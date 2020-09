Für 75 Millionen Franken: Buttisholzer Tschopp Holzindustrie AG baut neues Sägewerk Es ist die grösste Investition in der 100-jährigen Firmengeschichte. Die Baubewilligung wird im Januar 2021 erwartet. 01.09.2020, 15.36 Uhr

Der Sitz der Tschopp Holzindustrie AG in Buttisholz. PD

(mim) Mitten in der Coronakrise hat die Tschopp Holzindustrie AG aus Buttisholz ein Baugesuch für ein neues Sägewerk eingereicht. Wie das Unternehmen mitteilt, befasste sich die Geschäftsleitung in den letzten drei Jahren intensiv mit der Planung des neuen Sägewerks. Dieses soll das bestehende Werk ablösen, das seit Jahren im Dreischichtbetrieb an der Kapazitätsgrenze betrieben werden muss. Wie das Unternehmen auf Anfrage erklärt, beläuft sich das Investitionsvolumen auf 75 Millionen Franken. Es handle sich um die grösste Investition in der 100-jährigen Firmengeschichte.