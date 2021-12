Interview «Zermatt soll in Zermatter Händen bleiben»: Warum man am Matterhorn keine Scheichs und keine chinesischen Investoren will Franz Julen, Präsident der Zermatter Bergbahnen, spricht im Interview über die Wintersaison, Weltcuprennen am Matterhorn und ausländische Investoren. Zudem kritisiert er die «Hauruckübung» des Bundesrats bei der Quarantänepflicht. Patrik Müller Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Franz Julen, Präsident der Zermatt Bergbahnen. Daniel Berchtold / pomona.media

Erneut steht der Wintertourismus vor einer schwierigen Saison. Wie dramatisch ist die Situation?

Franz Julen: Bis vor kurzem sah es sehr gut aus. Die Bergbahnen haben einen super November hinter sich. Mit den ansteigenden Infektionszahlen und mit Omikron sind die Aussichten nun unsicher geworden. Die Hauruckübung mit den Quarantänelisten hat allein in Zermatt mit 50 Prozent ausländischen Gästen zu Annullationen von mehreren Millionen Franken geführt.

Am Freitag hat der Bundesrat die Quarantänepflicht wieder aufgehoben.

Das hilft, aber der Schaden ist angerichtet – und das benachbarte Ausland zum Handkuss gekommen.

Für die internationale Orientierung war die Aufruhr um die «Walliserkanne» nicht hilfreich. Es gab Schlagzeilen bis in die USA.

Ich spreche lieber über all die touristischen Anbieter, die sich an die Coronaauflagen halten.

Die Frage stellt sich: Wurde das Image von Zermatt beschädigt?

Die Reputation ist und bleibt sehr gut, man darf kurzfristige Schlagzeilen nicht überschätzen.

Mann mit vielen Talenten Franz Julen, 63, hat in seinem Leben vieles gemacht: Er betreute seinen Bruder Max Julen bei dessen Ski-Karriere (Riesenslalom-Olympiasieger 1984), er war Sportjournalist und schrieb ein Buch über Pirmin Zurbriggen. Franz Julen, der in Zermatt aufwuchs und die Hotelfachschule in Luzern absolvierte, machte in der Wirtschaft eine steile Karriere. Er war Chef des Skiherstellers Völkl, und als CEO des Sportartikelkonzerns Intersport expandierte er von 2000 bis 2016 international. Heute hat Julen verschiedene Mandate, so bei Valora (VR-Präsident) und Aldi Süd (Beirat), vor allem aber ist er Präsident der Zermatt Bergbahnen AG. Julen lebt mit seiner Frau in Hünenberg ZG und hat zwei erwachsene Kinder. (pmü)

Zermatt war bis zur Pandemie auf Wachstumskurs. Müssen Sie künftig kleinere Brötchen backen?

Es gibt eine Post-Covid-Zeit. Reisen, touristische Erlebnisse, Erholung und Sport sind Bedürfnisse, die in der menschlichen DNA programmiert sind. Wir halten darum in Zermatt an unserer Strategie fest: Top-Qualität, Investieren, Innovation, Nachhaltigkeit.

Beim Ausbau am Klein Matterhorn kommt es zu Verzögerungen.

Zu Bauverzögerungen kam es aufgrund des schlechten Wetters bei der zweiten Bahn auf das Klein Matterhorn, des «Alpine Crossing», der neuen Verbindung zwischen Italien und der Schweiz. Die Eröffnung folgt im Frühling 2023. Ein Meilenstein.

Ehrgeizige Ausbaupläne, aber kleine Bauverzögerungen: Franz Julen setzt auf das grenzüberschreitende «Alpine Crossing»-Projekt. Daniel Berchtold / pomona.media

Mit diesem ehrgeizigen Projekt wollen Sie Chinesen und andere Touristen aus Asien nach Zermatt bringen. Statt direkt von Mailand nach Paris zu reisen, sollen sie im Wallis Halt machen. Passt das zur nachhaltigen Orientierung?

