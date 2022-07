Gas-Knatsch: Dosé verärgert Bundesrat

Gasmangel Gas-Knatsch: André Dosé wirft Bundesrat Langsamkeit und Geiz vor – obwohl ein Brief zeigt, dass alles ganz anders war Der Manager bringt in seiner Funktion als Präsident eines regionalen Gasverbundes ganz Bundesbern gegen sich auf. Florence Vuichard 1 Kommentar 09.07.2022, 05.00 Uhr

André Dosé, Präsident beim Gasverbund Mittelland. Kenneth Nars/BLZ

Crossair, Swiss, GC – und jetzt Gas. Wenns kriselt, dann darf er nicht fehlen: André Dosé. Sein Leistungsausweis ist eher bescheiden, sein Auftritt ist es nicht. «Gegenwärtig haben wir eine grosse Krise im Energiemarkt. Ich kann in solchen Situationen zweifellos von meinen Erfahrungen profitieren», diktierte er der NZZ.

Und der Manager, der seit 2011 den Gasverbund Mittelland (GVM) präsidiert sowie die Gasnetzgesellschaft Swissgas, sorgt vor. Kommt es im Winter zu einer Gasmangellage, dann macht er schon jetzt klar, wer die Schuld trägt: der Staat. Das politische System der Schweiz sei nicht gut darin, Krisen zu managen, erklärt er. «Wir hätten uns vor drei Monaten für ein oder zwei Milliarden Franken Gas sichern sollen», mahnt Dosé. Und weiter: «Das ist aber nicht geschehen. Nun kostet die Beschaffung drei Mal so viel.»

Bundesrat hat den Marschbefehl im März rausgegeben

In Bundesbern kommen diese Aussagen gar nicht gut an. Denn schliesslich wäre das ja genau sein Job gewesen: vorsorgen und Gas sichern. Und das nicht erst seit drei, sondern sogar seit vier Monaten. Der Bundesrat hat angesichts der Gaskrise bereits am 4. März die kartellrechtlichen Gesetze ausgehebelt, damit die Schweizer Gasbranche sich absprechen und gemeinsam Gas beschaffen kann. Konkret richtete sich der Marschbefehl an die fünf Gas-Regionalgesellschaften, die für den Gaskauf zuständig sind. Dazu gehört auch Dosés GVM. Der Auftrag der Regierung war klar:

«Der Bundesrat geht davon aus, dass die Branche nun die notwendigen Schritte einleitet.»

Am 18. Mai setzte die Regierung dann das Ganze mit einer «dringlichen Verordnung» auf eine legale Basis. In dieser heisst es explizit, dass die besagten fünf Regionalverbünde «durch geeignete Massnahmen» sicherzustellen hätten, dass die Schweiz hinreichend mit Erdgas versorgt werde. In Artikel 2 Absatz 2 steht wortwörtlich:

«Sie müssen gewährleisten, dass ab dem 1. November 2022 Erdgas im Umfang von mindestens 15 Prozent des durchschnittlichen schweizerischen Jahresverbrauchs in handelsüblicher Qualität in Speicheranlagen gelagert und verfügbar ist.»

Das entspricht bei einem Jahresgasverbrauch von durchschnittlich rund 35 Terawattstunden (TWh) also einer «physischen Reserve» von rund 6 TWh. Damit aber nicht genug, wie Absatz 3 desselben Artikels zu entnehmen ist:

«Sie müssen ausserdem gewährleisten, dass sie ab dem 1. November 2022 über Optionen verfügen, die zum Bezug von zusätzlichem Erdgas im Umfang von insgesamt 20 Prozent des durchschnittlichen schweizerischen Verbrauchs in den Monaten Oktober bis April berechtigen.»

