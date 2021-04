Gastro-Lockdown 33'000 Jobs sind schon weg: Werden nun Tausende langzeitarbeitslos oder müssen aufs Sozialamt? Nach dem Gastro-Lockdown folgt das Comeback einer Branche: Experten rechnen mit einem Gastro-Boom. Niklaus Vontobel 14.04.2021, 14.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Statistiken haben ihm bisher recht gegeben: Gastrosuisse-Chef Platzer Anthony Anex / KEYSTONE

In der Coronakrise erlebte die Gastronomie weltweit das, was der Internationale Währungsfonds einen «perfekten Sturm» nennt. Es lief schief, was schief laufen konnte. In der Schweiz gingen bisher 33'000 Jobs verloren, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Im Vergleich zum Vorjahr sind 17 Prozent aller Jobs verschwunden. Ein solcher Einbruch findet sich in den Statistiken kein zweites Mal. Und das alles war noch vor dem laufenden zweiten Gastro-Lockdown.

Dieser historische Einbruch erklärt die oftmals schrill anmutende Wortwahl von Casimir Platzer. Als der Bundesrat seiner Branche zuletzt Lockerungen verweigerte, sagte der Gastrosuisse-Chef etwa:

«Der Bundesrat hat es offenbar auf uns abgesehen!»

Doch sind diese Jobs für immer verloren? Oder sind sie bald zurück, sobald das Virus unter Kontrolle ist? Die Frage wird weltweit diskutiert. In der «Washington Post» beispielsweise ist auch die Gastronomie mit dieser Schlagzeile gemeint: «Millionen von Jobs werden auch dann nicht zurückkommen, wenn die Pandemie vorbei ist.»

Für immer verlorene Jobs

In der Schweiz gehen die Prognosen weit auseinander. Am zuversichtlichen Ende des Spektrums findet sich Boris Zürcher vom Staatssekretariat für Wirtschaft in Bern. Der Leiter der Direktion Arbeit fasst seine optimistische Einschätzung so zusammen:

«Wir gehen davon aus, dass in der Gastronomie keine dauerhaften Schäden zurückbleiben werden».

Optimist: Boris Zürcher, Direktionsleiter am Seco Peter Schneider / KEYSTONE

Der Blick ins Ausland lasse eine rasche Erholung erwarten, so Zürcher. Als zum Beispiel die amerikanische Gastronomie aus dem Lockdown entlassen wurde, sei eine rasche Rückkehr der Arbeitsplätze zu beobachten gewesen. Und dann liege es in der Natur dieser Branche, dass ein schnelles Comeback möglich sei. Es würden viele Berufseinsteiger oder weniger gut ausgebildete Mitarbeitende beschäftigt. Sei die Nachfrage wieder da, wären diese Mitarbeitenden schnell zur Stelle.

Am anderen Ende des Spektrums findet sich Gastrosuisse. Der Branchenverband glaubt nicht an eine rasche Erholung – auch nicht nach dem Ende des Gastro-Lockdowns. Dafür seien schon zu viele Gastrobetriebe untergegangen. Bis im März diesen Jahres hätten schon 20 Prozent aufgegeben. Sprecher Patrik Hasler sagt:

«An diesen Betrieben hingen auch etliche Arbeitsplätze, die für immer verloren sein dürften.»

Darum würden viele Jahre vergehen, glaubt Gastrosuisse, bis in der Branche wieder ähnliche viele Menschen arbeiten würden wie vor Corona.

Konsum kehrt mit Macht zurück

Irgendwo zwischen diesen Positionen stehen die Experten an der KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Michael Siegenthaler rechnet mit folgender Post-Coronawelt: «Die meisten Jobs kehren rasch zurück, aber einige wohl nie mehr.»

Ab Jahresmitte werden die Gäste zurück in Hotels und Restaurants strömen, sofern der zweite Gastro-Lockdown dann beendet ist. Gemäss KOF werden sie dafür dieses Jahr rund 9 Prozent mehr ausgeben als im Vorjahr. Nächstes Jahr sind es nochmals 15 Prozent mehr. Um diesen geballten Andrang zu bewältigen, müssen die Restaurants neue Mitarbeitende anstellen – oder alte zurückholen. Doch mit diesem Comeback wird die Vor-Coronawelt nicht vollständig wiederhergestellt.

Das hat viel mit dem Tourismus zu tun. In Ferien und an Wochenenden werden zwar bald wieder Reiselustige an den Flughäfen die bekannten lange Schlangen bilden. Doch die Unternehmen haben einige Lektionen gelernt. Vieles, was sie früher vor Ort besprechen wollten, werden sie künftig im digitalen Raum erledigen. Diese Verschiebung dürfte Hotels und Restaurants dauerhaft Gäste kosten – vor allem in den Städten. Und darum dürften einige Jobs tatsächlich verloren bleiben. Frühere Mitarbeitende müssen sich anderswo umschauen.

Dass dies eine Langzeitfolge sein wird, gilt als höchstwahrscheinlich. Doch kann über die Dimensionen aktuell bloss gerätselt werden. An der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich will Experte Siegenthaler sich nicht auf eine Prognose einlassen. Es lasse sich nur sagen, dass die Folgen so gross sein dürften, dass sie in den Statistiken erkennbar sind. Aber was genau die Experten dereinst in den Zahlen sehen – das ist offen. Es könnte ein durchaus erfreuliches Bild sein. Zugleich gibt es Anlass zur Sorge.

Die Liebe zum Beruf reicht schon

In der Gastronomie müssen Mitarbeitende im Allgemeinen etwas weniger aus der Schulzeit mitbringen als in anderen Branchen. Es wird gern von einem Auffangbecken gesprochen. Lehrlinge etwa müssten nur etwas Liebe für den Beruf haben, dann bringe man ihnen alles Weitere schon bei. Nach Corona wäre dieses Auffangbecken kleiner. Und der Branchenwechsel würde vielen schwer fallen, weil die Ausbildung tendenziell weniger gut ist. Also könnten die Experten dereinst in ihren Zahlen mehr Langzeitarbeitslose sehen oder gar mehr Ausgesteuerte.

So muss es nicht kommen. Den Befürchtungen stellt Experte Siegenthaler entgegen, dass in der Gastronomie immer ein guter Umgang mit Menschen gefordert sei. Und diese Fähigkeit sei in vielen Branchen gesucht. «Darum mache ich mir keine allzu grossen Sorgen um die meisten früheren Gastro-Mitarbeitenden.» Etwas anders sei es mit den Eigentümern. Eine unerfreuliche Langzeitfolge von Corona könnte sein: Ehemalige Eigentümer von Gastrobetrieben stehen nach einem Konkurs mit Schulden da. Doch auch hier gelte, so Siegenthaler: Die Ausmasse des Problems liessen sich noch nicht abschätzen. Nicht zuletzt hingen sie davon ab, was die Politik noch tun oder lassen wird.