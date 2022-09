Kultgetränk: Schoko-Malz-Getränk Heliomalt erhält ein Rebranding

Schoko-Pulver Drei Investoren wollen Kultgetränk Heliomalt auffrischen – und kupfern dafür bei Konkurrent Ovomaltine ab Das Schoko-Malz-Getränk ist über die Jahre beinahe in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Jetzt erhält es ein Rebranding. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 23.09.2022, 18.00 Uhr

So sieht das Produkt heute aus. Bild: PD

Bei der jüngeren Generation dürfte der Name Heliomalt nur Stirnrunzeln auslösen. Die Glanzzeiten des Kakao-Malz-Getränk sind längst passé, in der Werbung war es in den letzten Jahrzehnten praktisch inexistent, auf den Frühstückstischen wurde es von Ovomaltine oder Nesquik verdrängt. Der älteren Generation hingegen ist Heliomalt nur zu gut bekannt, bei manch einem ruft das fast 100-Jahr-alte-Kultgetränk gar Nostalgie hervor.

Jetzt könnten es bald auch die Jungen kennen lernen. Denn die im Jahr 1929 von der Zofinger Firma Siegfried gegründete Marke soll wieder auferstehen. Drei Investoren haben Heliomalt 2020 vom Feinkosthändler Neuenschwander in Grafenried BE gekauft und damit Grosses vor. Davor gehörte die Marke lange dem Milchverarbeitungsunternehmen Hochdorf.

In der Werbung war Heliomalt während seinen Glanzzeiten stark präsent. Hier ein Plakat, entworfen vom Basler Grafiker Celestino Piatti. Keystone / ARCHIV (1965) Heliomalt-Werbung auf einer Hausfassade in der Stadt Luzern. Undatierte Aufnahme. Archivbild: Keystone Die beiden Radrennfahrer Hutmacher und Keller verpflegen sich vor der zweiten Etappe der Tour de Suisse von Arbon nach Davos mit Heliomalt. Archivbild: Keystone (31. Juli 1949) Der Schweizer Skirennfahrer Rudolf Rominger. Undatierte Aufnahme um 1940. Archivbild: Keystone Werbeträger Andreas Däscher bei den Skisprung-Schweizermeisterschaften in Engelberg. Archivbild: Keystone (März 1959) Eine frühere Weihnachtsverpackung von Heliomalt. Zt / ZOF Skispringer Heini Moser an der Schweizermeisterschaft in der Nordischen Kombination in Einsiedeln. Archivbild: Keystone (15. Februar 1963) Werbung für Schülerinnen und Schüler: Heliomalt prangt auf dem Rücken eines Kindes während einer Veloprüfung in Luzern. Archivbild: Keystone (6. Juni 1966) Heliomalt erhält Konkurrenz von Ovomaltine: Die Schweizer Skirennfahrerin Madeleine Chamot-Berthod (links) und die US-amerikanische Skirennfahrerin Betsy Snite auf der Piste Mont Lachaux in Crans-Montana. Archivbild: Zt / ZOF/Keystone (1958)

Heliomalt als trinkfertiges To-Go-Getränk

Primäres Ziel ist, Heliomalt wieder in der ganzen Schweiz zu vertreiben, wie Geschäftsführer Giuseppe Reveruzzi sagt. Heute ist das Pulvergetränk hauptsächlich in Apotheken und Drogerien erhältlich, bis vor kurzem war es auch in den Coop-Läden zu finden. Reveruzzi: «Es ist schade, dass Coop das Produkt ausgelistet hat. Es zurück in die Grossverteiler zu schaffen, ist ein wichtiges Ziel von uns.»

