Plötzlich Schweizer, Israeli oder Malteser: Russen wollen im Handelsregister keine Russen mehr sein Seit Beginn des russischen Angriffskriegs haben sich einige russische Staatsangehörige mit einer neuen Nationalität im Schweizer Handelsregister eintragen lassen. Einer der Gründe dafür überrascht. Christopher Gilb 22.03.2022, 05.00 Uhr

Unter anderem das Zuger Handelsregisteramt musste in den vergangenen Tagen und Wochen immer mal wieder Anträge zur Anpassung der Staatsbürgerschaft bearbeiten. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Gestern Russe, heute Israeli, Zypriot, Malteser oder Schweizer? Zumindest im Handelsregister geht das. Wer seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar regelmässig einen Blick auf die neuesten Meldungen wirft, stösst immer wieder auf solche über einst russische Verwaltungsräte, die sich mit einer neuen Staatsbürgerschaft eintragen lassen.

«Eingetragene Personen neu oder mutierend», heisst es jeweils, danach folgt der Zeichnungsberechtigte und sein neues Heimatland, in einer Klammer später ist zu lesen: «Bisher: russischer Staatsangehöriger».

Etliche dieser Firmen sind in der Zentralschweiz zu Hause. Der Verdacht liegt nahe, dass die Verantwortlichen auf diese Weise versuchen, sich oder ihr Unternehmen vor Restriktionen zu schützen, wurde doch in den letzten Tagen unter anderem immer wieder über Fälle von russischen Staatsbürgern in der Schweiz berichtet, denen zum Beispiel das Bankkonto gekündigt wurde – auch wenn sie nicht von Sanktionen betroffen sind.

Sorgen vor einer «Hexenjagd» auf Russen

Cédric Schmid. Bild: Matthias Jurt

Der Zuger Treuhänder und FDP-Kantonalpräsident Cédric Schmid, der einige Firmen und Start-ups aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion betreut, sagt jedoch, aus wirtschaftlichen Gründen würde er einen solchen Schritt seinen Klienten nicht empfehlen: «Denn eine Mutation im Handelsregister sieht man auch nach der Mutation. Verstecken lässt sich die russische Staatsangehörigkeit also nicht.»

Trotzdem: Auch einige seiner Kunden würden mit dem Gedanken spielen, die Staatsbürgerschaft im Handelsregister anzupassen, aber aus anderen Gründen: «Viele der ‹normalen› russischen Firmeninhaber in der Schweiz wohnen schon seit Jahren hier oder sind sogar hier geboren. Diese Personen solidarisieren sich mit der Ukraine und sind überhaupt nicht damit einverstanden, was Putin macht.» Trotzdem hätten viele Angst, dies öffentlich zu sagen. Die Mutation im Handelsregister sei deshalb auch eine Art des stillen Protestes oder der Distanzierung zum «Heimatland», vermutet Schmid.

Dass dies einer der möglichen Gründe sein kann, bestätigt einer der besagten Firmeninhaber. Der Unternehmer aus der Zentralschweiz möchte lieber anonym bleiben. Er habe schon seit einigen Jahren einen Schweizer Pass, «aber der Handelsregistereintrag hat mich bis zum 24. Februar nicht gestört.» Das sei jetzt anders: «Ich verurteile die Aggression Russlands in der Ukraine und möchte in keiner Weise damit in Verbindung gebracht werden.»

Er sei selbst in der Ukraine geboren und aufgewachsen, zwei Flüchtlinge aus dem Land habe er derzeit bei sich aufgenommen. Dieser Krieg sei für ihn ein extrem schmerzhaftes Thema, schreibt der Mann. Er mache sich aber auch Sorgen vor einer «Hexenjagd» auf Russen in der Schweiz, erste Anzeichen dafür sehe er bereits. «Es gibt also ein paar gute Gründe, Handelsregistereinträge zu aktualisieren.»

Ausländische Pässe bekommt man nicht so schnell

Auf der anderen Seite dürfte es aber auch Fälle mit weniger hehren Motiven geben. Gerade der maltesische und zypriotische Pass stehen im Ruf, käuflich zu sein. Auffällig ist zudem, dass einige der Zuger Firmen, bei denen es kürzlich zu Änderung von Staatsangehörigkeiten gekommen ist, im Rohstoffsektor tätig sind. Dieser steht bekanntlich stark unter Druck.

Wie das «Redaktionsnetzwerk Deutschland» berichtet, haben gemäss Recherchen des Europäischen Parlaments EU-Staaten zwischen 2011 und 2019 mit dem Verkauf von Staatsbürgerschaften und Aufenthaltsgenehmigungen an wohlhabende Ausländerinnen und Ausländer 21,4 Milliarden Euro eingenommen.

Könnte es sein, dass sich Russen nach Beginn des Krieges deshalb noch schnell einen maltesischen Pass besorgt haben? Treuhänder Schmid bezweifelt dies: «Meiner Kenntnis nach bekommt man auch den maltesischen Pass nicht so einfach und muss zudem einige Monate darauf warten.» Er geht vielmehr davon aus, dass die Personen bereits Doppelbürger waren, was für Geschäftsleute auch beim Reisen Vorteile haben könne.

Trotzdem, wie Christian Kälin, Verwaltungsratspräsident von Henley & Partners, dem Weltmarktführer für die Vermittlung von Staatsbürgerschaften, bestätigt, gab es im Vorfeld des Konflikts bereits eine sehr viel grössere Nachfrage nach Pässen, «auch aus der Ukraine». An einen EU-Pass zu gelangen, ist für Russen aber inzwischen nicht mehr einfach; Malta hat die Passvergabe an Russen Anfang März bis «auf weiteres ausgesetzt». Zypern sein entsprechendes Programm bereits im vergangenen Jahr beendet.

Beim Handelsregister- und Konkursamt Zug heisst es auf Nachfrage: «Wir haben über die Beweggründe von Mutationen bei der Staatsangehörigkeit keine Kenntnisse.» Auf die Frage, ob bei solchen Mutationen eine vertiefte Prüfung stattfinde, beispielsweise ob es sich um eine Person handelt, die auf einer Sanktionsliste steht, antwortet das Amt, dass eine solche nicht durchgeführt werde. «Selbstredend muss uns nachgewiesen werden mit Pass oder Identitätskarte, dass die Person die angemeldete Staatsbürgerschaft besitzt.»