Absolut. Mailand ist der grösste europäische Hub für asiatische Touristen. Heute gehen die nach dem Besuch von Mailand, Venedig oder Rom direkt weiter nach Paris. Wir wollen einen Teil dieser Leute über die höchste Alpenüberquerung lenken. Wir sind an Individualtouristen und an kleinen Gruppen interessiert. Vielleicht 200 bis 300 Leute pro Tag. Das Gegenteil von Massentourismus, nur schon wegen der Preise!

Für eine durchschnittliche Familie ist Zermatt schon heute sehr teuer, wollen sie diese Zielgruppe überhaupt noch?

Unbedingt. Schweizer sind und bleiben unsere wichtigsten Gäste. Sie machen 50 Prozent aus und im Coronawinter hielten sie uns die Treue, sie kamen zahlreicher denn je. Wir sind absolut gesehen teurer als kleinere Gebiete, aber wenn Sie das Preis-Leistungsverhältnis sehen - wir haben 360 Pistenkilometer und eine Top-Infrastruktur - dann sieht die Rechnung anders aus. Zudem fahren bei uns Kinder bis 9 Jahre gratis. Die internationale Tageskarte hört bei etwa 100 Franken auf, bei dynamischen Preisen gilt, wer früher bucht, zahlt weniger.

Schnäppchen wie anderswo gibt es bei Ihnen aber nicht.

Das ist auch richtig so. In der Schweiz müssen wir - nicht nur in Zermatt - den Mut haben, unsere hochstehenden Angebote mit dem richtigen Preisschild zu versehen, ohne zu übertreiben. Ich habe von Nike und bei Intersport gelernt: Man darf solche Produkte nicht billig machen, sonst fehlen die Mittel für Zukunftsinvestitionen. Discountangebote nicht die richtige Antwort.

Das sagen ausgerechnet Sie, der Sie noch im Verwaltungsrat der Unternehmensgruppe Aldi Süd sind!

Das ist ein anderes Geschäftsmodell. Der Tourismus in der Schweiz verfügt nicht über die Kostenstruktur für Discountangebote.

Mit dem Blick aufs Matterhorn können Sie sich diese Strategie leisten. Andere Skigebiete brauchen Tiefpreise.

Das klingt so, als wären wir nur wegen des Matterhorns erfolgreich. Das greift zu kurz. Zermatt ist auf einer klugen Strategie von Pionieren gebaut, die stets auf Qualität, Innovation und Investitionen gesetzt haben. Sie machten Zermatt schon 1961 autofrei. Und hatten Visionen mit bahnbrechenden Projekten auf den Gornergrat oder das Klein Matterhorn. Unsere Bergbahnen haben bereits 2002 fusioniert. Wir haben eine Top-Gastronomie, eine Top-Hotellerie...

Das Matterhorn sei nicht der entscheidende Faktor für den Erfolg von Zermatt, ist Franz Julen überzeugt. PD

Bekommen Sie Angebote von Scheichs oder chinesischen Investoren, die die Bergbahnen oder Hotels übernehmen wollen?

Nein, aber unabhängig davon: Zermatt soll in Zermatter Händen bleiben. Nicht nur die Bahnen, auch die Hotels, Restaurants und der Einzelhandel. Die Unabhängigkeit ist die Basis unseres Erfolgs, dazu müssen wir Sorge tragen.

Droht ein Ausverkauf ins Ausland?

Es gibt Herausforderungen. Bei vielen Hotels steht der Übergang zur dritten Generation an. Einige wenige Hotels wurden verkauft. Wir müssen aufpassen, dass unsere Infrastruktur in einheimischem Besitz bleibt. Wir müssen es allein schaffen, auch in Zukunft!

Das klingt nach Reduit-Strategie.

Nein. Wir sind unabhängig und zugleich weltoffen. Es gibt leider Beispiele, auch im Wallis, die zeigen, zu was es führen kann, wenn ein Ort einem ausländischen Investor ausgeliefert ist.

