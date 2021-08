François Bloch Die Anlage-Tipps der Woche: Chipausrüster ASM im Hoch – Nachladen bei Adobe –Hammerstarke IMG ASM aus den Niederlanden profitiert vom Boom in der Halbleiterindustrie. Der Aktienkurs ist in den letzten fünf Jahren um über 1000 Prozent gestiegen. François Bloch 28.08.2021, 05.00 Uhr

Der Höhenflug des holländischen Chipherstellers ASM International (ASM NA) geht in die nächste Runde: +1010,1% über die letzten fünf Jahre ist ein mehr als stolzes Ergebnis. Laut meinen Analysen beträgt die fundamentale Unterbewertung satte 39,5% und es gibt in meinen Augen keinen Grund, sich schon vorzeitig aus dem Spiel zu nehmen.

Das Betriebsergebnis wird sich laut meinen Schätzungen zwischen 2018 und 2024 um nahezu 400% erhöhen. Bei einer geschätzten Umsatzrendite von 28,4% für das Geschäftsjahr 2021 liegen Sie als Anleger auf der sicheren Seite. (Nachladen)

Die Rekordjagd des US Softwareproduzenten Adobe (ADBE US) fasziniert immer wie mehr Anleger: +534% über die letzten fünf Jahre, während der US-Leitindex in der gleichen Periode nur einen Zuwachs von 124,5% erzielt hat. Einmal mehr lasse ich die Zahlen beim mit 310 Milliarden US-Dollar taxierten Titel sprechen: Lag das Betriebsergebnis (Ebit) 2018 noch bei 3,625 Milliarden, so wird sich diese Kennzahl auf über 10,211 Milliarden US-Dollar bis 2024 erhöhen. Extrem stark ist die aktuelle Umsatzrendite: 45,4%, was im Branchenvergleich einen sensationellen Wert darstellt. (Nachladen)

Fulminant ist die Kursentwicklung des Ostschweizer Börsenstars VAT Group (VACN SW): +502,6% innert fünf Jahren, während der lokale Index nur auf 74,4% im gleichen Zeitraum kommt. Einmal mehr hat der Baselbieter Milliardär Rudolf Maag ein goldenes Händchen bewiesen und liegt mit seinem Anteil von 10% am Aktienkapital vollkommen richtig. (Nachladen mit Milliardären)

Seit dem Chefwechsel bei der ING Bank (INGA NA) läuft es richtig rund in Amsterdam: +52,62% seit dem Jahreswechsel 2020/2021, was im weltweiten Branchenvergleich eine absolute Sensation darstellt. Einzig die amerikanische Wells Fargo (WFC) erzielte 2021 eine höhere Anlagerendite.

Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 40,9% im 2021 stimmt alles für Sie und nicht nur heute. Wichtig ist beim 53 Milliarden-Franken-Titel, dass Sie konsequent die Dividendenausschüttung in neue Papiere reinvestieren. Hintergrund: Der Buchwert des Papiers wird auf die nächsten vier Jahre kontinuierlich ansteigen. (Hammerstarke Performance)

Punkt 8.20 Uhr am Montagmorgen muss Ihr Auftrag spätestens bei Ihrer Bank sein, damit Sie beim Anlagetipp der Woche mit grösster Wahrscheinlichkeit zum Zug kommen. Die LUKB hat mit dem Jahreszins von 23% beim US World Champions Basket sogar die Giganten der Wall Street auf die hinteren Plätze verwiesen.

Eine Frage hat mich zuletzt enorm beschäftigt und ich habe nun die schriftlichen Beweise in der Hand: Bei einer weitverzweigten Schweizer Bank findet die Verteilung der Produkte des Anlagetipps auf willkürliche Weise statt. Während Kunden der Filiale Klein-Matterhorn eine Zuteilung erhalten, gehen die wöchentlichen Zeichner bei der Zweigniederlassung Gross-Matterhorn (Fiktiver Name) immer leer aus! Ich setze mich persönlich bei den Emittenten dafür ein, dass die Produkte fair verteilt werden. (Gerechte Verteilung)

Anlage-Tipp Maximal ist die Ausgestaltung des neuesten LUKB Produkts (Valor: 112131141): Jahreszins von 23% in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von 9 Monaten. In diesem Korb befinden sich ausschliesslich amerikanische Firmen, welche die weltweiten Branchenchampions in ihrem Sektor darstellen: Netflix, NextEra und Peloton. Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapitalgarantie bestimmend ist, liegt bei dieses Mal extrem tiefen 54,75 Prozent. Bewertung: 10/10 (Weltklasse)