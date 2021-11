Gastronomie: Wo ist all das Servicepersonal hin?

Gastronomie Wo sind bloss all die Kellnerinnen und Kellner hin? Gastronomie sucht Personal – Bund will nichts von Knappheit wissen Die Gastronomie sucht aktuell «verzweifelt» nach Personal, die Lage sei «akut» und «dramatisch». Beim SECO hingegen will man von einer generellen Knappheit nichts wissen. Auf der Suche nach Erklärungen für eine plötzliche gefühlte Knappheit. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Kommt noch jemand? Die Gastronomie beklagt einen «schmerzhaften» Mangel an Personal. Keystone

Sie klagen schon lange, die Gastronomen, sie fänden keine Mitarbeitenden. «Wir verzweifeln fast», sagte ein prominenter Vertreter im Sommer. Und nun, kurz vor der Wintersaison, klingt es genauso. Gegenüber Medien wird die Lage beschrieben als «akut», «schmerzhaft» und «dramatisch». Wie kommt es zu dermassen lauten Klagen – so kurz nach einem historischen Einbruch? Es gibt drei Erkläransätze, die sich in aller Kürze und überspitzt so überschreiben lassen: «grosses Klönen und selbst Schuld», «grosse Kündigungswelle und grosses Erwachen» und «einzigartiger Aufschwung».

Die These vom grossen Klönen hat Boris Zürcher lanciert, auch wenn er das Wort «Klönen» nie in den Mund nahm. Es wäre auch unpassend für einen Leiter der Direktion für Arbeit am Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco. Als im Sommer die ersten Gastronomen bekundeten, «fast am Verzweifeln» zu sein, konnte er an einer Pressekonferenz «diese Klagen der Gastwirte nicht nachvollziehen». Mit Verweis auf die hohe Arbeitslosenquote in der Branche, sagte Zürcher: «Es sollte eigentlich nicht wirklich schwierig sein, Personal zu rekrutieren.» Zugespitzt gesagt, hielt er die Klagen für übertrieben, für ein grosses Geklöne.

Boris Zuercher, Leiter der Direktion für Arbeit SECO. Keystone

Und Zürcher ergänzte seine These noch, worauf die Boulevardzeitung «Blick» von einem «Giftpfeil» schrieb. Insofern die Lage doch «dramatisch» sei, hätten sich die Gastwirte und Gastwirtinnen wohl selbst zuzuschreiben, so Zürcher. Denn eben dafür sei die Kurzarbeit ja gedacht gewesen, die von der Gastronomie eigentlich stark genutzt worden sei: damit Arbeitskräfte nicht verloren gehen. Zürcher:

«Wer jetzt verzweifelt nach Arbeitskräften sucht, hat vermutlich vorher Fehler begangen.»

Das war im Juni. In der Branche waren über 16'000 Menschen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote stand bei 8,9 Prozent. Inzwischen hat sich viel getan, vor allem im Oktober fanden viele Arbeitnehmende wieder eine Stelle in der Gastronomie. Es waren noch 5,6 Prozent arbeitslos. Darum die Anfrage, ob auch das Seco die Lage nun als «akut» bezeichnen würde?

Anscheinend nicht. «Wir gehen aktuell nicht von einer generellen Knappheit aus», erklärt Sprecher Fabian Maienfisch die Position des Amts. Zwar seien nun weniger Menschen ohne Arbeit als im Frühjahr 2021. Doch seien es mehr als vor der Krise – und mehr als doppelt so viele wie sonst in der Wirtschaft. «Es sind also mehr Arbeitskräfte verfügbar als in normalen Zeiten – und dies sollte die Rekrutierung erleichtern.»

Warum dann die Klagen? Zu dieser Frage helfen andere Aussagen des Seco. So hält Maienfisch ganz generell fest, dass sich Personal leichter findet, je mehr geboten wird: also bei den Löhnen oder Arbeitszeiten. Auch wenn das Seco dies nicht sagt, ist bekannt: in der Gastronomie sind die Löhne eher tief, die Arbeitszeiten lang. Wenn es nun «vorübergehend» schwierig sei, dann wohl darum, weil viele Betriebe gleichzeitig nach Personal suchen müssen. Als die Coronamassnahmen gelockert wurden, brauchten alle Personal. Das wiederum sei die Folge davon, «dass die Beschäftigung in der Krise spürbar abgebaut wurde, trotz massiven Einsatzes von Kurzarbeit.» (siehe Chart).

