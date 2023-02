Swing Kitchen expandiert in der Schweiz: Neue Filiale in Zürich

Gastronomie Vegane Burgerbrater «Swing Kitchen» expandiert – und will nun weitere Schweizer Städte erobern Die österreichische Fast-Food-Kette serviert Burger und Pommes wie so viele andere auch – nur sind alle Zutaten vegan. Weil die erste Filiale in Bern gut läuft, will der Franchisenehmer nun zwei weitere Ableger eröffnen. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 01.02.2023, 17.00 Uhr

Die Gründer von «Swing Kitchen»: Charly und Irene Schillinger. Bild: zvg

Cheeseburger, Pommes frites und Nuggets stehen auf der Speisekarte der «Swing Kitchen»-Filialen. Der Unterschied zu Anbietern wie McDonald’s, Five Guys oder Burger King: Alle Zutaten sind vegan. Mit diesem 2015 ins Leben gerufenen Konzept hat die Kette der österreichischen Gastronomen Irene und Charly Schillinger einen Nerv getroffen. In Österreich betreiben sie mittlerweile acht Filialen in Wien, Graz und Innsbruck, in Deutschland sind es deren drei in Berlin und München.

In der Schweiz eröffneten die Österreicher im Jahr 2019 in Bern in der Nähe des Bahnhofes ihre erste Filiale. Betrieben wird diese vom Franchisenehmer Stephan Helfer mit seiner Firma Aventurin. Helfer ist auch Direktor des Hotels Schiff in Murten.

Eröffnung am Limmatquai

Im vergangenen Jahr kündigte Helfer die Eröffnung eines neuen «Swing Kitchen»-Ablegers in der Steinenvorstadt in Basel an. Wie er nun gegenüber CH Media sagt, ist die Eröffnung auf Ende April oder Anfang Mai geplant. Damit ist allerdings nicht genug: Auch Zürich erhält eine «Swing Kitchen»-Filiale.

Das Menü von «Swing Kitchen» ähnelt jenem anderer Burgerbrater. Bild: zvg

An bester Lage am Limmatquai 130 sollen künftig vegane Burger über die Theke gehen, wie Helfer bestätigt. Das Baugesuch wurde am Mittwoch veröffentlicht: «Wir hoffen, dass wir zeitnah eine Baubewilligung erhalten und mit dem Umbau beginnen können.» Die Eröffnung sei in der ersten Jahreshälfte geplant.

Mit dem Standort in Bern sei er «sehr zufrieden» und dankbar für den «grossen Zuspruch». Die «Handelszeitung», die 2018 über das Konzept berichtet hatte, schrieb damals von sechs bis zehn möglichen Filialen in der Schweiz etwa in Luzern und Winterthur. So konkret will Helfer nicht werden. Aber: «Sollten sich die neuen Standorte so gut entwickeln wie jener in Bern, kann es durchaus sein, dass wir weitere Möglichkeiten anschauen.» Zunächst liege die Priorität beim Aufbau der neuen Filialen.

