E-Books vs. Bücher: Orell Füssli mischt beim Buch-Streaming mit

Netflix für Bücher: Die Streamingmode erreicht nun hierzulande auch den Buchmarkt – dank Schweizer Mithilfe Orell Füssli lanciert ein Flatrate-Abo für E-Books. Das Interesse der hiesigen Leserschaft an solchen Angeboten wächst. Doch wer auf Neuerscheinungen aus ist, ist beim Abo aber nicht gut aufgehoben. Gabriela Jordan

Die meisten Leserinnen und Leser sind heute hybrid unterwegs: Mal lesen sie physische Bücher, mal via E-Reader E-Books. Keystone/Gaetan Bally

Netflix und Spotify kennt praktisch jeder, aber wer hat schon mal von Skoobe gehört? Während das Streamen von Filmen, Serien und Musik heutzutage schon völlig normal ist, haben sich ähnliche Modelle im Schweizer Buchmarkt noch nicht wirklich durchgesetzt.

Das soll sich jetzt ändern. Das Verlagshaus Orell Füssli Thalia mit Sitz in Zürich hat in Kooperation mit Skoobe jüngst eine Flatrate für E-Books lanciert, mit der Leserinnen und Leser für 13.95 Franken pro Monat Zugriff auf über 400'000 E-Books und gegen einen weiteren Aufpreis auf 10'000 Hörbücher erhalten. Verfügbar ist die Flatrate via E-Reader Tolino.

Statt einzelne Bücher zu kaufen, bezahlt man also für den Zugang zu einer riesigen Bibliothek: Die Onlinebibliothek Skoobe («E-Books» rückwärts gelesen) existiert schon seit 2012 und wurde gemeinsam von mehreren deutschen Verlagsgruppen lanciert. Die Schweizer Kooperation kommt also reichlich spät. Bisher überliess die Branche hierzulande den grossen Konkurrenten das Feld – beispielsweise Amazon mit «Kindle Unlimited» oder anderen Flatrate-Anbietern (siehe Tabelle).

Buchmarkt ist traditionell geprägt – E-Books machen erst 8 Prozent aus

Schaut man sich die hierzulande relativ tiefen Verkaufszahlen von E-Books an, ist das auch nicht erstaunlich. Laut dem Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband (SBVV) hat der Deutschschweizer Buchmarkt 2021 mit Bücherläden und Onlineshops einen Umsatz von 387 Millionen Franken erzielt – mit E-Books lediglich 31 Millionen (8 Prozent). Wie viele Leute Flatrates nutzen, ist nicht bekannt, allzu hoch wird der Anteil aber nicht sein. Anders in der Musikbranche: Die meisten Einnahmen stammen dort inzwischen vom Streaming statt von physischen Medien und Downloads.

Beim Lesen scheinen andere Gesetze zu gelten. Die Liebe zum gedruckten Buch ist nun mal noch immer gross, der Buchmarkt traditionell geprägt. Kommt hinzu: Die Verwaltung der E-Book-Rechte läuft über etliche Verlage und ist laut Experten viel komplexer, als dies bei der Film- und Musikindustrie der Fall ist, die von wenigen grossen Vertriebshäusern dominiert werden. Dennoch sagt der SBVV dem E-Book-Markt und damit auch Abo-Modellen «interessante Zukunftsperspektiven» voraus.

Diese Perspektiven will nun Orell Füssli Thalia für sich nutzen. Das Verlagshaus, das die viertgrösste Buchhandlung in den drei deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz ist, beschreibt den Start der Skoobe-Flatrate als «sehr erfolgreich». Die Abschlüsse lägen «deutlich über den Erwartungen». Detaillierte Zahlen gibt Orell Füssli Thalia nicht preis. Sprecher Alfredo Schilirò schreibt aber:

«Das digitale Lesen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Wir gehen davon aus, dass mittlerweile nicht einmal mehr die Hälfte der Leserinnen und Leser rein physisch liest.»

Mit anderen Worten: Die meisten Leserinnen und Leser sind hybrid unterwegs, lesen mal physische Bücher, mal E-Books – je nach Thema oder Situation. Wer auf Reisen ist, schätzt vielleicht das geringe Gewicht und grosse Angebot des E-Readers, wer zu Hause auf der Couch liegt, greift vielleicht zum dicken Schmöker.

«Die Einführung einer Bücher-Flatrate war ein grosses Kundenbedürfnis, das in den letzten Jahren immer häufiger nachgefragt wurde», sagt Schilirò. Das Skoobe-Abo sei also eine Ergänzung zu physischen Büchern und kein Ersatz für sie. Die Gefahr, dass das klassische Büchergeschäft kannibalisiert werde, bestehe nicht.

Nachteil: Neuerscheinungen findet man beim Abo-Modell selten

Der Grund dafür könnte allerdings auch woanders liegen. Nämlich: Buchstreamingdienste sind nicht besonders aktuell. Neuerscheinungen findet man im gigantischen Angebot mit Tausenden von Titeln seltener. Bis neue Bücher in der Onlinebibliothek auftauchen, können mehrere Monate oder sogar ein Jahr vergehen.

Schilirò bestätigt das. «Bei Neuerscheinungen gibt es eine gesunde Verzögerung, wie wir das auch bei Filmen gewohnt sind, die nicht direkt zum Erscheinungstermin bereits in Abos und Flatrates enthalten sind.» Buch-Flatrates wie jene von Skoobe umfassten dafür viele Bestseller, etwa die «Sieben Schwestern»-Serie von Lucinda Riley oder die Bretagne-Krimis mit Kommissar Dupin von Autor Jean-Luc Bannalec.

Fazit: Die Auswahl an Büchern ist beim Abo-Modell riesig, wer vor allem an Neuerscheinungen interessiert ist, bleibt aber besser bei den gedruckten Werken. Dann lohnt sich die Flatrate sowie die dafür notwendige Anschaffung eines E-Readers (etwa 80 bis 120 Franken) natürlich nur für Vielleser, wer selten liest, kann sich diese Fixkosten sparen. Und schliesslich: Sammlertypen und Wiederholungsleser sind bei Flatrates ebenfalls schlecht aufgehoben. Denn wird ein Abo gekündigt, verfällt auch der Zugriff auf sämtliche Titel, auch auf die bereits gelesenen.