Vom «Grossen Erwachen» wird in den USA viel geredet, um ein anderes Phänomen zu erklären: «Die Grosse Kündigung». Die Amerikaner kündigen in rekordhoher Zahl ihre Jobs und sind wählerisch bei der Jobsuche – Arbeitskräfte sind überall knapp. Dass es die «Grosse Kündigung» gibt, ist unbestritten, weil statistisch nachweisbar. Warum es sie gibt – darüber wird spekuliert. Das «Grosse Aufwachen» könnte ein Grund sein, sagte der US-Ökonom Arin Dube. Mit Verweis auf alte und neue Studien meinte er, es sei längst bekannt:

«Arbeitnehmende in Niedriglohnbranchen unterschätzen, wie schlecht ihre Jobs sind».

Eigentlich stünden ihnen bessere Jobs offen, aber sie kennen diese nicht und suchen diese nicht – sie sind zu sehr im Alltagstrott gefangen. Diesen Trott habe die Pandemie durchbrochen, spekuliert Dube. Wenn dann Arbeitskollegen etwas Besseres finden, spreche sich dies herum, andere ziehen nach, sagte Dube. «Wie ein Funke, der ein Präriefeuer auslöst.»

Und in der Schweizer Gastronomie? Ein grosses Kündigen gab es zumindest, rund 20 Prozent der Stellen waren zeitweise weg. Gab es danach ein grosses Aufwachen?

In der Branche glauben tatsächlich viele, dass ehemalige Köche oder Servicepersonal inzwischen die Branche gewechselt haben. Allerdings nicht etwa, weil die Löhne zu tief gewesen wären oder die Arbeitszeit zu lang. Die Gastrokrise dauerte zu lang. Es war nicht einmal sicher, ob es je wieder wie früher werden würde. So blieb nur ein Jobwechsel. Und wer weg geht, bleibt weg.

Tatsächlich sind es nicht nur vereinzelte Promis aus dem Gastgewerbe, die von «akuten Problemen» fabulieren würden. Es klingt ähnlich in branchenweiten Umfragen der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Ein rekordhoher Anteil nennt Personalmangel als wichtiges Hemmnis. Die Zahl der offenen Stellen ist so hoch wie vor der Krise, wie die neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Und damals boomte die Gastronomie.

Zugleich gilt wohl auch für die Schweiz: viele Arbeitnehmende unterschätzen, wie schlecht sie bezahlt sind. Zumindest ist dieses Phänomen auch in Deutschland nachgewiesen worden. Eine neue Studie konnte mithilfe von Umfragen zeigen: viele Arbeitnehmende glauben, sie würden im nächsten Job auch nicht mehr verdienen – und bleiben, wo sie sind. Doch Arbeitskollegen verdienten deutlich mehr, nachdem sie den Job gewechselt hatten. Das Phänomen ist erstaunlich weit verbreitet: 13 Prozent aller Jobs könnten zu den aktuellen Löhnen nicht besetzt, wären die Mitarbeitenden besser informiert. Im Niedriglohnsektor wären es gar 40 Prozent.

Noch sind das alles Theorien. Überprüfen lassen dies nicht, noch nicht. «Die nötigen Daten werden erst nächstes Jahr vorhanden sein», sagt Michael Siegenthaler, Arbeitsmarktökonom an der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Und er bringt eine weitere Theorie ins Spiel. «Der Personalmangel könnte auch die Folge davon sein, dass der Aufschwung aussergewöhnlich war.» Aussergewöhnlich, weil es kurz nach einer Jahrhundertkrise in kurzer Zeit nahezu überall hinauf ging: in nahezu allen Branchen, in nahezu allen Ländern. Dazu passend wollen etwa ehemalige Gastromitarbeitende aus Portugal nicht in die Schweiz zurück – in der Heimat gibt gerade genauso viel Arbeit. Das Gleiche gilt für Italien, Frankreich oder Deutschland.

