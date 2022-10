Fachkräftemangel im Gastgewerbe: die Gewinner und die Verlierer

Gastgewerbe Gewinner und Verlierer des Fachkräftemangels: Höhere Preise für Gäste, weniger Schnittwunden und Verbrennungen für Kochlernende? Eine neue Studie liefert neue Informationen zu den Folgen des Fachkräftemangels für Hotels, Restaurants, Lernendef und Gäste Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 23.10.2022, 05.00 Uhr

Rauer Umgangston: Lehren als Kochangestellte anstrengend und zunehmend unbeliebt. Izikmd / iStockphoto

Wo sind all die Köchinnen und Kellner hin? Die Frage nach den Ursachen des rekordhohen Fachkräftemangels stellt sich im Gastgewerbe umso drängender, da dieser zig kleine und grosse Folgen hat: Menükarten werden kleiner, Zimmerstunden abgeschafft; Gastbetriebe bleiben sonntags geschlossen oder für immer; womöglich leidet gar der Ruf der Schweiz. Hierzu finden sich neue Fakten in einer Studie des privaten Forschungsinstituts «Büro Bass», erstellt im Auftrag des Verbands Hotelleriesuisse. Es ergibt sich ein Bild, wer gewinnt und wer verliert.

Kundschaft läuft eher Gefahr, vom Kellner abgefertigt zu werden

Zu den Verlierern zählt die Kundschaft, die nun weniger geboten bekommt. Sie finden eher geschlossene Gaststätten vor, an Sonntagen zum Beispiel oder zu Beginn einer Hochsaison. Auf den Terrassen hat es weniger Tische. Öffnungszeiten sind kürzer, Wartezeiten länger, weil das Personal, das noch da ist, mehr Tische bedienen muss und überlastet ist. All dies sind Folgen des Fachkräftemangels, weil schweizweit zahlreiche Gastbetriebe notwendige Stellen nicht besetzen können. Oder aber, sie haben zwar Personal gefunden, aber nur, weil sie bessere Arbeitszeiten bieten: Der Betrieb bleibt am Sonntag zu oder bleibt unter der Woche an den Abenden weniger lange offen.

Derlei wird von einigen Gästen hingenommen, von anderen nicht. Den nächsten Ausflug, die nächsten Ferien verbringen sie in einem anderen Hotel, oder vielleicht gar nicht mehr in der Schweiz, heisst es in der Studie. Und dann wird finster klingend angefügt: «Die negativen Auswirkungen auf die Schweizerische Tourismusbranche können nur vermutet – oder befürchtet werden.» Vom Ruf der Schweiz steht zwar nichts – dennoch erscheint klar, dass dieser leidet. Das Bild einer wunderschönen Wohlfühloase zerfällt, wenn auf Sonnenterrassen die Kellner sich erst nie blicken lassen, dann müde und übel gelaunt die Gäste abfertigt.

Auf Dauer könnten also Gäste wegbleiben, doch zuvor kann jenen Gästen, die schon da sind, weniger geboten werden – und diese Angebotsreduktion allein kann manchem Betrieb den ganzen Gewinn kosten.

Am Monatsende bleibt dem typischen Betrieb gar nichts mehr übrig

Dass sie ihr Angebot reduzieren müssen, koste sie Umsatz – das sagen 60 Prozent aller Betriebe, die schon im Januar an einer Umfrage von Hotelleriesuisse teilgenommen haben. Im Schnitt gehen pro Betrieb rund 43’500 Franken verloren – was bei einem typischen Betrieb einen Umsatzverlust von rund 4 Prozent bedeutet. Und das ist schon zu viel.

Solche Einbussen sind matchentscheidend in einer Branche, in der bei Monatsende sowieso kaum mehr Geld in der Kasse liegt. Das zeigt eine Modellrechnung des Büro Bass für einen typischen Betrieb. In der Hotellerie bleibt gar kein knapper Betriebsgewinn mehr übrig, sondern ein Verlust; in der Gastronomie zwar noch ein Gewinn, doch er ist dreimal geringer. «Ein Durchschnittsbetrieb verliert mehr oder weniger seinen ganzen Gewinn» heisst es zusammenfassend in der Studie, was wiederum hierzu führe: «Eine Gefährdung der Selbstfinanzierungskraft.» Einfacher ausgedrückt: So gibt es auf Dauer wohl kein Überleben.

