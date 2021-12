In der Gastronomie droht die nächste Kurzarbeitswelle

Gastronomie «Absagen en masse»: Es droht die nächste Kurzarbeitswelle Die hohen Fallzahlen und die neuen Massnahmen belasten die Gastronomie. Die Umsätze brechen wieder ein. Roman Schenkel 24.12.2021, 22.25 Uhr

Vor einem Jahr demonstrierten Gastronomen in Chur für eine bessere Entschädigung wegen der Einschränkungen während der Pandemie. Ein Jahr später sieht es ebenfalls düster für die Branche aus. Gastro Graubünden

Mitte Jahr keimte in der coronagebeutelten Schweizer Gastronomie Hoffnung auf. Gemäss einer Umfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF rechnete erstmals seit Beginn der Pandemie über die Hälfte der gastgewerblichen Unternehmen mit mehr Gästen an ihren Tischen, an den Bars und den Hotelzimmern. Zudem prognostizierte die Branche ein Ende des Personalabbaus. Die Zahl der Betriebe, die Mitarbeitende einstellen wollten, nahm zu.