Oder anders gesagt: Die fünf Regionalgesellschaften müssen nebst den physischen Reserven Optionen beschaffen für zusätzliche rund 6 TWh Erdgas.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Energieministerin Simonette Sommaruga haben der Gasbranche klare Anweisungen gegeben. Peter Schneider/ KEYSTONE/keystone-sda.ch

Das war der Plan – ausgeheckt vom Bundesamt für die Wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) und dem Bundesamt für Energie (BFE) auf Basis eines von der Gasbranche selbst ausgearbeiteten Konzepts. In einem auf Französisch verfassten Brief vom 18. Mai an die Akteure der Gasbranche, welcher der «Schweiz am Wochenende» vorliegt, halten zudem der für die Landesversorgung zuständige Wirtschaftsminister Guy Parmelin sowie Energieministerin Simonetta Sommaruga explizit fest:

«Der Bundesrat hat auch zur Kenntnis genommen, dass (...) eine private Finanzierung der geplanten Massnahmen möglich ist. Sollten sich diese Bedingungen ändern, bitten wir Sie, dies unverzüglich dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung zu melden und die Elemente vorzulegen, welche die Notwendigkeit einer allfälligen Vorfinanzierung belegen, damit sie im gegebenen Fall so rasch wie möglich geprüft werden könnten.»

Die beiden Bundesräte Guy Parmelin und Simonetta Sommaruga fordern die Gasbranche brieflich auf, sich bei allfälligen finanziellen Schwierigkeiten sofort beim Wirtschaftsdepartement zu melden. Ausriss

Der Brief ist an die Direktorin des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie Daniela Decurtins adressiert – und zwar in ihrer Funktion als Leiterin der Taskforce «Winterversorgung 2022/23». In dieser 22 Personen umfassenden Taskforce vertreten sind auch alle fünf Regionalgesellschaften, und damit auch der von Dosé präsidierte GVM – und zwar durch den Chef Rolf Samer.

Das bundesrätliche Angebot, die Prüfung einer allfälligen Vorfinanzierung durch den Staat, habe «die Gasbranche bisher nicht in Anspruch genommen», hält Markus Spörndli, Sprecher in Parmelins Wirtschaftsdepartement, fest. Zudem habe sich der Bundesrat am 29. Juni über den Stand der Dinge informieren lassen, ergänzt Spörndli. «Seitens der Gasbranche gab es keine Rückmeldung, dass der Auftrag nicht erfüllt werden könnte. Auch Staatsgarantien wurden von der Branche nicht gefordert.» Die Parmelin und Sommaruga schliessen ihr Schreiben vom Mai mit der Bemerkung:

«Der Bund hat ein offenes Ohr für alle Anfragen, die zu einer sicheren Erdgasversorgung beitragen können.»

Dosé ging offensichtlich mit seinen Sorgen lieber zur NZZ – und antwortete dort auf die Frage, ob Staatsgarantien für die Finanzierung der Gasdeals in Diskussion seien, mit einem ebenso simplen wie falschen: «Eben nicht.»

Von der «Schweiz am Wochenende» auf die Widersprüche angesprochen, antwortet Dosé mit einer grundsätzlichen Kritik: «Das Konzept der Taskforce und des Bundes basiert auf der Idee, dass die Branche alles selber stemmen kann. Das ist eine Illusion.» Wer jetzt Gas sichern wolle, müsse angesichts der immer weiter steigenden Gaspreise riesige Summen als Sicherheiten hinterlegen. «Das wird bei weiter steigenden Preisen nur mit Staatsgarantien möglich sein, insbesondere mit Blick auf Deutschland als wichtiger Zulieferer und Handelspartner für die Schweizer Gaswirtschaft.»

Die nun von Dosé geäusserte Kritik an den staatlichen Behörden und an der Taskforce, die von der Branche selbst geleitet wird, ist noch in einem anderen Kontext bemerkenswert – und zwar gleich doppelt: denn erstens amtet er ja indirekt im Solde von staatlichen Behörden, gehört doch sein Gasverbund GVM den Staatswerken, die wiederum in Besitz der Gemeinden sind. Und zweitens ist der Leiter Abteilung Erdgas der behördlichen Milizorganisation Wirtschaftliche Landesversorgung (WL) ein Kadermitglied von der von Dosé präsidierten Netzgesellschaft Swissgas. Er kritisiert mit seinem medialen Rundumschlag quasi seinen eigenen Mitarbeiter.

1 Kommentar Ruedy Baarfuss vor etwa einer Stunde Hört endlich auf mit diesen Schuldzuweisungen (das interessiert niemanden!)- Sorgt mal endlich für Lösungen. Genau das ist Eure Aufgabe. Nichts anderes. Alle Kommentare anzeigen