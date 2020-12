Fleischkonsum Weihnachtsbraten statt Fondue chinoise? So bereiten sich regionale Metzgereien auf das Weihnachtsfest vor Zentralschweizer Metzgereien freuen sich über eine erhöhte Resonanz während und vor allem nach dem Lockdown im Sommer. Nun steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit Corona bereitet den Metzgereien Sorgen. Christopher Gilb 01.12.2020, 05.00 Uhr

Volle Lager, viel weniger Abnehmer: Der zurückliegende Lockdown setzte den regionalen Fleischproduzenten zu. «Man kann für viele in der Branche von einer Katastrophe sprechen», sagte Markus Roten, Präsident des Regionalverbands Zentralschweiz der Schweizer Fleischbranche, Anfang April in unserer Zeitung.

Mehr als ein halbes Jahr später hört sich Roten deutlich optimistischer an. Die Schlachtmengen seien der neuen Lage angepasst worden und gefrorenes Fleisch habe zum Teil abverkauft werden können. Und: «Gerade die regionalen Metzgereifachgeschäfte laufen dieses Jahr hervorragend.» Vor allem ältere Menschen, also Risikogruppen, würden aus Angst vor der Ansteckungsgefahr grössere Supermärkte eher meiden und deshalb vermehrt in der lokalen Metzgerei einkaufen. Dazu komme, dass die Kunden wegen Homeoffice mehr Zeit hätten, sich auch mal zu Hause ein gutes Stück Fleisch zuzubereiten, statt dieses auswärts zu essen. Roten sagt:

«Durch die guten Umsätze war für viele Metzgereien dieses Jahr schon mehrmals Weihnachten.»

Verluste hätten so vielerorts ausgeglichen werden können. Mindestens in Betrieben, die ihren Hauptumsatz nicht in der Gastronomie und dem Partyservice machen würden.

Ein hervorragender «Grill-Sommer»

Als solch ein verfrühtes Weihnachten bezeichnet Roten beispielsweise den warmen «Grill-Sommer» nach dem Lockdown, als viele Schweizerinnen und Schweizer ihre Ferien im Inland verbrachten. Dies bestätigt auch der Schweizer Wurst-Report des Bundesamts für Landwirtschaft. Demzufolge wurden Wurstwaren in den Monaten März bis Juni um rund 20 Prozent stärker als in der entsprechenden Vorjahresperiode nachgefragt. Besonders stark war die Zunahme bei Grillwürsten.

Als Mitgrund für die Absatzsteigerung wird von den Autoren aber auch die Schliessung der Grenzen genannt. Dieses Argument nennt auch Markus Roten. «Das betrifft nicht nur die Grenzkantone, selbst in der Innerschweiz gibt es solche, die sich regelmässig in Deutschland mit Lebensmitteln eindecken.» Geschlossene Grenzen seien aus Sicht der Fleischindustrie also gar vorteilhaft.

Kuno Blättler in seiner Metzgerei in der Luzerner Innenstadt. Bild: Jakob Ineichen (26. November 2020)

Kuno Blättler betreibt mit seiner Frau die Metzgerei Blättler in der Luzerner Innenstadt in vierter Generation. «Es läuft derzeit nicht schlecht», sagt der 50-Jährige. «Es herrscht zwar nicht mehr so ein Ansturm wie während des Lockdowns, als die Restaurants geschlossen hatten, das hat sich deutlich normalisiert, aber ich kann mich nicht beklagen.»

Auch Walti Herger von der Ürmetzg AG in Altdorf, die schon mehrfach für ihre Produkte prämiert wurde, bestätigt eine sehr gute Resonanz. «Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass durch die Erfahrungen mit der Coronapandemie und der Frage der Versorgungssicherheit die Regionalität wieder stärker in den Fokus gerückt ist. Die Konsumentinnen und Konsumenten haben gemerkt, dass es wichtig ist, woher die Produkte kommen.»

Ein Unsicherheitsfaktor ist für Markus Roten vom Verband das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. «Ich bin gespannt, was gekauft wird. Ob etwa weiterhin das Fondue chinoise der Renner unter den Weihnachtsgerichten ist oder ob dieses aus Angst vor Ansteckungen dieses Jahr doch etwas kritischer gesehen wird.» Auch in welcher Menge eingekauft werde: «Weil vermutlich nicht mehr zwei bis drei Familien zusammen feiern werden.» Anderseits könnte es aber auch mehr Weihnachtsessen zu Hause geben, da doch mehr Personen gemeinsam als in den Restaurants essen dürften. Auch Metzger Kuno Blättler aus Luzern sagt:

«Man weiss momentan nicht, woran man ist und sitzt ein bisschen wie auf Nadeln.»

Nun Anfang Dezember gebe die Nachfrage im Normalfall etwas nach, da die Leute fürs Weihnachtsfest sparen würden. Vieles hänge bei diesem 2020 aber davon ab, was politisch noch entschieden werde, etwa ob Restaurants wie jetzt in Basel-Stadt auch in der Zentralschweiz schliessen müssten. Als kleine Metzgerei sei er da weniger flexibel als Supermärkte. Denn: «Um die Qualität zu gewährleisten, die unsere Kunden erwarten, lassen wir das Fleisch nach der Schlachtung bei uns noch zwischen 6 und 8 Wochen im Kühlschrank reifen.» Er müsse deshalb schon jetzt die Fleischmengen planen. Und er plant optimistisch: «Ich kaufe tendenziell eher mehr als weniger ein.» Und tippt auf den Klassiker Fondue chinoise: «Da der Aufwand für die Kundschaft gering und der Genuss gross ist, und somit mehr Zeit für die Liebsten bleibt.»

Die Preise für Edelstücke bleiben konstant

Doch es gibt Alternativen. Wer dieses Jahr kein Fondue chinoise wolle, dem empfiehlt Markus Roten vom Verband, es mit einem «schönen klassischen Weihnachtsbraten» zu probieren. «Ein saftiger Rinds-, Kalbs- oder Schweinsbraten im Ofen mit einem feinen Kartoffelgratin, gesundem Saisongemüse und einem knackigen Salat und das alles abgerundet mit einem tollen Dessert, das würde so manche Coronasorgen für Stunden vergessen machen.»

Für einen solchen Braten, so Roten, könnten auch mehrere Teile vom Tier verwendet werden, das trage zu einer besseren Verwertung der Schlachttiere bei. «Und es werden nicht nur die Edelstücke wie Filet, Huft und Entrecôte kredenzt.» Doch was dürfen die Kunden in Bezug auf den Preis dieser Edelstücke erwarten? Wenig, denn von diesen gebe es nie im Überfluss, so Markus Roten. «Da ist die Nachfrage immer da und der Preis entsprechend konstant.»