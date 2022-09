Später als Burger King: McDonald's plant McPlant in der Schweiz

Gastronomie McDonald's plant einen pflanzenbasierten Burger – und lässt dabei einen bekannten Schweizer Konzern aussen vor Konkurrent Burger King bietet schon seit einigen Jahren ein veganes Sandwich an. Nun will McDonald's hierzulande mit Verspätung nachziehen. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

In Österreich gibt es den McPlant bereits – bald auch in der Schweiz. zvg

Einfach gut – so lautete einst der Slogan des US-Fast-Food-Riesen McDonald's im deutschsprachigen Raum. Einfach gut, aber nicht besonders vegan – so lautet das derzeitige Motto in der Schweiz. Denn noch immer fehlt im Menü ein Burger mit veganer Rindalternative. Dies, obwohl Erzrivale Burger King ein solches Produkt bereits seit Ende 2019 anbietet.

Doch nun steht hierzulande die Einführung eines solchen veganen Burgers bevor, wie CH Media weiss. Der Name: McPlant. Diesen gibt es unter anderem bereits in den USA, in England und in Österreich. In den kommenden Monaten soll er laut Insidern in der Schweiz in den Verkauf kommen.

Geheimnis um Einführungsdatum

McDonald's-Chef Chris Kempczinski ist mit den veganen Burgern in Verzug. zvg

McDonald's-Schweiz-Sprecherin Jae Ah Kim bestätigt auf Anfrage, dass man aktuell an der «Lancierung eines neuen Burger mit einem pflanzenbasierten Patty» arbeite. Das genaue Einführungsdatum stehe noch nicht fest.

McDonald's ist im Verzug, was auch mit geschmacklichen Gründen zu tun haben könnte. So kam ein Report des Finanzunternehmens BTIG im Frühling zum Schluss, dass die Lancierung des McPlant nicht wie von der Konzernspitze gewünscht verläuft. In manchen US-Filialen würden nur wenige McPlants pro Tag verkauft.

McDonald's setzt weltweit auf Beyond Meat

Wie im Ausland wird McDonald's auch in der Schweiz auf die Patties – so heissen die Fleischplätzchen auf Englisch – von der kalifornischen Firma Beyond Meat zurückgreifen. Diese ist eine Konkurrentin des Westschweizer Nahrungsmittelriesen Nestlé, der mit «Garden Gourmet» ein eigenes Portfolio an Fleischalternativen ohne tierische Zutaten produziert.

Nestlé-Chef Markt Schneider erhofft sich viel Umsatz mit seinen Garden-Gourmet-Produkten. Gaetan Bally / KEYSTONE

Pikant ist die Aussage von Sprecherin Kim, wonach McDonald's weltweit auf Beyond Meat als Partner setzt. Dies dürfte Nestlé kaum gefallen. Denn in Deutschland und anderen Ländern lancierte der Burger-Brater 2019 einen «Big Vegan» – mit einem pflanzenbasierten Patty von Nestlé. Die Burger-Rezeptur musste allerdings nach wenigen Monaten auf vielfachen Wunsch der Kundschaft angepasst werden.

Geht Nestlé leer aus?

Zudem macht auch Nestlé keinen Hehl daraus, bei den Garden-Gourmet-Produkten ständig an der Rezeptur zu arbeiten und immer wieder neue Varianten in die Verkaufsregale zu bringen. Diese Strategie birgt allerdings die Gefahr, dass Kundinnen und Kunden, denen der erste Biss nicht schmeckte, kein zweites Mal zugreifen.

Die Österreicherin Aglaë Strachwitz ist Geschäftsführerin von McDonald's Schweiz. Severin Bigler / ©

Fakt ist, dass Nestlé bei der weltweiten Vegan-Offensive nun den Kürzeren gezogen hat. Gut möglich aber, dass beim Ausbau des pflanzenbasierten Sortiments Nestlé doch noch zum Zug kommt, denn von Garden Gourmet gibt es auch Speck, Fisch und Poulet auf Pflanzenbasis. Zudem erwartet der Konzern vom Genfersee in den nächsten Jahren einen Umsatz von einer Milliarde allein mit pflanzlichen Ernährungsprodukten.

1996 ein erster Vegi-Burger

McDonald's-Schweiz-Sprecherin Kim betont derweil, dass man bereits 1996 einen ersten Vegi-Burger hierzulande lanciert habe. Allerdings orientierte sich dieser geschmacklich nicht am Fleisch-Original. Und seit 2020 biete man verschiedene Poulet-Produkte auch als vegetarische Variante an. Diese kämen bei der Kundschaft sehr gut an, weshalb das Angebot zuletzt ausgebaut worden sei.

Burger King bezieht seine pflanzlichen Patties von der Unilever-Marke The Vegetarian Butcher, die aus Sojaprotein, Weizen, pflanzlichen Ölen und einer Mischung aus Gewürzen bestehen. Zu den Verkaufszahlen macht eine Sprecherin keine Angaben.

