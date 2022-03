Konkurs: Nord Stream 2 wird innert 48 Stunden ausradiert

Gaspipeline-Betreiberin Nord Stream 2 meldet Konkurs an: Eine Zuger Firma wird innert 48 Stunden ausradiert – das Protokoll Die Betreibergesellschaft der Gaspipeline Nord Stream 2 hat sämtliche Mitarbeitende entlassen – keine Woche, nachdem sie mit harten Sanktionen belegt wurde. Die Zuger Regierung schaltet in den Krisenmodus. Gregory Remez Jetzt kommentieren 01.03.2022, 18.33 Uhr

Eingang zum Firmengebäude der Nord Stream 2 an der Baarerstrasse in Zug. Bild: Stefan Kaiser (24. Februar 2022)

Die Schweizer Betreibergesellschaft der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 ist am Ende. Die in Zug ansässige Firma, die sich vollständig in Besitz des russischen Gazprom-Konzerns befindet, hat ein Konkursverfahren eingeleitet, wie am Dienstag von der Zuger Volkswirtschaftsdirektion zu erfahren war. Am Tag zuvor hatten bereits sämtliche Mitarbeitende ein Kündigungsschreiben erhalten.

Betroffen seien aber nicht 140 Angestellte, wie am Montag von Wirtschaftsminister Guy Parmelin im Westschweizer Fernsehen RTS verkündet, sondern «am Standort Zug total 106 Personen», erklärte die Zuger Statthalterin Silvia Thalmann-Gut (Mitte). Auch könne man nicht von einer Massenentlassung sprechen, da es sich um einen Konkurs handle – ein Konsultationsverfahren sei damit hinfällig.

Firmenbesuch endet im Treppenhaus

Der Konkurs von Nord Stream 2 erfolgt knapp eine Woche, nachdem Deutschland zunächst das Zertifizierungsverfahren für die im vergangenen Oktober fertiggestellte Gaspipeline ausgesetzt und die USA Sanktionen gegen die Zuger Betreibergesellschaft und deren Geschäftsführer Matthias Warnig verhängt hatten.

Geschäftsführer von Nord Stream 2: Matthias Warnig.

«Wie es aussieht, ist die Firma innert kurzer Zeit in massive Liquiditätsschwierigkeiten gekommen», sagt Thalman-Gut. Auch gemäss Parmelin ist das Firmenende eine direkte Folge der jüngst verhängten Sanktionen. Von Fachleuten wird indes angezweifelt, ob es tatsächlich ein finanzieller Engpass war, der innert Tagen zum Konkurs geführt hat. Nord Stream 2 selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Am Firmenhauptsitz an der Zuger Baarerstrasse deutet am Dienstagnachmittag derweil noch nichts darauf hin, dass die russische Gasgesellschaft in den Konkurs verabschiedet wurde. Wer bei Nord Stream 2 klingelt, wird eingelassen, ohne lange an der gläsernen Eingangstür warten zu müssen. Der Weg zu den Büros im ersten Stock endet allerdings im Treppenhaus. Eine Dame erscheint auf der obersten Stufe und fängt den Besuch ab. Nach kaum merklichem Zögern bestätigt sie mit einem Lächeln, dass das Unternehmen Konkurs angemeldet habe – und verweist danach an die Medienstelle, die jedoch den ganzen Tag über stumm bleibt. Sie dürfe nichts sagen und niemanden nach oben lassen. Ob es ihr letzter Arbeitstag sei? Wieder der Verweis an die offiziellen Kanäle. Und wieder ein Lächeln.

Nicht äussern will sich an diesem Nachmittag auch die Personaladministratorin von Nord Stream 2, die auf der Karriereplattform Linkedin ihren Status inzwischen auf «offen für Arbeit» geändert hat. Auf die Frage, wie es nun für die 106 Angestellten weitergehe und ob allenfalls ein Teil davon bei der Zuger Schwestergesellschaft Nord Stream unterkomme, reagierte sie nicht.

Von einem Mitarbeiter war lediglich zu erfahren, dass er am Montag – kurz vor dem RTS-Auftritt von Bundesrat Parmelin – ein Kündigungsschreiben erhalten hatte. Am Dienstag seien zudem das Geschäftshandy sowie die geschäftliche Mailadresse abgeschaltet worden. «Die Firma wurde quasi in zwei Tagen ausradiert.» Mehr könne er aber nicht sagen, da er noch vor Antritt seiner Stelle bei Nord Stream 2 eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben habe. Ob alle Angestellten ihren Februarlohn erhalten haben, liess er offen.

Teil der Angestellten muss die Schweiz verlassen

Laut der Zuger Volkswirtschaftsdirektorin Thalmann-Gut zeigen sich die Verantwortlichen von Nord Stream 2 «bemüht, ein ordentliches Herunterfahren des Unternehmens zu garantieren». Der Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit sei am Dienstag ausführlich über die Situation bei Nord Stream 2 in Kenntnis gesetzt worden. Am Mittwoch werde man eine detaillierte Liste mit allen Mitarbeitenden erhalten und diese daraufhin in Gruppen über ihre Rechte und Pflichten informieren.

Bei rund einem Drittel der Belegschaft handelt es sich um Schweizerinnen und Schweizer; beim Rest grossmehrheitlich um Russinnen und Russen sowie Polen, Bulgaren, Ungaren und Rumänen. Nicht alle hätten eine Aufenthaltsbewilligung C, ein Teil werde daher die Schweiz verlassen müssen, ergänzt Thalmann-Gut.

Für Freitag hat der Zuger Regierungsrat zudem eine Pressekonferenz einberufen, um mitzuteilen, wie der Kanton auf die Situation reagieren will. Dabei werde es nicht nur um die Firma Nord Stream 2 gehen, die trotz des Konkurses noch gesellschaftliche Verpflichtungen habe. «Wir rechnen damit, dass in den kommenden Tagen und Wochen noch weitere Unternehmen aufgrund der Sanktionen in Bedrängnis kommen werden», so Thalmann-Gut. Nun gehe es darum, herauszufinden, welche Unternehmen betroffen sein könnten – und welche Schritte nötig sind.

Mitarbeit: Kilian Küttel

