Subventionen für Firmen? Das bewirkt die globale Mindeststeuer

G20-Pläne Wegen globaler Mindeststeuer sagt Steuer-Fachmann: «Ich erwarte einen verschärften Subventionswettbewerb» Die globale Unternehmenssteuerreform könnte auf Kosten der Ärmsten und der Umwelt gehen, befürchtet der Zürcher Steuerrechtsprofessor René Matteotti. Daniel Zulauf 10.07.2021, 05.00 Uhr

Mit der OECD-Steuerreform soll der Kuchen neu verteilt werden. Getty

Die globale Mindestgewinnsteuer für Unternehmen stösst auf wenig Widerstand. Irland, Estland, Ungarn und ein paar Steueroasen sind dagegen. Von 139 OECD-Ländern sind 131 dafür. Warum kommt diese Initiative erst jetzt, wo sie doch so viel Zuspruch zu haben scheint?

René Matteotti: Es ist erstaunlich, dass man sich auf dieser breiten, internationalen Ebene auf die 15 Prozent oder genauer auf die mindestens 15 Prozent einigen konnte. Der Grund dafür ist der enorme politische Druck, den einige sehr grosse Länder wie insbesondere die USA, Deutschland und Frankreich ausüben. Das von Biden vorgeschlagene Infrastrukturprojekt bedarf einer Gegenfinanzierung. Hierfür soll die Unternehmenssteuer von 21 Prozent auf 28 Prozent erhöht werden. Es besteht offenbar die Meinung, dass die Attraktivität der USA nach der angepeilten Steuererhöhung nur aufrechterhalten werden kann, wenn der internationale Steuerwettbewerb empfindlich eingeschränkt wird.

Waren sich die grossen Länder immer einig?

Nur im Grundsatz aber nicht in den Einzelheiten. Amerika wollte zuerst einen Mindeststeuersatz von 21 Prozent, die EU hatte ursprünglich 12 Prozent bis 13 Prozent vorgeschlagen. Der nun gefundene Kompromiss von 15 Prozent war vielen Schwellenländern zu niedrig, die musste man mit dem Zugeständnis ins Boot holen, das Steuersubstrat von Grossunternehmen stärker von den Domizilländern in die Absatzmärkte zu verschieben.

René Matteotti: Der Steuerexperte René Matteotti ist Rechtsanwalt und seit 2011 ordentlicher Professor für Schweizerisches, Europäisches und Internationales Steuerrecht an der Universität Zürich. Zu seinen Spezialgebieten gehört das Unternehmenssteuerrecht. Er wirkt als Vertreter der Wissenschaft in einer vom Eidgenössischen Finanzdepartement eingesetzten Arbeitsgruppe mit, welche die Umsetzung des 2-Säulenprojekts der OECD in das schweizerische Steuerrecht zur Aufgabe hat. Nebst seiner Lehrtätigkeit ist Matteotti in beratender Funktion für die Firma Tax Partner in Zürich tätig.

In vielen Schweizer Kantonen liegen die Gewinnsteuersätze tiefer als 15 Prozent. Sie verlieren also einen Vorteil im internationalen Standortwettbewerb. Warum wehrt sich die Schweiz nicht gegen die G7-Initiative?

Die Schweiz schluckt diese Kröte, weil sie sich im globalen Standortwettbewerb immerhin ein gewisses Mass an Rechtssicherheit verspricht. Ob diese Rechtssicherheit tatsächlich kommen wird, werden wir erst dann sehen, wenn die Details der Vereinbarung ausgearbeitet sind. Im Moment liegt erst eine Grobskizze der Grundarchitektur vor.

Wie würden Sie das Ziel der globalen Mindestgewinnsteuer unseren Lesern in kurzen Worten erklären?

Es geht im Grunde darum zu verhindern, dass international tätige Firmen mit Sitz in Hochsteuerländern, wie zum Beispiel Frankreich oder USA Aktivitäten in Länder mit tiefen Gewinnsteuersätzen verlagern. Diese Art von Steuerwettbewerb soll eingeschränkt werden, indem der Gewinnsteuersatz mindestens 15 Prozent betragen soll. So verlieren die Steuern bei der Standortwahl an Bedeutung.

Was heisst das für die Schweiz?

Es ist zu erwarten, dass sich der Zuzug von ganz grossen internationalen Firmen, die in der Schweiz ein günstigeres steuerliches Umfeld suchen, verflachen wird, wenn die Schweiz keine Massnahmen zur Erhaltung der Standortattraktivität und zur Sicherung der Arbeitsplätze trifft.

Gibt es Prognosen zu diesen absehbaren Vorgängen?

Zuverlässige Prognosen sind derzeit nicht möglich. Tatsache ist aber, dass die betroffenen rund 200 Grossfirmen in der Schweiz sehr viel Steuern in die Bundeskasse zahlen und auch die Kantonsfinanzen mit vielen interessanten und gut bezahlte Arbeitsplätze kräftig unterstützen.

Die G20-Länder haben vor einigen Jahren ein anderes globales Steuerprojekt unter dem Namen «Base Erosion and Profit Shifting» lanciert. Was ist eigentlich aus diesem Projekt geworden?