Mitarbeitende dürfen auf Zimmerstunden verzichten

Zu den Gewinnern gehören die Arbeitnehmenden. Zum Beispiel fand ein gastronomischer Grossbetrieb kaum mehr Köche oder Serviceangestellte – und strich darum die «Zimmerstunde». Was nach Gemütlichkeit klingt, ist beim Personal äusserst unbeliebt: nicht bezahlt, vier Stunden lang, zwischen Mittags- und Abendschicht, die oft spät in der Nacht endet. Solche Zimmerstunden dürften seltener werden, da Gastrobetriebe nicht nur untereinander um Fachkräfte buhlen, sondern mit anderen Branchen. Für Pflegeberufe wird mit Imagekampagnen geworben.

Abgeworbene Hotelfachangestellte: Der Kampf um Fachkräfte wird mit vielen Mitteln geführt. Langzeit-pflege.ch

In den Restaurantküchen werden die Dinge ebenso in Bewegung geraten müssen. Die Zahl der Lehrabschlüsse als Koch oder Köchin ist in den letzten zehn Jahren um 30 Prozent zurückgegangen – und Erklärungen finden sich schnell, etwa auf der Website einer Berufsschule. «Auch sind Schnittwunden oder Verbrennungen an der Tagesordnung», steht da im Beschreib einer Lehrstelle als Küchenangestellte. Die Arbeitszeiten seien sehr streng, man müsse lange stehen, habe unregelmässige Arbeitszeiten, arbeite am Wochenende und bis spät in die Nacht – und der Umgangston, der sei «rau». Die Vorteile klingen dagegen läppisch:

«Man hat immer etwas zu essen, weil man immer probieren kann.»

«Schnittwunden und Verbrennungen an der Tagesordnung»: Anstregende Arbeit in den Küchen Gettyimages

Bewegung gibt es auch beim Lohn. Die Arbeitnehmenden wissen ihren erhöhten Status zu nutzen. Es gebe «stark gestiegene Lohnvorstellungen, vor allem beim qualifizierten Personal», heisst es in der Studie. Bei der Durchsetzung dieser Vorstellungen ist man wenig zimperlich. «Es springen vermehrt Mitarbeitende in der Probezeit ab oder sie treten eine Stelle gar nicht an, wenn sie ein finanziell besseres Angebot erhalten.» Die Häufung solcher Fälle sei ein neues Phänomen. Die Mindestlöhne werden nächstes Jahr um die Teuerung erhöht, 40 Franken kommen obendrauf. Und gemäss einer Umfrage der KOF Konjunkturforschungsstelle wird es im Gastgewerbe zu den höchsten Lohnerhöhungen aller Branchen kommen.

Wer übernimmt die Rechnung für die höheren Lohnkosten?

Wer zahlt am Ende dafür, wenn das Personal mehr Lohn erhält? Diese Lohnkosten würde das Gastgewerbe gerne weiterreichen, in Form von höheren Preisen – bezweifelt aber laut Studie, dass die Kundschaft dies hinnimmt. Denn es wird ohnehin das Meiste teurer im Gastgewerbe, weil Energie und Lebensmittel mehr kosten. Zu sehen ist dieser Preisschub in den Zahlen des Bundesamts für Statistik. Mahlzeiten beziehungsweise Schnellverpflegungen kosten heute durchschnittlich 3 bzw. 4 Prozent mehr als vor zwei Jahren, Übernachtungen gar 11 Prozent mehr. Gemäss Studie dürften demnach die höheren Lohnkosten eher am Gastgewerbe selbst hängen bleiben, am Monatsende ist noch weniger in der Kasse.

