Skyguide: Briefmarke der Post sorgt bei Philatelisten für Unmut

Flugsicherung Alles Englisch, oder was? Skyguide-Jubiläumsmarke sorgt bei Briefmarkensammlern für Unmut Die Schweizer Flugsicherung feiert ihren 100. Geburtstag. Dafür gibt es von der Schweizerischen Post eine Sonderbriefmarke. Doch diese kommt bei Philatelisten nicht gut an. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Jubiläumsmarke der Schweizerischen Post zu Ehren der Schweizer Flugsicherung. zvg

«100 Years of Swiss Air Traffic Control» - so lautet der Schriftzug auf der neusten Sonderbriefmarke der Schweizerischen Post. Sie wird zu Ehren der Schweizer Flugsicherung hergestellt und wurde diese Woche der Öffentlichkeit präsentiert.

Nur: Beim Verband Schweizerischer Philatelisten-Vereine sorgt die Sondermarke nicht für Jubelschreie. Es sei schade, dass auf der Marke nur die englische Sprache vorkomme, sagt Verbandssprecherin Christina Rölli. Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung werde damit nicht repräsentiert. «Grundsätzlich wäre es wünschenswert, dass zumindest die beiden Landessprachen Deutsch und Französisch darauf vorkommen.»

Nur Englisch ist keine Premiere

Zwar habe man Verständnis, dass Englisch nun mal die Sprache im internationalen Luftverkehr sei und es auf dem begrenzten Platz schwierig ist, längere Namen unterzubringen, sagt Rölli. «In der Vergangenheit haben Verbände in solchen Fällen dann aber auf Abkürzungen in den Landessprachen zurückgegriffen.»

Ebenfalls nur auf Englisch: Die Hockey-WM-Briefmarke aus dem Jahr 2020. zvg

Laut Post-Sprecherin Léa Wertheimer ist es allerdings nicht das erste Mal, dass die Briefmarken nur mit englischer Sprache versehen sind. Dies sei schon verschiedentlich der Fall gewesen, vor allem wenn das Thema einen internationalen Aspekt gehabt habe. Als Beispiel nennt sie die Hockey-WM, die vor zwei Jahren hierzulande durchgeführt wurde («2020 IIHF Ice Hockey World Championship Switzerland»), sowie die Rad-Weltmeisterschaft aus dem selben Jahr («2020 UCI Road World Championships Aigle-Martigny»).

Post-Sprecherin Léa Wertheimer. zvg

«Sonst wäre zu viel Text nötig gewesen»

Komme hinzu, dass die Schweizerische Flugsicherung in der Gesellschaft unter dem Namen «Skyguide» am ehesten bekannt sei, sagt Wertheimer. «Hätten wir, wie meist üblich, die schweizerischen Bezeichnungen in drei Sprachen verwendet, wäre zu viel Text nötig gewesen.» Zudem sei die Sprache der Aviatik gemeinhin Englisch.

Die Briefmarke im Wert von 2.10 Franken zeigt eine moderne Passagiermaschine mit einer Momentaufnahme von Flugzeugpositionen, wie sie auf den Monitoren der Flugverkehrsleitenden zu sehen sind. «Mit der Briefmarke zu Ehren des Jubiläums der Schweizer Flugsicherung wollen wir nicht nur Sammlerinnen und Sammler, sondern auch Luftfahrt-Enthusiasten begeistern», sagt Thomas Baur, Konzernleitungsmitglied der Post in einem Communiqué.

100-jährige Geschichte der Flugsicherung

Die Schweizer Flugsicherung geht auf die Gründung der Marconi Radio Station AG mit Sitz im Hauptpostgebäude in Bern zurück. Sie entwickelte die drahtlose Telegrafie. 1928 wurde der Firmenname in Radio Schweiz AG geändert. 1931 beauftragte das Eidgenössische Luftamt die Radio Schweiz AG mit der Flugsicherung in der Schweiz. Im Juni 1948 wurde dann in Zürich-Kloten ein neuer Interkontinental-Flughafen für die Zivilluftfahrt eröffnet. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts etablierte sich das Flugzeug weltweit als effizientes Massentransportmittel für Passagiere und Fracht.

Der Blick aus dem Skyguide-Tower auf das Flugfeld des Flughafens Zürich. Christian Beutler / KEYSTONE

In den Jahren danach folgte die Radartechnologie, mit der Flugzeuge auch über weite Distanzen auf einem Bildschirm zu sehen waren und so die Flugsicherung grundlegend revolutionierte. 1988 wurden die Flugsicherungs-Dienste der Schweiz in einem neuen Unternehmen zusammengelegt: Swisscontrol. 1996 wurde Swisscontrol vom Bund finanziell unabhängig. Der Hauptsitz wurde von Bern nach Genf verlegt. Die militärischen und zivilen Flugsicherungsdienste der Schweiz wurden 2001 in einer einzigen Instanz vereint, die den gesamten Schweizer Luftraum sowie Teile des angrenzenden Auslands kontrolliert und sich fortan Skyguide nennt. Das Unternehmen führt die Flugsicherung an den internationalen Landesflughäfen in Genf und Zürich, an Regionalflugplätzen und verschiedenen Militärflugplätzen durch.

Werbefilm von Skyguide: Die Schweizer Flugsicherung feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum. Youtube

