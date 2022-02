Wie Russland seine Rohstoffgeschäfte über die Schweiz abwickelt

Finanzströme Im Reich der Schattenbanken: So wickelt Russland seine Rohstoffgeschäfte über die Schweiz ab Die russischen Staatsbanken Sberbank und VTB mischen auch im Rohstoffhandel mit. Die Schweiz nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Ob die jüngsten US-Sanktionen gegen die Institute hierzulande etwas bewirken, ist fraglich. Gregory Remez Jetzt kommentieren 27.02.2022, 05.00 Uhr

In einer weiteren Sanktionstranche hat die US-Regierung nach der Invasion in der Ukraine den russischen Bankensektor ins Visier genommen – mit Folgen auch für den hiesigen Finanzplatz. Denn mit Sberbank und VTB verfügen die beiden grössten Staatsinstitute Russlands in der Schweiz über strategisch wichtige Tochtergesellschaften. «Russische Finanzinstitute führen weltweit täglich Währungsgeschäfte im Wert von 46 Milliarden US-Dollar aus, von denen 80 Prozent in US-Dollar passieren», erklärte das US-Finanzministerium am Donnerstag. Mit den jüngsten Sanktionen werde «die grosse Mehrheit dieser Transaktionen unterbrochen».

Das russische Staatsinstitut Sberbank verfügt über eine Niederlassung sowie eine Tochtergesellschaft in der Schweiz. Bild: Herbert Neubauer/APA

US-Finanzinstitute erhielten eine Gnadenfrist von 30 Tagen, um jegliche Konten der Sberbank zu schliessen, die Geschäfte in US-Dollar ermöglichen. Bereits zuvor hatte US-Präsident Joe Biden angekündigt, vier weitere Banken, darunter auch Russlands zweitgrösste Bank VTB, mit noch weitergehenden Sanktionen zu belegen. Das erklärte Ziel: Die vier Institute sollen aus dem US-Finanzmarkt und Währungssystem ausgeschlossen werden.

Zug als wichtige Drehscheibe für den Rohstoffhandel

Von den Sanktionen sind auch die Schweizer Tochtergesellschaften von Sberbank und VTB betroffen. Letztere dürfte der Ausschluss aus dem US-Währungssystem besonders schmerzen. Denn die meisten Rohstoffdeals werden traditionsgemäss in Dollar abgewickelt. Die Bank, die sich zu rund 60 Prozent im Besitz des russischen Staats befindet, hatte sich 2009 mit einem eigenen Rohstoffhändler namens VTB Capital in Zug niedergelassen – schon damals eine wichtige Drehscheibe für den internationalen Rohstoffhandel.

Nachdem VTB Capital zunächst vor allem den Handel mit Metallen abdeckte, begann die Gesellschaft im Jahr 2020, verstärkt mit Getreide zu handeln. Dass die Schweiz heute über den weltgrössten Umschlagplatz für Weizen verfügt, dürfte kein Zufall sein. Für das Staatsinstitut VTB ist der Aufbau des Getreidehandels zudem von besonderem strategischen Interesse. So kaufte die Bank im März 2020 unter anderem die Hälfte eines Getreideterminals am Schwarzen Meer; die andere Hälfte gehört dem Baarer Rohstoffmulti Glencore. Es war ein Meilenstein im langfristig angelegten Plan von VTB, sich global als wichtiger Getreidehändler zu positionieren.

Just im selben Jahr siedelte sich auch Russlands Nummer eins im Bankensektor, die Sberbank, mit einem eigenen Rohstoffhändler in Zug an. Die Sber Trading Swiss solle «zum Herzstück des internationalen physischen Rohstoffgeschäfts der Sberbank» werden, kündigte das Institut an, das fast ein Drittel des Vermögens des russischen Bankensektors hält und ebenfalls mehrheitlich in staatlichem Besitz ist. Die Schweizer Tochter hat sich seither auf den internationalen Handel mit Öl, Erdölprodukten, Kohle, Metallen, Schüttgütern und Agrarrohstoffen spezialisiert; die Sberbank Schweiz mit Sitz in Zürich bietet zudem seit längerem Handelsfinanzierungen an.

Lukrative Lücke nach der Finanzkrise

Mit ihrem Vorstoss in den Rohstoffsektor versuchen Sberbank und VTB jene lukrative Lücke zu schliessen, die sich nach der Finanzkrise 2008 aufgetan hat. Damals begannen viele US-amerikanische und europäische Investmentbanken, sich aus dem physischen Handel mit Rohstoffen zu verabschieden. Dabei hilft den Instituten, dass ihre Schweizer Töchter Sber Trading Swiss und VTB Capital nicht als Banken, sondern als Handelsgesellschaften organisiert sind. Das erlaubt es ihnen beispielsweise, bei sogenannten Repogeschäften, also befristeten Transaktionen zwischen Händlern und Produzenten, als Schattenbanken zu agieren – also bankähnliche Geschäfte abzuwickeln ohne die Auflagen von klassischen Finanzinstituten.

Ob und wie stark die Geschäfte von Sberbank und VTB in der Schweiz unter den neu verhängten US-Sanktionen tatsächlich leiden werden, ist unklar. In der Theorie dürften die russischen Staatsbanken ihre Schweizer Töchter nicht dazu nutzen, die Einschränkungen zu umgehen. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass es am Ende im Ermessen der Institute selbst liegt, ob sie die US-Sanktionen anwenden oder nicht – zumindest, solange die Schweiz keine eigenen Sanktionen gegen die Institute ergreift.

US-Sanktionen hätten rein rechtlich keine Wirksamkeit auf Schweizer Boden, heisst es hierzu beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Die Finanzmarktaufsicht (Finma) ergänzt auf Anfrage, dass man beim Umgang mit ausländischen Sanktionen ein «adäquates Risikomanagement» von den Instituten verlange. Das sei alles, was man in diesem Kontext aufgrund des gesetzlichen Mandates tun könne.

Weder Sberbank Schweiz noch Sber Trading Swiss waren am Freitag für ein Gespräch zu erreichen. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters hatte der russische Mutterkonzern am Vortag mitgeteilt, dass das operative Geschäft wie gewohnt weiterlaufe. Das Unternehmen sei aber daran, die Auswirkungen der Sanktionen zu untersuchen.

