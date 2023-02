Was die Corona-Leaks ausgelöst haben - Kommentar

Kommentar Was die Corona-Leaks ausgelöst haben – und welches die entscheidende Frage ist Vor drei Wochen machte die «Schweiz am Wochenende» publik, dass während der Coronapandemie zwischen Alain Bersets Kommunikationschef und Ringier-CEO Marc Walder ein intensiver Informationsaustausch stattgefunden hat. Seither ist einiges in Bewegung geraten. Patrik Müller Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Bundespräsident Alain Berset, aufgenommen bei einem Auftritt am WEF in Davos. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Das Amtsgeheimnis soll verletzt worden sein, und ein Gegengeschäft habe stattgefunden: Exklusive Geschichten im «Blick» gegen eine positive Berichterstattung über Bundesrat Berset. So lautet der Verdacht in der sogenannten Leak-Affäre.

Inzwischen hat die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments eine Untersuchung in die Wege geleitet, an einer Bundesratssitzung musste sich Alain Berset erklären (und vorübergehend den Raum verlassen), bei Ringier wiederum verlor Walder seinen Zugriff auf die «Blick»-Redaktion.

Die Leak-Affäre hat aber noch mehr angestossen. Generelle Fragen wie: Dürfen Bund und Swisscom in solchen Verfahren der Justiz die ganzen Mailpostfächer übermitteln? Und welchen Ermessensspielraum haben Ermittler, wenn sie ihre Untersuchung ausweiten?

Unterschiedliche Interessen

Wie immer bei Affären, die politisch und medial Wellen werfen, prallen verschiedene Interessen aufeinander. Da ist einerseits das Interesse an der Aufklärung der Vorgänge. Andererseits besteht für einige Beteiligte ein Interesse daran, die Corona-Leaks herunterzuspielen, nach dem Motto: Indiskretionen hat es immer gegeben, so what?

Dass öfters Informationen aus dem Bundesrat durchsickern, ist wahr. Doch dieser Fall liegt anders.

Erstens wegen des Ausmasses der Indiskretionen: Sie erstrecken sich über die Jahre 2020, 2021 und 2022, es gab enorm viele schriftliche und mündliche Kontakte (gemäss Walder «vielleicht einmal wöchentlich»).

Zweitens wegen des Empfängers der Indiskretionen – kein Journalist, sondern der CEO eines international tätigen Medienhauses, der für rigide Coronamassnahmen plädierte.

Drittens wegen der Beweislage: Indiskretionen geschehen meistens mündlich, hier aber sind sie mit E-Mails schriftlich dokumentiert.

Viertens wegen der Relevanz: Die Indiskretionen betrafen kein nebensächliches Geschäft, sondern eine der grössten Krisen der letzten Jahrzehnte – die Pandemie, in welcher der Bundesrat mit besonderen Befugnissen ausgestattet war.

Aufklärung tut not. Politisch lautet die entscheidende Frage: Was wusste Alain Berset? Nichts, beteuert er. Damit pokert er hoch. Schwerwiegender, als Indiskretionen zu begehen, kann es sein, nicht die Wahrheit zu sagen.

