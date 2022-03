Franken-Kredite bringen 400'000 Haushalte in Schieflage

Folgen des Kriegs in der Ukraine Zloty im Sinkflug: Die Frankenkredite bringen polnische Hypothekarschuldner in die Bredouille Die für ihre tiefen Zinsen einst populären Frankenkredite bringen 400’000 polnische Haushalte in Bedrängnis. Die starke Schweizer Währung ist nicht der einzige Grund dafür. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 08.03.2022, 16.56 Uhr

Polen: An der Grenze zum Krieg in der Ukraine. Pablo Gianinazzi / KEYSTONE/TI-PRESS

Die zahllosen dramatischen Szenen, wie sie Journalistinnen und Journalisten derzeit an der polnisch-ukrainischen Grenze einfangen, machen die Krisensituation an den Ostgrenzen der Europäischen Union jedermann sofort verständlich. Ebenso eindeutig, dem breiten Publikum im westlichen Teil des Kontinents aber weniger präsent, sind die Signale, wie sie derzeit von den Finanzmärkten im Osten ausgesandt werden.

Seit Mitte Februar befindet sich der Zloty auf einem steilen Sinkflug. Die polnische Valuta verliert zu anderen Währungen wie dem Dollar, dem Euro, vor allem aber zum Franken massiv an Wert. Ein Franken kostet derzeit knapp 4.9 Zloty. Vor rund drei Wochen hatte der Preis des Franken noch bei 4.25 Zloty gelegen – 15 Prozent weniger als jetzt.

Der Traum von der billigen Franken-Hypothek wird zum Albtraum

Für die rund 400’000 polnischen Haushalte, die sich ihren Traum vom eigenen Haus mit einem Franken- statt mit einem Zloty-Kredit erfüllt haben wird die aktuelle Situation zum Albtraum. Die Schuldner müssen ihren Kredit in Franken amortisieren. Das heisst: Die monatliche Rechnung für die betroffenen Eigenheimbesitzer ist wegen des Kursverlustes gerade 15 Prozent teurer geworden. Das Geld, das sie für die Abzahlung des Kredites benötigen, verdienen sie eben in Zloty und nicht in Franken.

Malgorzata Krzywicka, Kreditanalystin bei der österreichischen Erste Group in Wien, schätzt das ausstehende Franken-Kredit-Volumen in Polen auf 15 Milliarden Franken. Das entspricht rund 15 Prozent aller Hypothekarkredite in Polen oder 2,8 Prozent des Bruttoinlandproduktes.

Es begann in der Finanzkrise, als es Polen besser ging als anderen Ländern

In Polen begann der Boom mit Frankenkrediten just im ersten Jahr der Finanzkrise. 2008 war der Zloty stabil, das Zinsniveau in Polen aber deutlich höher als in anderen Ländern, namentlich der Schweiz. Die Rechnung der polnischen Schuldner ging auf, bis die Nationalbank 2015 den Euro-Mindestkurs aufgab. Seither machen die Frankenkredite den polnischen Haushalten aber auch den polnischen Banken und dem ganzen Finanzsystem zu schaffen.

Die Gerichte sprechen von missbräuchlichen Praktiken der Banken

Inzwischen gibt auch eine Rechtssprechung zum Thema. Der Europäische Gerichtshof befand 2019, dass die Banken die Kredite teilweise missbräuchlich gesprochen hatten. Diese Auffassung teilen inzwischen auch polnische Gerichte, weshalb viele Schuldner bereits eine Umwandlung ihres Kredits von Franken in Zloty zu dem bei Vertragsabschluss geltenden Wechselkurs durchsetzen konnten.

Doch die Umwandlung hatte schon immer einen Haken und dieser ist in den vergangenen Wochen noch viel grösser geworden. Wer seinen Kredit von Franken in Zloty zu einem alten Wechselkurs umwandelt, kann zwar eine Reduktion der Schuld erreichen, doch dafür muss er fortan den deutlich höheren Zloty-Zins bezahlen. Der relevante Dreimonatssatz für den Zloty beträgt aktuell rund 3,8 Prozent also mehr, als das Dreifache dessen, was eine Frankenhypothek an Zinsen kostet.

«Das Problem haben jetzt vor allem die Schuldner»

Und in Polen steigen die Zinsen weiter an. Nicht nur kämpft die polnische Notenbank gegen die weitere Abwertung der eigenen Währung, vielmehr muss sie mit höheren Zinsen auch die Inflation bekämpfen, die Polen schon bei 9,2 Prozent angelangt ist. «Das Problem der Frankenkredite ist nicht mehr systemisch», sagt Malgorzata Krzywicka und meint damit, dass Banken in den vergangenen Jahren genügend Rückstellungen gebildet haben, um die auf sie zukommenden Kosten decken zu können. «Das Problem haben jetzt vor allem die Schuldner», konstatiert die Polin, die bestens weiss, dass ihre geforderten Landsleute gerade etwas mehr Glück gebrauchen könnten.

