LiveScore: Ringier setzt auf Sportmedien und auf Onlinewetten

Hoffen auf den Jackpot mit Onlinewetten (von links): Verleger Michael Ringier, Neffe Robin Lingg und CEO Marc Walder. Grafik: let

Der Medienkonzern Ringier erfindet sich gerade neu. Robin Lingg verspricht: «Sportmedien werden neben dem Publishing und den Marketplaces zur dritten Säule von Ringier.» Lingg (43) ist nicht nur der Neffe von Verleger Michael Ringier (73), sondern auch dessen designierter Nachfolger an der Spitze des Schweizer Familienkonzerns. Der Aufbau dieser dritten Säule ist die Bewährungsprobe, ob er dafür der Richtige ist.

Beinahe im Monatsrhythmus wird das Engagement ausgebaut. Vergangene Woche erfolgte der nächste Schritt. Ringier investiert bei der britischen Live Score Group mittels Kapitalerhöhung 50 Millionen Pfund und übernimmt damit 9,99 Prozent der Aktien. Es ist dies eine beträchtliche Summe für ein risikobehaftetes Geschäft. Denn Live Score ist ein erst dreijähriges Unternehmen, das im internationalen Sportwettengeschäft seinen Platz finden will. Der Markt der Onlinewetten boomt weltweit gewaltig. Es geht um Milliarden, doch der Wettbewerb unter den Anbietern ist hart und die Mitbebewerber sind mächtig. Live Score ist dabei eine kleine Nummer.

Wachstum mit Ringiers Millionen

Aktuelle Geschäftszahlen sind von Live Score Group nicht zu erhalten. Die letzten datieren per Ende März 2021 und weisen für das damit abgeschlossene Geschäftsjahr einen Umsatz von 45,3 Millionen Pfund und einen Verlust (Stufe EBITA) von 31,3 Millionen Pfund aus. Doch überleben wird nur, wer sich rasch eine starke Marktposition aufbaut und dafür investiert. Mit Ringiers 50 Millionen wolle Live Score gemäss Medienmitteilung vor allem in osteuropäischen Ländern Fuss fassen.

Die Live Score Group gehört heute über die auf Jersey angemeldete Anzo Group dem Management, das schon einmal den grossen Reibach geschafft hat. Ihre vormalige Firma, die Gamesys Group, die erfolgreich Game-Software entwickelte, konnten sie im vergangenen Jahr dem US-Casinobetreiber Bally’s Corporation für 2,7 Milliarden Dollar verkaufen. Davor haben sie Live Score herausgelöst, sie soll nun ihr neuer Jackpot sein.

Startpunkt Bulgarien und Nigeria

Live Score ist nach eigenen Angaben bisher in England, Irland und via Malta in den Niederlanden unter eigenem Namen aktiv. Dazu hat sie eine staatliche Wettlizenz von Gibraltar unter dem Label Virgin Bet. Eine weitere hält Live Score in Nigeria, das sich zum Hotspot entwickelt, von wo der afrikanische Kontinent aufgerollt werden soll.

Das passt. Denn Ringier betreibt in Nigeria bereits die Plattform «Pulse» und hat im Juli angekündigt, in einem Joint Venture mit der Ostschweizer Sportdaten-Firma Sportradar das «Pulse»-Sport-Informations- und Entertainment-Angebot auszubauen. Auch Osteuropa, das neue Expansionsgebiet von Live Score, passt. Denn in Bulgarien haben Ringiers technologiegetriebenen Sport-Ambitionen ihren Anfang genommen.

Ringiers lange Fussball-Geschichte

Im März 2021 übernahm Ringier die Mehrheit der dortigen Sportal Media Group des Unternehmers Stilian Shishkov. Sein Hauptprodukt ist eine Technologieplattform, um Sportnachrichten automatisiert und in Echtzeit ausspielen zu können. Shishkov, der Ringier auch bei Live Score vertreten wird, kommentierte den Einstieg seines neuen Partners damit, es sei dies der «Auftakt zu einem grossen Abenteuer im stark umkämpften Segment der Sportmedien».

Für die «Blick»-Herausgeberin Ringier ist der Sport im Allgemeinen und der Fussball im Besonderen ein Unterhaltungsbereich, bei dem sie sich längst nicht mehr auf die Berichterstattung beschränkt. In der alten Medienwelt war es noch der kostspielige Versuch, Schweizer Spitzenfussball in einem Programmfenster auf SAT 1 auszustrahlen. Vor über zehn Jahren stieg Ringier dann über ein Joint Venture mit Infront bei der Sportvermarktung ein. Mittlerweile läuft das Geschäft allein unter dem Namen Ringier Sports und enthält etwa die Vermarktung der Schweizer Fussballmeisterschaft. Nun wird die Verwertungskette entscheidend verlängert.

Datengetriebene Wertschöpfung

Wegweisend könnte die strategische Allianz mit der börsennotierten Sportradar sein, die mit technologischer Finesse Sportdaten in verschiedenen Disziplinen sammelt. Mit algorithmischen Überprüfungen kann damit etwa eruiert werden, ob vielleicht ein Betrug vorliegt. Die aggregierten Daten können Trainern hilfreiche Tipps geben, wo das Team anfällig ist, oder sie können die Basis für ein Wettgeschäft liefern. Um die Daten zu generieren, werden die Spiele mit automatisierter Kameraführung aufgezeichnet. Die Qualität ist zwar bescheiden, doch genügend für die Datenaufzeichnung. Quasi als Beiprodukt lassen sie sich die Spiele in Echtzeit streamen. So bietet Ringier das Streaming aller Fussballspiele der Promotion-League-Spiele an.

Mit der Verlängerung der Wertschöpfung um das renditestarke Wettgeschäft folgt Ringier einem Muster anderer Konzerne. Die technologischen Möglichkeiten lassen dabei eine unbeschränkte Anzahl an Wettvarianten zu. Entscheidend sind jeweils die rechtlichen Rahmenbedingungen, beziehungsweise die Lizenzen Wettspiele anbieten zu dürfen. Das bedeutet, dass Ringier wohl weniger in der restriktiveren Schweiz als vielmehr in den schwach regulierten Märkten im Ausland aktiv wird.

Robin Lingg: Die Wette gilt

Lingg will reüssieren. Er präsidiert die neu gebildete Ringier Sport Media Group, in der die Aktivitäten gebündelt sind. Die Firma ist nicht etwa in Zürich angesiedelt, wo Konzernchef und Mitaktionär Marc Walder sein Regime führt, sondern in Zofingen, dem Gründungsort des Ringier-Konzerns.

Mit dem – auch risikovollen – Aufbau eines vollständig neuen Geschäfts knüpft Lingg an der Tradition des Hauses an, wobei das Scheitern dazu gehört. Michael Ringiers Bruder Christoph hatte etwa seinen Führungsanspruch verspielt, als er den Konzern zu einem der grössten Druckunternehmen in den USA aufblähte und damit an den Rand des Zusammenbruchs führte. Michael Ringier blieb als alleiniger Verleger zurück. Von dessen ambitionierten Plan, Ringier zu einem grossen deutschen Medienunternehmen zu machen, hielten ihn seine Schwestern und Mitaktionärinnen allerdings zurück.

Es waren die familienexternen Thomas Trüeb und Marc Walder, die erfolgreich für die internationale Expansion bzw. dem Aufbau der Online-Marktplätze sorgten. Nun ist es wieder an einem Familienmitglied, den Akzent zu setzen. Linggs Wette gilt.

