Fusionsgerücht: UBS-Präsident Axel Weber soll mit Verlagerung des Hauptsitzes gedroht haben Die Spekulationen über eine mögliche Grossfusion von UBS und CS reissen nicht ab. Treibende Kraft soll UBS-Präsident Axel Weber sein. Angeblich kommt das Fusionsthema noch diese Woche in den UBS-Verwaltungsrat, schreibt «Inside Paradeplatz». Michael Graber und Patrik Müller 15.09.2020, 09.21 Uhr

Platz für Spekulationen: Credit Suisse und UBS am Zürcher Paradeplatz. Keystone

«Signal» heisse das Fusionsprojekt, berichtete gestern das Branchenportal «Inside Paradeplatz», und auch wenn es nichts als Spekulationen waren, so hatte die Meldung doch Folgen: An der Börse zogen die UBS- und CS-Aktien stark an. Heute Dienstagmorgen eröffneten die beiden Aktien leicht tiefer, sie notieren aber immer noch höher als vor dem Aufkommen der Fusionsgerüchte.