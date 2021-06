Gastronomie Roboter als Kellner: Wollen Sie im Restaurant so bedient werden? Eine Horwer Firma will die akuten Personallücken in der Gastronomie mit Hightech-Robotern füllen. Sie rechnet mit einem grossen Absatz im zweiten Halbjahr. In der Branche gibt man sich skeptisch – noch. Gregory Remez 26.06.2021, 05.00 Uhr

Der Sommer ist da, die Gäste sind zurück in den Beizen. Auf den Terrassen kann seit heute wieder ohne Einschränkungen geschlemmt werden. Und wie die jüngsten Zahlen zeigen, erholen sich die Umsätze in Restaurants, Cafés und Bars allmählich. Dennoch kommt in der Gastronomie zurzeit kaum Hochstimmung auf. Denn die Branche hat nebst den nach wie vor geltenden Einschränkungen noch mit einem anderen Problem zu kämpfen: Ihr fehlen zunehmend Fachkräfte.

«Seit der Wiedereröffnung ist es noch schwieriger, gutes Personal zu finden», sagte jüngst Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern. Die Schliessungen und die Kurzarbeit hätten wohl dazu beigetragen, dass sich viele Fachkräfte anderen Branchen zugewendet haben. Und es werde viel Zeit brauchen, bis die Lücke beim Fachkräftemangel wieder verkleinert werden kann.

Jobs, die niemand mehr machen will

Eine Horwer Firma will nun ebendiese Lücke schliessen – mit einem ungewöhnlichen Ansatz. Sie schlägt vor, den Personalmangel in der Gastronomie mit dem Einsatz von intelligenten Robotern aufzufangen. Diese sollen unter anderem Mahlzeiten und Getränke servieren sowie Teller abräumen, um das dezimierte Servicepersonal zu unterstützen.

Der BellaBot, der hierzulande von der Firma Pogastro vertrieben wird, kann Mahlzeiten servieren, Teller abräumen und mit den Gästen plaudern. Bild: PD

Die Idee stammt von Thomas Holenstein, CEO des Horwer Unternehmens namens Pogastro. Dieses war bis anhin vor allem bekannt dafür, Gastronomiebetriebe beim digitalen Marketing zu unterstützen. Nun aber will man noch einen Schritt weitergehen. «Unser Ziel ist es, das Leben der Menschen zu erleichtern. Unsere Serviceroboter können in Zukunft jene Jobs erledigen, die sonst niemand mehr machen will», sagt Holenstein.

Zunächst will Pogastro zwei verschiedene Modelle von Servicerobotern anbieten. Der sogenannte BellaBot soll vor allem in Restaurants und Cafés zum Einsatz kommen. Zu seinen Haupttätigkeiten gehören das Servieren und Abräumen von Tellern. Der PuduBot soll wiederum in Hotels eingesetzt werden. Gäste können dann via Telefon oder Tablet eine Bestellung aufgeben, die der Roboter autonom von der Küche ins Zimmer liefert.

Die Serviceroboter der chinesischen Firma Pudu Technology in Aktion. Quelle: Youtube

Auf die Frage, ob die behäbigen Maschinen im hektischen Restaurantbetrieb tatsächlich eine Hilfe und nicht eher Hindernis wären, entgegnet Holenstein, dass die neuen Modelle nichts mehr mit ihren primitiven Vorgängern gemein hätten. «Dank künstlicher Intelligenz fahren die Roboter heute keine fixen Routen mehr ab, sondern improvisieren und können zum Beispiel auch Spontanbestellungen entgegennehmen.» Einige Versionen seien auch in der Lage, mit den Gästen ein Schwätzchen zu halten. «Das mag ein unbedeutendes Gimmick sein, doch solche Erfahrungen bleiben den Menschen, vor allem wenn die Systeme sie überraschen.»

Grosser Absatz in der zweiten Jahreshälfte erwartet

Entwickelt und hergestellt werden die Hightech-Roboter vom Unternehmen Pudu Technology aus Shenzhen, das auch als Silicon Valley Chinas bekannt ist. Dieses stellt seit seiner Gründung im Jahr 2016 Service- und Desinfektionsroboter her, die weltweit in Restaurants, Krankenhäusern, Schulen, Bürokomplexen oder U-Bahnstationen eingesetzt werden. In der Pandemie wurden vor allem die Desinfektionsroboter zum Verkaufsschlager.

Nach eigenen Angaben hat sich die Horwer Pogastro das exklusive Importrecht für die chinesischen Roboter gesichert. Irgendwann plant die Firma, das gesamte Sortiment von Pudu Technology unter eigenem Markennamen anzubieten. Gegenwärtig steht schweizweit jedoch erst ein Modell von Pogastro im Einsatz. Im Rahmen eines Pilotprojekts beliefert ein BellaBot Gäste in einem Café in Yverdon.

«Ich heisse Orea»: In Yverdon VD ist bereits ein BellaBot von Pogastro im Einsatz. Bild: PD

Doch bald sollen die Roboter in Gastrolokalen über das ganze Land rollen. «Wir haben diesen Monat die Verhandlungen mit potenziellen Kunden aufgenommen», verrät Holenstein. Zurzeit sei man beispielsweise mit einer grossen Fast-Food-Kette im Gespräch. Grundsätzlich habe man aber das Ziel, alle grossen Gastrobetriebe, die an der Technologie interessiert sind, als Kunden zu gewinnen. Gerade habe man beim Hersteller einen Container mit Robotern bestellt. «Wir rechnen in der zweiten Jahreshälfte mit einem grossen Absatz, besonders weil aktuell alle händeringend nach Fachpersonal suchen.» Grossen Anklang fänden die Maschinen bereits in Spanien und den Niederlanden.

Grosses Potenzial für die Zukunft

Die hiesige Gastronomieszene begegnet den Servicerobotern derweil noch mit einer gewissen Zurückhaltung. So verweist Gastrosuisse darauf, dass das Gastgewerbe vor allem «vom zwischenmenschlichen Austausch» lebe. «Die Automatisierung und Digitalisierung werden diesen nicht ersetzen und damit den Fachkräftemangel im Gastgewerbe nicht beheben können. Sie können aber dazu beitragen, das Gästeerlebnis weiter zu verbessern.» Auch bei der Rothenburger Gastrofirma Remimag, die in Luzern und Umgebung zahlreiche Lokale betreibt, hebt man den Erlebnisfaktor beim Restaurantbesuch hervor:

«Dazu gehört nicht nur das Ambiente und ein gutes Essen, sondern vor allem der menschliche Aspekt. Ein Roboter kann das keinesfalls ersetzen.»

Darauf entgegnet Pogastro, dass dies auch gar nicht das Ziel sei. «Wir wollen den Menschen im Gastrogewerbe gar nicht ersetzen. Die Serviceroboter sollen dort eine Alternative darstellen, wo der Gastronom Engpässe nicht anders auffangen kann», sagt Holenstein. In diesem Punkt stimmt auch die Remimag zu – und attestiert der Automatisierung durchaus ein gewisses Zukunftspotenzial. «Roboter in der Gastronomie sind nicht grundsätzlich eine schlechte Idee. Es hängt jedoch stark vom Standort und Zielpublikum eines Betriebes ab. Und für welche Arbeiten sie eingesetzt werden.»