Giuseppe Reveruzzi ist einer der Investoren bei Heliomalt und Gründer eines Food-Start-ups. Henry Muchenberger

Nebst der Distribution will das Investorenteam neue Produkte entwickeln und lancieren, beispielsweise Riegel, wie es sie auch von Ovomaltine des Unternehmens Wander gibt. Oder trinkfertige To-Go-Produkte, um das Convenience-Publikum abzuholen, sprich Konsumentinnen und Konsumenten, die sich zunehmend unterwegs verpflegen.

Weitere Ideen sind laut Reveruzzi noch nicht spruchreif. Der umtriebige Unternehmer, der nebenher noch ein Food-Start-up führt und unter anderem Bouillon produziert, denkt aber bereits an mögliche Kooperationen mit anderen Unternehmen. Heliomalt als Glacé? Brotaufstrich? Gipfelifüllung? Vegan-Getränk? Man wird sehen.

Abgesehen davon bleibt beim Pulvergetränk vieles beim Alten, was treue Kundinnen und Kunden freuen dürfte. Der Produktionsort ist wie bisher in Gümligen im Kanton Bern. Die Verpackung soll sich zwecks Wiedererkennungswert nur unwesentlich verändern.

Auch an der Rezeptur, die seit Beginn an praktisch gleich geblieben ist, wird nicht gross gerüttelt. Ausnahmen: «Ein wichtiger Meilenstein ist, dass statt Palmöl inzwischen Rapsöl verwendet wird», sagt Reveruzzi. «Darüber hinaus sind zuckerreduzierte Alternativen geplant.»

Grosse Konkurrenz von Ovomaltine, Nesquik und Emmi

Ein Kinderspiel wird das geplante Marken-Revival im gesättigten Markt um Schoko-Getränke mit Sicherheit nicht. Der Konkurrenzkampf mit Schwergewichten wie Wander (Ovomaltine und Caotina) Nestlé (Nesquik) oder Emmi (Micao) ist gross. Das zeigt das Beispiel Eimalzin. Die Migros lässt ihre Eigenmarke aufgrund der starken Konkurrenz seit den letzten paar Jahren langsam sterben und setzt stattdessen vermehrt auf Ovomaltine.

Der Nostalgie-Faktor des Kultgetränks Heliomalt dürfte dem Investorenteam aber in die Karten spielen. «Viele wissen gar nicht, dass es Heliomalt noch gibt. Mit etwas mehr Werbepräsenz können wir das ändern und so an die Kindheitserinnerungen der Konsumentinnen und Konsumenten appellieren», so Reveruzzi.

Gerade was die Werbepräsenz angeht, war Heliomalt bis in die 1980er-Jahre sehr dominant. Mit originellen TV-Spots, dem Werbe-Elefanten auf Plakaten und Verpackungen sowie als Sponsor grosser Ski- und Sportwettkämpfen brannte sich die Marke in das kollektive Gedächtnis vieler Generationen ein. Bekannt sein könnte manchen auch der in den 1950er-Jahren entwickelte Werbe-Slogan: «Heliomalt gibt Kraft für zwei.» Erst ab den 90er-Jahren wurde kaum mehr Werbung betrieben und die Marke genoss immer weniger Präsenz auf dem Schweizer Markt.

«Würden wir nichts am Produkt, Marketing und Vertrieb ändern, würde es Heliomalt in 20 Jahren nicht mehr geben», sagt Giuseppe Reveruzzi, dessen Meinung nach das Getränk ein Stück Schweizer Geschichte ist und bewahrt bleiben muss.

Mit seiner Meinung ist er nicht allein: Weil das Pulvergetränk aufgrund des geplanten Neustarts in den vergangenen paar Wochen nicht im Handel war, erhielt das Unternehmen plötzlich unzählige Anrufe und Zuschriften. «Langjährige Konsumenten hatten Angst, dass es das Produkt nicht mehr gibt. Privatpersonen kauften via unseren Webshop kurzerhand bis zu 40 Kilogramm, um sich für die Zukunft einzudecken.»

Sie können beruhigt sein. Aussterben wird Heliomalt vorerst nicht.