Sie denken an Crans-Montana, wo schon mal die Bergbahnen abgeschaltet und Personal gefeuert wird?

Kein Kommentar. Es darf generell nicht um kurzfristigen Kommerz gehen. Wir brauchen ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Umweltorientierung.

Die Klimaerwärmung spielt dem hoch gelegenen Zermatt eigentlich in die Hände: Sie sind die letzten, die es trifft.

Alle spüren den Klimawandel. Wir leiden unter Wetterextremen und schmelzenden Gletschern. Unsere Bergbahnen tun vieles: Photovoltaik-Anlagen an den Stationsfassaden, über 70 Fahrzeuge mit schwefelfreiem Treibstoff, auf dem Klein Matterhorn gibt es eine mikrobiologische Kläranlage und so weiter.

Konsequenter wäre es, auf die künstliche Beschneiung zu verzichten.

Jede Anlage zur technischen Beschneiung, die wir ersetzen, braucht siebenmal weniger Energie als die alten. Alles Wasser, das wir benötigen, ist Schmelzwasser oder aus Gletscherseen und wird ausserhalb der Beschneiung zur Energiegewinnung genutzt.

Trotzdem: Beschneidung braucht sehr viel Energie.

Man muss die Relationen sehen: Gemäss einer Studie brauchen alle Schweizer Bergbahnen gleich viel elektrische Energie wie sämtliche Restaurants und Hotels in der Stadt Zürich. In den Bergen ist man sich sehr bewusst, dass die Natur unser wichtigstes Kapital ist.

Warum liegen Sie dann beim Ausbau am Klein Matterhorn mit den Umweltverbänden im Clinch?

Wir sind nicht im Clinch, sondern in konstruktiven Gesprächen. Umweltverbände, die lösungsbereit agieren, helfen mit, dass wir im Tourismus vernünftig bleiben. Wir reden miteinander und haben noch immer Kompromisse gefunden. Mehr und mehr sollten wir aber Nachhaltigkeit nicht nur ökologisch verstehen.

Wie meinen Sie das?

Es gilt auch sozial und ökonomisch nachhaltig zu sein. Jedes Tourismusprojekt bringt Arbeitsplätze, auch niederschwellige, ernährt Familien und reduziert die Abwanderung aus den Berggebieten. Wir sollten ganzheitlich denken.

Franz Julen war von 2000 bis 2016 Chef der Sportfachhandelsgruppe Intersport und expandierte in dieser Zeit stark. Archivbild: rogergruetter.com

Im Zweifelsfall setzen Sie auf Wachstum. Sonst hätten Sie nicht die neue Matterhorn-Abfahrt für den Ski-Weltcup initiiert.

Die Idee dazu hatten die Italiener. Die sagten uns: Jetzt, wo ihr die neue Bahn auf das Klein Matterhorn baut, sollten wir eine gemeinsame Abfahrt machen. Ich dachte sofort, warum um Himmels willen sind nicht wir auf diese Idee gekommen? Genial! Das gab es noch nie: Eine Weltcup-Strecke, die zwei Länder abdeckt.

Haben Sie das Know-how, Rennen durchzuführen?

Im Moment nicht. Darum gehen wir neue Wege. Wir haben einen Drei-Jahres-Vertrag mit Val Gardena abgeschlossen. Das dortige Team - Rennleiter, Pistenchef und so weiter - kommt nach Zermatt und bringt sein Know-how ein. Junge Leute aus Zermatt und Cervinia werden in diese Aufgaben hineinwachsen, bis wir es selber können.

Gibt das kein Gezerre zwischen der Schweiz und Italien?

Wir sind 50:50-Partner, in jeder Hinsicht. Ein Beispiel: Die Preisverteilung gibt es gleichzeitig auf dem Dorfplatz in Zermatt und in Cervinia - mit Hologrammtechnologie.

