonds für jedermann und verwaltet Kollektivanlagen etwa im Auftrag von Pensionskassen. Mit einem betreuten Kundenvermögen in Höhe von 662 Milliarden Franken (per Ende März) gehört Pictet zu den führenden Häusern im Schweizer Bankengeschäft.

Mit seinen 2016 Jahren ist Pictet beileibe kein Newcomer mehr. Doch in Zürich steckt das Institut noch ganz in der Wachstumsphase. 200 Leute sitzen derzeit im Leuenhof. Es hat Platz für weitere 100.

Eine Genfer Bank im steilen Aufstieg

«Wir können nur wachsen, wenn wir von unseren Kunden weiterempfohlen werden, oder wenn sich jemand selbst auf die Suche nach einer neuen Bankbeziehung macht», sagt Victor Aerni, der als sogenannter «Equity-Partner» zu den 42 auserwählten Managern gehört, die unterhalb der siebenköpfigen Haupt-Partnerschaft ebenfalls zur Eigentümerschaft der Bank gehören.

Der ehemalige Managementberater ist zuständig für den Ausbau des Zürcher Vermögensverwaltungsgeschäfts und seit seiner Ankunft vor zwölf Jahren erlebt er ein fulminantes Wachstum. An der Freigutstrasse, die in der kleinen Zürcher Innenstadt zwar auch nur ein paar wenige Gehminuten weg vom Paradeplatz liegt und sich dennoch in einer finanzplatzlogistisch peripheren Lage befindet, hatte die Bank mitten in der Finanzkrise ein neues, grosses Domizil bezogen. Die Platzverhältnisse wurden zehn Jahre früher als geplant zu eng.

Pictet wächst in Zürich nicht nur auf Kosten der Konkurrenz. «In Genf ist der Finanzmarkt relativ eng. Deshalb müssen wir die besten Talente auch hier rekrutieren können», erklärt Aerni die Strategie. Aber dennoch: Das Institut stürmt in einem Tempo vorwärts, wie es in der Geschichte seiner nächsten Nachbarn an der Zürcher Bahnhofstrasse schon lange nicht vorgekommen ist. Julius Bär reiht ein Stellenabbauprogramm ans nächste an. Im Februar hatte die Bank die Streichung von 280 Arbeitsplätzen angekündigt, nachdem ein Jahr zuvor schon 300 Jobs dem Rotstift zum Opfer fielen.

Kostensenkungsprogramme bei den Platzhirschen

Die Aktionäre erwarten mehr Gewinn und mehr Dividende. Dieser Auftrag lässt sich mit der Akquise von neuen Kunden allein nicht bewältigen. Deshalb müssen die Kosten runter. Bei UBS und Credit Suisse geht es nicht anders zu und her. Niemand wäre überrascht, wenn die UBS die diese Woche ruchbar gewordenen Gerüchte über unmittelbar bevorstehenden personellen Kahlschlag bald bestätigen würde.

In der Credit Suisse brennt es nach den beiden Milliardenpleiten Archegos und Greensill ohnehin lichterloh. Die Bank könnte sich gezwungen sehen nach dem Verkauf ihrer Prestigeimmobilien à la Leuenhof demnächst weiteres Tafelsilber zu veräussern – etwa das Asset Management, ein Kerngeschäft in dem auch Pictet grosse Ambitionen hegt.

«Banken, die früher vor allem das Wachstum im Ausland gesucht haben, legen inzwischen wieder eine hohe Priorität auf den Heimmarkt», konstatiert Aerni ohne Namen zu nennen. Dass er damit die alten Zürcher Platzhirsche meint liegt freilich auf der Hand.

Das Selbstbewusstsein und der Ehrgeiz, mit dem sich die Genfer Privatbank inzwischen direkt vor den Augen der beiden Grossbanken zu produzieren wagt kommt überdeutlich in einem Statement zum Ausdruck, das Renaud de Planta, der aktuell führende Partner, kürzlich in einem Video zum Umzug an den Paradeplatz zum Besten gab: «Ich denke, der Leuenhof war von Anfang an für Pictet gebaut, er musste nur etwas länger als hundert Jahre auf uns warten.»

Offiziell gibt man sich in der Schweizer Bankenbranche immer noch solidarisch und verklemmt sich schadenfreudige Äusserungen über die tollpatschige Konkurrenz: «Niemand kann sich freuen, wenn ein bedeutendes Institut negative Schlagzeilen macht. Das das schadet letztlich dem ganzen Finanzplatz», sagt Aerni. Doch hinter dieser Fassade tobt ein intensiver Kampf um frustrierte Grossbank-Kunden, die es gerade jetzt zu gewinnen gilt. Wer diese Klientel gleich in die nächste Tür am Paradeplatz geleiten kann ist im Vorteil.

Kein gutes Zeichen für den Zustand der Finanzbranche

Trotz Corona-Krise bewegen sich die Mieten an der Zürcher Bahnhofstrasse «nahezu auf Rekordstand», sagt Robert Hauri, Miteigentümer der Zürcher Immobilienberatungsfirma SPG Intercity. «Die Nachfrage aus der Finanzbranche ist gross. Viele ausländische Banken sehen die Chance sich hier zu etablieren und auch Technologie-Firmen stehen Schlange.»

Im Zürcher Banken-Zoo herrscht ein selten heftiges Gerangel. Das ist kein gutes Zeichen für die hiesige Finanzbranche, die nach dem Ende des Bankgeheimnisses offenbar deutlich mehr Mühe hat im Ausland neue Kunden zu finden als sie dies selbst wahrhaben will.