Gästeliste Xi Jinping und Angela Merkel kommen ans Online-WEF – aber was ist mit Singapur? Das World Economic Forum (WEF) kündigt die hochrangigen Gäste für den ersten Teil der diesjährigen Durchführung an. Diese findet bloss online statt. Doch beim zweiten Teil vor Ort bestehen Fragezeichen. Benjamin Weinmann aus Genf 18.01.2021, 16.35 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt an der digitalen «Davos Agenda» teil. Michael Kappeler / dpa-pool

Das World Economic Forum (WEF) muss umdenken. Anstatt wie sonst immer in Davos, findet es 2021 auf zwei Wochen verteilt statt, einerseits ab Montag in digitaler Form, und dann ab dem 25. Mai vor Ort in Singapur. So lautet zumindest der Plan. Fragen von Journalisten, ob die Durchführung im asiatischen Stadtstaat angesichts der Pandemie-Lage nach wie vor realistisch sei und wer denn überhaupt komme, wichen die WEF-Manager am Montag an einer Online-Pressekonferenz aus. Wohl, weil sie selber keine gesicherte Antwort haben.