Nach der Lancierung des Beps-Projektes hatte man das Gefühl, die Frage sei geklärt, wie unfairer Steuerwettbewerb einzugrenzen sei. In dem Beps-Modell galt der Grundsatz, dass die Staaten in Bezug auf die Festlegung der Steuersätze autonom sind. Niedrige Steuern und sogar gewisse Steuerprivilegien wurden akzeptiert, solange diese Steuervorteile mit echten wirtschaftlichen Aktivitäten, also mit konkreten Investitionen und Arbeitsplätzen verbunden waren. Das seinerzeitige Schweizer Modell der privilegierten Holdingbesteuerung wurde als unfair betrachtet, weil es nur Gewinne steuerlich privilegiert hatte, die im Ausland erwirtschaftet wurden.

Die EU bekämpfte die Holdingbesteuerung mit dem Argument, dass sie eine Wettbewerbsverzerrung darstelle. Wo beginnt der schädliche Steuerwettbewerb?

Das ist eine grosse Frage, die von den G20-Ländern und den am OECD-Beps-Projekts teilnehmenden 139 Staaten, dem sogenannten «inclusive framework», gerade politisch beantwortet wird. Aber man muss fairerweise sagen, dass auch andere Steuermodelle eine Berechtigung haben. Höhere Unternehmensgewinnsteuern sind nicht a priori fairer als Modelle mit tieferen Unternehmensgewinnsteuern bei höheren Einkommens- und Mehrwertsteuern.

Gibt es in der Theorie so etwas wie eine idealtypisch faire Steuerwelt?

Nein, das gibt es nicht. Aber was wir nicht ignorieren können ist die Tatsache, dass sich in dieser Frage nun ein internationaler Konsens herauszuschälen beginnt.

Was hat zu diesem Konsens geführt?

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind wohl der zentrale Grund dafür. Die globale Verschuldung ist stark gestiegen und die Länder versuchen zusätzliche Steuereinnahmen zu generieren. Dies gelingt nur, wenn der Steuerwettbewerb eingeschränkt wird.

Inwieweit sind die Konzerne selbst schuld, dass sie jetzt enger an die Leine genommen werden? Haben sie den Bogen mit ihren Steueroptimierungsstrategien überspannt?

Die Wirkung der vielen Massnahmen gegen solche Steueroptimierungsstrategien, wie sie unter dem Beps-Projekt weltweit getroffen wurden, hat man noch gar nicht analysiert. Einigermassen gesichert ist nur die Erkenntnis, dass einige Konzerne sehr aggressive Praktiken angewandt hatten, mindestens bis der Kampf gegen die globale Steuerflucht mit der Lancierung von Beps eröffnet wurde.

Amazon-Chef Jeff Bezos und andere hypererfolgreiche Unternehmer hatten sich in den letzten Jahren immer mehr mit der Politik angelegt. Ist die Steuerreform auch eine politische Retourkutsche?

Fakt ist, dass einige dieser Unternehmer mit ihren internetgestützten Geschäftsmodellen teilweise monopolähnliche Marktpositionen erlangen konnten. Die so entstandenen immensen Vermögen und die grosse private oligarchieähnliche Macht dieser Leute sind in einer Demokratie natürlich ein Problem. Vor diesem Hintergrund könnte man die staatlichen Bestrebungen zu mehr Regulierung und allenfalls auch zu einer stärkeren Besteuerung durchaus auch als logische Konsequenz sehen.

In der Schweiz gibt es jetzt Überlegungen, wie der Verlust an Steuerattraktivität für betroffenen Unternehmen durch Erleichterungen bei den Sozialabgaben, tiefere Umweltabgaben und anderen Massnahmen zu kompensieren wäre. Ist das zielführend?

Die Suche nach Kompensationsmöglichkeiten ist angesichts der erheblichen Bedeutung der Grossfirmen für die lokale Wirtschaft und für die Bundeskasse verständlich. Aber es ist eine Gratwanderung. Man darf nicht vergessen, dass auch der Subventionswettbewerb international reguliert ist.

Aber gibt es in diesen Regulierungen nicht immer auch Spielräume?

Ja, das stimmt. Ich erwarte darum, dass es zu einem verschärften Subventionswettbewerb kommen wird. Aber ich glaube auch, dass die EU gerade deshalb sehr viel wachsamer als bisher darauf achten wird, dass das Beihilfeverbot, dem auch die Schweiz aufgrund des Freihandelsabkommens mit der EU Rechnung tragen muss, berücksichtigt wird

Die reiche Schweiz hat in einem solchen Subventionswettbewerb gute Karten. Aber wie steht es um Länder wie Rumänien oder Bulgarien?

Auch diese Länder werden nach Möglichkeiten suchen müssen, ihre Standortattraktivität zu verteidigen, nachdem sie den Steuervorteil verloren haben. Die Länder, die sie nennen, sind meines Wissens auch aufgrund der sehr tiefen Löhne attraktiv. Ich denke, dass solche Länder nun versuchen werden stärker zu deregulieren.

Wo lässt sich konkret deregulieren?

Man kann zum Beispiel im Arbeitsmarkt oder im Umweltschutz die Regeln lockern. Das ist zwar nicht mein Spezialgebiet, aber es scheint mir klar zu sein, dass einige Länder nun versuchen werden den verlorenen Steuervorteil über die Lockerung anderer Standards zu kompensieren.

Ist das die Schattenseite der Mindeststeuer?

So könnte man das sehen. Es ist zu hoffen, dass der neue Standortwettbewerb nicht auf dem Rücken der Ärmsten und auf Kosten der Umwelt ausgetragen wird.